Почему для Кремля так важны выборы в США в 2020 году

Добрый день! Давайте начнем с вопроса, которым я обычно заканчиваю интервью – с вопроса: “Что будет в 2024 году?”. У Вас на днях был такой пост значимый, в котором затрагивалась именно эта тема, так что о нем и поговорим. Я смотрю Вы уверены, что все же будет трансферт власти?

Ну это в общем неизбежная вещь уже. О чем тут говорить?

Как неизбежная? Далеко не все верят, что система власти поменяется . Вообще практически никто не верит в это.

Нет, ну во-первых сменится или нет– это отдельный вопрос. А сам по себе трансферт неизбежен просто потому, что система исчерпала все внутренние источники. И ей теперь необходимо трансформироваться и она в общем-то уже давно должна была трансформироваться. Но она, к великому сожалению не может пока этого сделать. А так, сам по себе, вопрос трансформации просто перезрел.

Но нынешняя власть вообще не любит изменений.

А это не важно! Поймите правильно – совершенно не важно кто что любит, потому, что система сожрала весь свой внутренний ресурс. Она начинает жрать сама себя. Т.е. все эти нынешние элитиные войны – это следствие того, что внутреннее развитие исчерпано. Поэтому они должны провести эволюцию сверху. Уменьшить число “едаков”. И вот как раз возникает вопрос: кого именно будут уменьшать? И поэтому сейчас все ждут чем закончатся выборы в США, для того, что бы понять, кого именно из оставшихся съедать.

Да, Вы как раз пишите, что вот этот будущий российский трансферт власти будет плотно привязан в выборам в США.

Он не просто будет плотно привязан, он произойдет сразу после них. Я думаю, что уже начиная с декабря 2020-го года нужно будет ожидать, что они просто начнут стремительно его проводить.

Ну а прогнозы, кстати, на выборы в США у Вас есть какие-то?

Американцы сами не очень понимают, что там будет происходить. Идет же очень жесткая борьба между двумя проектами глобалистскими. Один проект на финансовой олигархии, которые стоят за демократами в США, а другой – корпоратократия так называемая. Традиционная олигархия, которая стоит за республиканцами. И пока совершенно непонятно кто именно из них сможет в конечном итоге одержать верх.

Т.е. трансферт в России власти будет – борьба между условным Сечиным и условным, допустим, Кудриным?

Нет, никакой борьбы не будет. Потому, что, не смотря на то, как пропаганда рассказывает какие мы великие и как нас боится мир, мы на самом деле максимально зависимы от глобальных процессов в тех же Соединенных штатах. И поэтому – что произойдет там, то, собственно говоря, и будет спроецировано у нас.

Вы думаете, если что, Сечин так легко уйдет, при его аппетитах?

Я бы не стал уделять особого внимания персоналиям. Потому, что все очень сильно уязвимы. Та же “Роснефть” – она хронически убыточное предприятие. Она существует только за счет того, что государство легатирует, скажем так, ее деятельность. Тоже самое “Газпром”, тоже самое практически все наши крупные корпорации. Так что их в любой момент можно или обанкротить или поставить перед неприемлемыми вещами. Это не проблема. А личное отношение конкретного Сечина или Миллера, в данном случае, мне кажется, оно в расчет вообще не будет браться.

Вот, кстати говоря о персоналиях заодно спрошу, т.к. Вы много пишите про Африку…

Нет, про Африку я немного пишу.

Но пишите же все же. И такой системный персонаж, как Пригожин. Он жив или нет? А то так и непонятно. Вы верите в его смерть?

Ну если он не жив, это было бы даже более логично. Потому, что, конечно он не является самостоятельным игроком, а просто выступает по доверенности от более серьезных людей и поэтому для них он теперь слишком много знает. И если с ним действительно что-то произошло, то это скорее на руку тем, кто хотел бы вместе с ним похоронить и лишнюю информацию. А жив он или не жив на самом деле – сказать сложно.

Кстати, хочу спросить о том, что кремлевские пропагандисты Вас обвиняют в чересчур депрессивной и даже негативной точке зрения на нынешнюю власть в Кремле и что Вы намерено настраиваете своих читателей на”резко негативный лад по отношению к происходящим в мире событиям, воспевая доблесть и мощь зарубежных «партнёров». Все решения российского руководства показывают под неприглядным углом и через призму воровства/коррупции/попыток оправдать свои злодеяния…”. – это я цитирую.

Ну я, к счастью, их не читаю.

