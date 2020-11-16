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Как сохранить право голоса в вопросе вакцинации? Михаил Зюзьков

22:06. 16 ноября 2020 93 просмотра 2 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7s6I18Dhp_g

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 15271 9077
    Maleos 16 ноября 2020 в 22:56

    Если начнут ходить по улицам прививочные патрули с автоматами https://mmanificarum.blogspot.com/2020/08/blog-post_4.html – будет у нас и право голоса, и полная жопа с вакцинами. Суверенитет России – вот это и есть право голоса https://mmanificarum.blogspot.com/2020/11/blog-post_15.htm

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  • 2628 2248
    georgi tarabov 17 ноября 2020 в 0:09

    СОФИЯ – моя малка МОСКВА

    КОГО БУДИТЕ ВАКСИНИРОВАТЬ , , ЕСЛИ ГОС. ОРГАНЫ УКРАДУТ У РУССКИХ СЕМЕЙ ДЕТИ ?

    МЫ СМЕЯЛИСЬ НОРВЕГАМ И ШИВЕДАМ ПРО БАРНЕВАРН- ПРИШЛО И В РОССИИ !

    На оружие ,братя !

    https://rusvesna.su/news/1605545179

    16.11.2020 – 19:46
    В РПЦ прокомментировали поправки о «быстрых судах» по изъятию детей из семьи | Русская весна

    В Русской православной церкви выступают против законодательных инициатив, в которых предусмотрена процедура быстрых судебных решений об изъятии детей из семьи, и приветствуют решение депутатов отозвать из Госдумы соответствующие законопроекты для проведения дискуссий на эту тему, заявил РИА Новости председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов.

    В Госдуму летом внесли ряд поправок, которые регулируют процесс изъятия детей из семьи. Первый пакет законопроектов (№ 989008–7) инициировала сенатор Елена Мизулина, под руководством которой с 2016 года эти поправки разрабатывала специальная комиссия Совфеда.

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