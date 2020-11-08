Карабах, Сирия, Ближний восток, последние новости 08 ноября 2020
- 03:56 Бой на окраине Шуши.
- 01:13 Мощнейшие удары: ВКС РФ уничтожили силы атаковавшей Россию группировки (ФОТО, ВИДЕО).
- 00:21 Иран и масштабы развертывания иранских войск на границе с Карабахом.
- Вчера 23:18 Путин созвонился с Эрдоганом: обсуждали Карабах.
Бой на окраине Шуши
Бой на окраине Шуши. Снято со стороны армян.
Ближе к концу прилет по одному из армянских танков (скорее всего ПТУР, хотя есть версия, что это ДЗ сработала против РПГ), которые 2 дня назад снимали военкоры Anna News (https://colonelcassad.livejournal.com/6308327.html – скорее всего вот эти).
Это еще не сама Шуша, но уже совсем рядом. Причем дистанция боя сокращается.
Азербайджанская пехота используя зеленку продолжает охват Шуши с запада, стремясь выйти к дороге ведущей в Шушу от Степанакерта. Потеря этой дороги будет равнозначна потери Шуши, причем силы обороняющие Шушу попадут в котел. В принципе, азербайджанцам может хватить и огневого контроля над трассой, чтобы помешать армянам подбрасывать подкрепления в Шуша.
Если судить по геолокации, бой идет (или шел на момент записи видео) недалеко от дорожной развязки к северу от города.
А это значит, что азербайджанцы не так уж далеко от желаемого, хотя судя по всему, сегодня у них не получилось.
Но попытки безусловно продолжатся. Можно отметить, что несмотря на серьезные потери, азербайджанская пехота пока что сохраняет наступательный порыв.
Кроме того, продвижение в обход Шуши на северо-восток, означает, что на текущий момент армянам не удалось сбить азербайджанскую пехоту с дороги Лачин-Шуша.
UPD: Роб Ли на тему танка предполагает, что это был удар с БПЛА.
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Мощнейшие удары: ВКС РФ уничтожили силы атаковавшей Россию группировки (ФОТО, ВИДЕО)
В субботу, 7 ноября, ВКС России нанесли серию мощных ударов по базам ранее атаковавшей нашу страну террористической группировки «Таухид валь-Джихад» в районе Маар Шурин к востоку от Маарат Нумана в южном Идлибе.
Подробности «Русской Весне» сообщил военный источник.
Три фронтовых бомбардировщика Су-24 разбомбили командные пункты и склад со взрывчаткой и боеприпасами для РСЗО, использовавшимися для обстрелов подконтрольных правительству мирных городов в провинциях Хама и Идлиб.
В ходе налёта уничтожены пикапы с РСЗО и около тонны снарядов к ним. Ликвидированы около 50 террористов, включая полевых командиров.
«Катиба Таухид валь-Джихад» («Батальон единобожия и джихада») состоит преимущественно из среднеазиатских террористов. Группировка раскинула широкую сеть вербовки боевиков в странах Средней Азии.
«КТвД» несёт ответственность за ряд громких терактов в Санкт-Петербурге, Стокгольме и Бишкеке.
В этом году оперативники ФСБ разгромили уже несколько ячеек группировки в Приморье, Волгоградской области и других регионах, где исламисты готовили теракты. Последняя атака была предотвращена чуть более суток назад в Республике Адыгея.
*запрещённая в РФ террористическая группировка
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Иран и масштабы развертывания иранских войск на границе с Карабахом
В дополнение к материалу по Ирану https://colonelcassad.livejournal.com/6308998.html.
Военный историк Илья Топчий о масштабах иранского военного развертывания на границе с Карабахом и Азербайджаном.
Иран и масштабы развертывания иранских войск на границе с Карабахом
По сути, до начавшейся новой армяно-азербайджанской войны иранцы располагали в северо-западном регионе своей страны как минимум, тремя армейскими дивизиями (21-й, 64-й и 79-й пехотными), а также двумя отдельными бригадами, артиллерийской группой и рядом прочих частей. ВВС были представлены достаточно дозировано, пограничные войска – 2-м командованием пограничных войск. Значительных сил КСИР на северо-западном направлении до войны автором не было установлено (хотя возможно, они были).
