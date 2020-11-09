Чем закончатся американские выборы для РФ и мира. Александр Дугин
22:00. 9 ноября 2020 111 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Чего нам ждать от новой власти в Америке. Каковы наиболее вероятные последствия прошедших выборов в США и почему они скажутся на всех нас. Рассказывает Александр Дугин.
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Поддержать передачи А. Г. Дугина и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Приобрести книги А. Г. Дугина без торговой наценки http://bit.ly/2PHILp8
Все видео А. Г. Дугина http://paideuma.tv/
Новый сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
#ДеньТВ #Дугин #выборы #США #Трамп #Байден #Харрис