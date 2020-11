Датский историк Отто Джесперсон в 1912 году в книге «Growth and structure of the English language» с ностальгией писал о языке, который Британия окончательно потеряла в 15-16 веке веке, перейдя на современный английский, следующие удивительные строки.

«Древнеанглийский язык был богат возможностями, и его носителям посчастливилось владеть языком, который с очень небольшим усилием с их стороны выразить мог бы всё, что человеческая речь может быть призвана выразить».



А вот что писал француз, основатель одного французского издательства, Франсуа Каванна:

«Русский в сравнении с другими языками это всё равно что шахматы в сравнении с городками. Как же простой народ с этим справляется и даже вытворяет такие безумные тонкости, русский – ведь это язык бесконечных нюансов!



Но зато, какое вознаграждение! Как ослепительно! Уже с первых шагов открываются заколдованный лес, рубины и изумруды, фонтаны, страна чудес, волшебные цветы вырастают из-под земли под твоими шагами…



Необыкновенное богатство звуков, на которое способна русская глотка, великолепная архитектура грамматики, внешне византийская, но удивительно чёткая и гибкая…. Ну да, я легко впадаю в лиризм, когда говорю о русском».

Это выдержка из его книги ««Русачка» – рассказе о любви к русской девушке Марии, потерянной во время войны. Он затем отправлялся на ее поиски в Россию, но найти ее не смог.

Прочитав два этих отрывка, почувствуйте, как говорят, разницу.

Прежде чем перейти к рассмотрению интересных примеров из английской лексики и находить в ней такие знакомые и родные корни, небольшое вступление.