В сумме – видимо, в пределах 80-100 тысяч штыков (вряд ли более).
В основном эти силы оставались развернуты против Турции и её восточных провинций. Впереди в Урмии стояла 64-я пехотная дивизия, позади, вторым эшелоном на флангах – отдельные бригады. Непосредственно против Азербайджана выставлялась 21-я пехотная дивизия. 79-я пехотная дивизия и артиллерийская группа составляли оперативный резерв в районе Тебриза, способный усилить любое из направлений.
Такое слабое размещение было отнюдь не случайно. Северо-западный регион Ирана чрезвычайно сложен с точки зрения логистики, здесь гористая пересеченная местность и слабо развитая транспортная сеть с очень низкой пропускной способностью, в первую очередь – железнодорожная. Недаром Иран последние годы так активно лоббировал постройку и развитие новых железных дорог, способных обеспечить сообщение с Азербайджаном.
С началом новой армяно-азербайджанской войны Иран начал активную переброску войск в регион, в первую очередь на участок 100-километровой границы с Карабахом (и прежде всего на правый фланг, отрезок между знаменитым по сражению 1812 года бродом в Асландузе и Горадизом). В первой половине октября сюда прибыли специальная 25-я дивизия КСИР "Кербела", три или четыре отдельных бригады (не ясен точно тип бригад), несколько отдельных танковых батальонов, значительные силы ПВО. В настоящий момент они оказались подкреплены 16-й бронетанковой дивизией из Казвина, 116-й, 164-й, 321-й армейскими бригадами, бригадой КСИР "Имам Заман", 11-й артиллерийской группой.
То есть, ещё две дивизии, 7-8 бригад, артиллерийская группа, ряд прочих частей и ПВО-прикрытие. В сумме – до 100 тысяч человек.
Теперь, с учетом возможности переброски оперативного резерва из-под Тебриза и отдельной бригады из Меренда, Иран может собрать против Азербайджана не менее четырех дивизий, 8-9 бригад, две артиллерийские группы, авиацию и ПВО, пограничников и прочие части. В сумме – не меньше 120-140 тысяч военнослужащих: то есть, больше общевойсковой армии.
При этом значительная часть данного потенциала окажется сосредоточена на узком участке пресловутой 100-километровой границы с НКР. Что с учетом перспектив ввода двух армянских корпусов через горный хребет в Армении (40-50 тысяч штыков) выглядит, скажем так, пикантно. 60-70 тысяч азербайджанских войск (примерно половина от всех сил, задействованных в операции против НКР) окажутся окружены с трех сторон силами, превосходящими их в два – два с половиной раза.
Но это, конечно же, гипотетически: операция по подобному "понуждению к миру" может стоить Ирану войны с Турцией (если не ещё большими осложнениями на внешнеполитической арене). Однако характер иранской группировки на Араксе и правда ударный. Плюс обращают на себя внимание темпы переброски: 100 тысяч человек за 40 дней.
https://schneider-krieg.livejournal.com/44392.html – цинк
Кстати, в колоннах иранской техники были замечены переправочные средства.
Прочее.
1. Эрдоган в телефонном разговоре с Путиным вновь намекнул, что Россия должна повлиять на Пашиняна, чтобы тот вывел войска из Карабаха.
2. В Ереване опровергли заявления о скорой отставке Пашиняна, назвав эту информацию фейком.
3. Сам Пашинян заявил, что Россия оказывает Армении всю необходимую помощь в рамках действующих соглашений и позиции России по Карабаху.
4. Под Шушей и Мартуни весь день продолжались тяжелые бои. Обе стороны заявляют о больших потерях у оппонентов.
Интересный рейс в Ереван.
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Путин созвонился с Эрдоганом: обсуждали Карабах
Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Обстоятельно обсуждена ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта. Президент России проинформировал турецкого коллегу о проведённой серии телефонных контактов с лидерами Азербайджана и Армении.
Эти контакты были ориентированы на поиск вариантов скорейшего прекращения боевых действий и выхода на политико-дипломатическое урегулирование. Подтверждена обоюдная готовность к взаимодействию с целью достижения мирного решения конфликта.
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