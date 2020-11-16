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“Волгоградский Судостроительный Завод”

20:01. 16 ноября 2020 129 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Развалины "Волгоградского Судостроительного Завода".
Эффективные менеджеры в 90х и нулевых эффективно ликвидировали предприятие основанное еще в 1931-м году, доведя его до банкротства в 2013 году. В 2019-м году остатки имущества ушли с молотка за 324 млн. рублей.
Когда-то здесь серийно строились танкеры и сухогрузы.



Метки: Видео, волга, реформаторы, сталинград, эффективные менеджеры

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6332656.html

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 9090 7124
    Мирослава 16 ноября 2020 в 23:06

    Мы сотрудничали с Судоверфью.Я туда по службе наведывалась. Двоюродный дед там трудился главбухом.Давно, конечно.Они и жили в сталинском желтом доме на подселении еще с одной семьёй. Главбух!!! Там чудесное место на Волге-Сарептский затон.Все разрушили де…ты.Вместе с Путиным.Которому нет замены. Который всегда не при чем.

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