Я просто к тому, что обычно как только в кремлевских СМИ появляется информация, что президент опять всех переиграл, то тут же появляется Ваш пост, разъясняющий, что на самом деле в этом случае все проиграл.

Нет, ну поймите правильно, здесь же вполне объективные вещи на самом деле. Т.е. Россия на сегодняшний момент – это очень мелкая по своему значению страна с очень маленькой экономикой. Она у нас на уровне Сингапура. У нас капитализация всех компаний Российской Федерации – она равна капитализации всех компаний всего лишь одного маленького Сингапура. Наш ВВП равен ВВП одной провинции Китая или одного штата США. Мы просто действительно столь мелкая страна, которая не может сколь – либо влиять на ситуацию в мире. У нас население 2% от общего населения Земли и мы еще и сокращаемся, причем достаточно быстро. У нас экономика 2% и даже менее 2% от мирового ВВП. Поэтому в телевизоре могут говорить все что угодно, но есть объективные вещи, к сожалению. К ним как угодно можно относиться, но они такие какие есть. И поэтому нет смысла говорить, что мы такие великие, если это на самом деле не так. Ну т.е. я понимаю, что у кремлевских пропагандистов есть социальный заказ, они в каком-то смысле “на зарплате” и естественно создают некую виртуальную реальность, которая совершенно не соответствует тому, что происходит на самом деле. А мне вот не нужно создавать реальность, я просто описываю происходящее и все.

Ну в любом случае Вы трактуете происходящее. Кремлевские пропагандисты в свою сторону, а Вы в свою.

Ну да, конечно трактую. Но опять же, нельзя говорить о некой абстрактной России. Нужно всегда говорить о совершенно конкретном политическом режиме, который ею управляет. Россия при царе Николае, Россия при Ленине и Сталине, Россия при Ельцине – это разные совершенно России. Точно так же как Германия при Гитлере и Германия сегодняшняя – это разные Германии. Нельзя же говорить, что если ты против Гитлера, то ты против Германии.

Но нас пытаются как раз убедить, что Россия – это Путин и Путин – это – Россия. И после него Россию вообще неизвестно что ждет.

Ну вот как раз логика у них хромает именно в этом смысле. А что будет после? Что, нас не будет что ли? Мы будем, все будет тоже самое. Единственное, что если придет после нынешней власти что-то более вменяемое, то нам предстоит огромная работа по преодолению той разрухи, которую эта власть и все то, что ассоциируется с ней нам привнесли. Но это неизбежно вообще.

А реально ли вообще, что что-то вменяемое придет? И какое оно – вменяемое, по Вашему мнению?

Вменяемое придет только в том случае, если будет предложено разрешение наших базовых противоречий. А у нас их на самом деле два. У нас есть базовое противоречие, связанное с тем, что существует центральная власть и регионы, т.е. есть центробежные и есть центростремительные силы. И нам нужно создать баланс между самостоятельностью и независимостью во многих вопросах регионов и в тоже самое время с целостностью страны. Этот баланс на сегодняшний момент разрушен полностью вот этой созданной вертикалью управления. Регионы на сегодняшний момент полностью лишены какой-либо элементарной самостоятельности. Естественно, что такое положение вещей длиться долго не будет, и, если не изменить этот баланс, то мы пойдем по пути СССР – будем продолжать распад. Поэтому, если не придет кто-то более вменяемый, то сценарий распада для нас станет достаточно актуальным. Ну и второе базовое противоречие – это конечно то, что социальное государство вне всякого сомнения должно быть восстановлено. Потому, что мы живем в таких климатических, географических, исторических условиях, при которых человек, в рамках такого – индивидуалистического мировоззрения выжить просто не может. Он может выжить только за счет кого-то другого, что собственно происходит и сейчас. И поэтому без восстановления социального государства нас тоже ждет весьма печальный конец. Любой человек, который придет и предложит решение этих двух базовых проблем, он уже будет лучше.

Но мы так и останемся сырьевым государством? На ближайшее время.

На ближайшее конечно останемся. Даже если придет какой-то гений, то восстановить экономику вот так просто щелчком пальцев не удастся и невозможно. Мы естественно будем вынуждены достаточно долго быть сырьевой страной. Другой вопрос, что ресурсы, которые мы получаем от продажи сырья, необходимо направлять не в карманы приближённых , а на восстановление того, что они разрушили. И при этом надо еще очень хорошо понимать что восстанавливать, как восстанавливать и в какой последовательности. Это все не так просто, это все достаточно сложно, но по крайней мере надо начинать это делать.