Когда эго, или сознание “Я”, принимает сторону Материалистических сил творения, говорится, что оно имеет шесть пороков : похоть, гнев, жадность, иллюзия, гордыня, зависть. Только когда человек побеждает их, он познает истинную природу своей души.

— Парамаханса Йогананда