1970-е. Москва и москвичи на снимках Бориса Максимовича Косарева. Часть 4
1972. Переход в аэропорту. Аэропорт Шереметьево
1973. Прибытие американского астронавта Юджина Сернана
1973. Прибытие американского астронавта Юджина Сернана
1973. Американский астронавт Доналд Эллвин Эванс
1973. Американский астронавт Доналд Эллвин Эванс
1973. Миллионер Рокфеллер
1973. Президент Всемирного Совета Мира Ромеш Чандра
1974. Визит закончен. Президент США Р. Никсон на трапе самолета. Аэропорт Шереметьево. май
1974. Красная площадь
1974. На Красной площади во время первомайской демонстрации. 1 мая
1974. Парад физкультурников. Красная площадь. 1 мая
1974. Под дождем. Красная площадь. 7 ноября
1974. Проводы Ростраповича. Аэропорт Шереметьево
1977. Памятник Пушкину
1977. Площадь Пушкина
1977. Торжественное заседание по случаю 60-летия Октябрьской революции. Кремлевский дворец съездов. 2 ноября
СССР-74 в зените мощи и славы.