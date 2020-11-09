Чего нам ждать от новой власти в Америке. Каковы наиболее вероятные последствия прошедших выборов в США и почему они скажутся на всех нас. Рассказывает Александр Дугин.Поддержать передачи А. Г. Дугина и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1BПриобрести книги А. Г. Дугина без торговой наценки http://bit.ly/2PHILp8Все видео А. Г. Дугина http://paideuma.tv/Новый сайт ДеньТВ http://dentv.ru/#ДеньТВ #Дугин #выборы #США #Трамп #Байден #Харрис

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3S-A5GJRT7s