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1970-е. Москва и москвичи на снимках Бориса Максимовича Косарева. Часть 4

17:58. 12 ноября 2020 125 просмотров Один комментарий Опубликовал:

1972. Переход в аэропорту. Аэропорт Шереметьево
1972. Переход в аэропорту. Аэропорт Шереметьево

1973. Прибытие американского астронавта Юджина Сернана
1973. Прибытие американского астронавта Юджина Сернана

1973. Прибытие американского астронавта Юджина Сернана
1973. Прибытие американского астронавта Юджина Сернана

1973. Американский астронавт Доналд Эллвин Эванс
1973. Американский астронавт Доналд Эллвин Эванс

1973. Американский астронавт Доналд Эллвин Эванс
1973. Американский астронавт Доналд Эллвин Эванс

1973. Миллионер Рокфеллер
1973. Миллионер Рокфеллер

1973. Президент Всемирного Совета Мира Ромеш Чандра
1973. Президент Всемирного Совета Мира Ромеш Чандра

1974. Визит закончен. Президент США Р. Никсон на трапе самолета. Аэропорт Шереметьево. май
1974. Визит закончен. Президент США Р. Никсон на трапе самолета. Аэропорт Шереметьево. май

1974. Красная площадь
1974. Красная площадь

1974. На Красной площади во время первомайской демонстрации. 1 мая
1974. На Красной площади во время первомайской демонстрации. 1 мая

1974. Парад физкультурников. Красная площадь. 1 мая (1)
1974. Парад физкультурников. Красная площадь. 1 мая

1974. Парад физкультурников. Красная площадь. 1 мая (2)

1974. Парад физкультурников. Красная площадь. 1 мая (3)

1974. Парад физкультурников. Красная площадь. 1 мая (4)

1974. Парад физкультурников. Красная площадь. 1 мая (5)

1974. Под дождем. Красная площадь. 7 ноября
1974. Под дождем. Красная площадь. 7 ноября

1974. Проводы Ростраповича. Аэропорт Шереметьево
1974. Проводы Ростраповича. Аэропорт Шереметьево

1974. Проводы Ростраповича. Аэропорт Шереметьево1

1977. Памятник Пушкину
1977. Памятник Пушкину

1977. Площадь Пушкина
1977. Площадь Пушкина

1977. Торжественное заседание по случаю 60-летия Октябрьской революции. Кремлевский дворец съездов. 2 ноября
1977. Торжественное заседание по случаю 60-летия Октябрьской революции. Кремлевский дворец съездов. 2 ноября

1977. Торжественное заседание по случаю 60-летия Октябрьской революции. Кремлевский дворец съездов. 2 ноября1

Метки: история, Москва, Россия, фото

Источник: https://humus.livejournal.com/7467493.html

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