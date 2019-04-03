Вакцинация : за и против

К нам в редакцию пришло интересное обращение по ситуации в стране. Предупреждение - данная статья не преследует никакой цели, кроме цели не преследовать никакой цели. Автор не призывает к чему-либо или ненависти к кому-либо. Есть собственное субъективное и оценочное мнение, которое разрешено высказывать любому гражданину страны. Насколько данные аргументы совпадают с действительностью, нам не известно и скорее всего это не истина в последней инстанции, а эмоциональная разгрузка человека, который переживает за бытиё в целом. Мы не берёмся давать оценку в связи с новым пакетом законопроекта И. А. Яровой. «Во времена всеобщей лжи говорить правду - это экстремизм» - (Джордж Оруэлл). Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть данных фактов. Информация взята из открытых источников. Всё что вы видите - это слухи и домыслы и нечего более. Данный текст создан в состоянии аффекта, так как автор очень впечатлительный человек с обострённым чувством справедливости и слишком близко к сердцу воспринимает чужое горе, поэтому многие его высказывания могут являться искажённым восприятием реальности. Всё является авторским личным оценочным суждением. Верить ему на слово, безусловно, не нужно ни в коем случае. Предлагаем читателям составить своё собственное не зависимое от авторского оценочное суждение - мнение о происходящем

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На изучение этой темы меня подтолкнул разговор на работе, который заставил задуматься над вопросом вред или пользу несут нам прививки и насильственная вакцинация? В один из вечеров, в аккурат перед Новым годом, состоялся интересный диалог с работницей трансконтинентальной корпорации. Она посетовала на то, что в младенческом возрасте её внуку сделали прививку, и после неё началось заторможенное развитие ребёнка. Появилась непонятно откуда, взявшаяся патология. Ему сейчас 7 лет, а он до сих пор не разговаривает. Причиной этому стала прививка. А теперь внимательно читайте её вывод - во всём виноваты американцы. Я опешил. Нет, в принципе я с ней готов отчасти согласиться, если этот вопрос рассматривать широко, но это ей было явно не под силу. Надо же заставить себя отойти от любимого сериала или ток-шоу с Малаховым и приступить к самостоятельному изучению серьёзных документов различных независимых учёных, врачей и историков, занимающихся темой мирового заговора против человечества, но телевизор притягивает к себе сильнее. Итак, приступим к диалогу.

- А много детей пострадало при вакцинации?

- Да, много.

- Вы действительно считаете, что в этом виноваты американцы?

- Несомненно. А кто ещё?

Я схватился обеими руками за голову и начал размышлять:

«Господи, но почему же такое телевизионное мышление? Необходимо вместе с ней порассуждать и задать несколько наводящих вопросов».

- Хорошо, а как вы считаете, кто принял решение о вакцинации российских детей зарубежными прививками? Американский министр здравоохранения или российский?

- Конечно наш. Он же для детей старается.

- Хорошо, для детей старается - ключевое слово. Наконец-то вы начали логически мыслить? А как вы думаете, чьи таможенники пропустили к нам вакцины в страну?

- Разумеется наши.

- Теплее. А чьи водители развозили их по России вначале на различные склады, затем по поликлиникам?

- Российские, - утвердительно ответила она.

- Чей медицинский персонал советовал родителям и ставил прививки детям? Американский или российский? Чьи врачи настаивали на этом?

- Да наши врачи и медицинские сёстры, - раздражительно ответила она, скорее всего поняв, что ей открывается нелицеприятная правда.

- А как вы думаете, кто проверял эти вакцины на безопасность применение в России? Наши родные специалисты или американские?

- Наши, - ответила она утомлённым голосом.

- Ура, - подумал я, логика обязана победить, и задал крайний вопрос, - так кто наконец-то виноват в патологии развития детей при вакцинации?

- Как кто? Американцы, - утвердительно ответила, уставшая от вопросов женщина.

Я чуть не упал. Логика здесь безсильна и дальше с такими людьми обязан заниматься психоаналитик с устойчивой нервной системой. Я уже не могу. От начала до конца в вакцинации зарубежными прививками в России участвовали наши люди, но виноваты американцы. Это песец какой-то. Это полный песец. Наших детей гробят собственные работники от медицины и чиновники, допустивший въезд этим медикаментам, а виноват «сосед из подъезда». Кто им всем мешает сказать твёрдое:

«Нет».

Личная сиюминутная материальная заинтересованность? Предательство и измена? Сами додумывайте, но факт остаётся фактом, пострадал ни один ребёнок, а много детей. Работая в трансконтинентальной корпорации ни один год, я заметил страшную закономерность, к нам в гипермаркет стало заходить всё больше и больше больных детей различных возрастов. Я бы даже сказал детей-инвалидов. И эту закономерность заметил ни я один. Её трудно не увидеть, когда численность детей, заезжающих на инвалидных колясках, существенно увеличилась.

