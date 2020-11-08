В субботу, 7 ноября, ВКС России нанесли серию мощных ударов по базам ранее атаковавшей нашу страну террористической группировки «Таухид валь-Джихад» в районе Маар Шурин к востоку от Маарат Нумана в южном Идлибе.

Подробности «Русской Весне» сообщил военный источник.

Три фронтовых бомбардировщика Су-24 разбомбили командные пункты и склад со взрывчаткой и боеприпасами для РСЗО, использовавшимися для обстрелов подконтрольных правительству мирных городов в провинциях Хама и Идлиб.

В ходе налёта уничтожены пикапы с РСЗО и около тонны снарядов к ним. Ликвидированы около 50 террористов, включая полевых командиров.

«Катиба Таухид валь-Джихад» («Батальон единобожия и джихада») состоит преимущественно из среднеазиатских террористов. Группировка раскинула широкую сеть вербовки боевиков в странах Средней Азии.

«КТвД» несёт ответственность за ряд громких терактов в Санкт-Петербурге, Стокгольме и Бишкеке.

В этом году оперативники ФСБ разгромили уже несколько ячеек группировки в Приморье, Волгоградской области и других регионах, где исламисты готовили теракты. Последняя атака была предотвращена чуть более суток назад в Республике Адыгея.

*запрещённая в РФ террористическая группировка