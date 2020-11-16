“Волгоградский Судостроительный Завод”
20:01. 16 ноября 2020 129 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Развалины "Волгоградского Судостроительного Завода".
Эффективные менеджеры в 90х и нулевых эффективно ликвидировали предприятие основанное еще в 1931-м году, доведя его до банкротства в 2013 году. В 2019-м году остатки имущества ушли с молотка за 324 млн. рублей.
Когда-то здесь серийно строились танкеры и сухогрузы.
Мы сотрудничали с Судоверфью.Я туда по службе наведывалась. Двоюродный дед там трудился главбухом.Давно, конечно.Они и жили в сталинском желтом доме на подселении еще с одной семьёй. Главбух!!! Там чудесное место на Волге-Сарептский затон.Все разрушили де…ты.Вместе с Путиным.Которому нет замены. Который всегда не при чем.