Перед глазами промелькнул случай, когда атаман силой вырвал из рук медицинского персонала родильного отделения своего внука, тем самым спас его от зарубежной вакцинации. Как поступил он, так обязан поступать любой настоящий мужчина, спасая своё будущее потомство. А какие слова были в его адрес со стороны городских СМИ и необразованных жителей, у которых нет смелости, оградить собственных детей от данной проблемы и они находят отдушину, оправдывая свою трусость в том, чтобы подвергнуть оскорбительной критике смелый поступок казака. Именно подобные людишки пойдут сами и потащат своих детей на сдачу собственных биометрических данных, а затем добровольно вживят в себя чип личной радиочастотной идентификации, а затем будут старательно заставлять, действуя насильственным методом по отношению к тем, кто категорически не пойдёт на этот шаг. О чём я говорю и самое главное с кем? Безполезное занятие спасать тех, кто не желает спасаться и принял решение о собственном самоуничтожение. А потом они же, просят всем миром собрать денег для лечения собственных детей. Увы, подобных объявлений полно в моей группе в одной из социальных сетей. Вы знаете, почему толпа «грызёт» тех, кто отказывается от вакцинации своих детей?

Во-первых, толпа не любит личностей. Ведь он смог спасти своего ребёнка от прививок, а они не смогли.

Во-вторых, кто занимается этим «грязным» делом, хитро всё придумал. Чтобы не было массовых отказов от вакцинации, они «заражают» малую часть детей. Если кто-то из родителей, чей ребёнок пострадал, начинает искать правду, ему тут же затыкают рот врачи безсмысленным набором профессиональных фраз и терминов и естественно толпа, чьи дети, пока (временно) не пострадали, кричат ему:

«Да ты в своём уме? Наши же дети здоровые. Просто у твоего ребёнка была патология при рождение и противопоказания, о которых ты сам забыл сообщить врачам. Это частный и одиночный случай».

Естественно, после таких массовых «вливаний в мозг» глупой, циничной и лживой информации, от которой может укрыться только знающий эту проблему человек, родитель «затухает». Его со всех сторон «клюют» и делают из него дурака, причём в наглую. Ну а СМИ, с обученными журналистами, сделают из него изгоя. Родители остаются один на один со своей проблемой. И тут происходит самое интересное. Через некоторое время новая вакцинация от другой болезни или эпидемии. В этот раз, нормальные прививки делают уже тем детям, которые страдают патологией, а «специальные» делают маленькой части здоровых детей и история повторяется, и будет повторяться до тех пор, пока мировое правительство не добьётся своей цели и слова в свободной трактовке Маргарет Тэтчер не осуществляться в полном объёме:

«Экономически целесообразно оставить на территории России 15 миллионов человек».

И они добиваются этой цели. Население России стремительно вымирает по многим причинам, где вакцинация одна из них. По неподтверждённой информации от инсайдера, численность города Первоуральска на 2019 год уменьшилась на 30 %. Я почему-то уверен, что нечто подобное происходит по всей России. Вот приблизительный список причин сокращения коренных народов нашей страны:

- генномодифицированные и «отравленные» продукты питания химией и антибиотиками,

- отсутствие натуральных продуктов,

- химтрейлы,

- пси-вышки,

- электромагнитное излучение сотовых телефонов, планшетов и компьютеров, особенно остро эта проблема встанет после перехода на цифровое оборудование,

- искусственно-вызванные техногенные катастрофы и рукотворное изменение климата,

- реформы в здравоохранение в области репродуктивного здоровья, направленные на сокращение больниц, поликлиник и медицинского персонала и так далее и тому подобное.

И сохраняют такое положение вещей и власть паразитов наши собственные силовые структуры и специальные службы, которые так же находятся под ударом, не понимая, что происходит на самом деле. Их дети и родители, как и они сами в той же зоне поражения и риска. Тема настолько серьёзная, что я решил с ней досконально разобраться, а стоит ли детям и взрослым делать эти прививки, тем более что во власти всё сильнее раздаются предложения о насильственной вакцинации? Для этого я решил обратиться к некоторым интересным людям и начну с самого известного и богатого, входящего в состав мирового правительства. Вот что сказал об этом Билл Гейтс на закрытой конференции в Лонг-Бич, Калифорния, под названием TED2010 Conference в своей речи «Обновляясь к нулю» и приоткрыл завесу над почти неизвестным аспектом - снижения численности населения:

«Сначала мы получили население. В мире сегодня 6,8 миллиардов человек. Это число возрастет до примерно 9 миллиардов. Теперь, если мы действительно сделаем большую работу по новым вакцинам, здравоохранению, услугам в области репродуктивного здоровья, мы уменьшим его, возможно, на 10 или 15 процентов».

Теперь давайте обратимся к известному мировому учёному-исследователю Дэвиду Айку:

«Если вы хотите защитить себя и свою семью, тогда сделайте следующее - не получайте прививку, не получайте вакцину. Скажите всем! Не получайте вакцину! Они хотят жёстко уменьшить численность населения во всём мире. Они также хотят управлять функциями организма человека, чтобы дестабилизировать организм человека - мысленно, эмоционально и физически. В этом причина увеличения количества прививок для детей. Сейчас им делают более 25 прививок в возрасте до двух лет».

Как мы видим, и первый и второй говорят и подтверждают версию о сокращения человеческой цивилизации в массовом порядке. А теперь давайте послушаем Главного государственного санитарного врача РФ, руководителя Роспотребнадзора Г. Г. Онищенко:

«Путём подкупа, всяких неблаговидных действий, пользуясь, может быть даже либеральностью, а может быть и никчемностью нашего законодательства в области иммунобиологии, ряд транснациональных компаний занимались вопросами, связанными с испытаниями по существу на наших детях вакцин. В какой-то мере мы превращаемся вон ту в страну третьего мира, на людях которой проводятся испытания. Сейчас наши педиатры самыми первыми кричат, давайте вакцинировать».