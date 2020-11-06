Прежде чем перейти к рассмотрению интересных примеров из английской лексики и находить в ней такие знакомые и родные корни, небольшое вступление.

Это выдержка из его книги ««Русачка» – рассказе о любви к русской девушке Марии, потерянной во время войны. Он затем отправлялся на ее поиски в Россию, но найти ее не смог.

« Русский в сравнении с другими языками это всё равно что шахматы в сравнении с городками. Как же простой народ с этим справляется и даже вытворяет такие безумные тонкости, русский – ведь это язык бесконечных нюансов! Но зато, какое вознаграждение! Как ослепительно! Уже с первых шагов открываются заколдованный лес, рубины и изумруды, фонтаны, страна чудес, волшебные цветы вырастают из-под земли под твоими шагами… Необыкновенное богатство звуков, на которое способна русская глотка, великолепная архитектура грамматики, внешне византийская, но удивительно чёткая и гибкая…. Ну да, я легко впадаю в лиризм, когда говорю о русском ».

« Древнеанглийский язык был богат возможностями, и его носителям посчастливилось владеть языком, который с очень небольшим усилием с их стороны выразить мог бы всё, что человеческая речь может быть призвана выразить ».

Датский историк Отто Джесперсон в 1912 году в книге «Growth and structure of the English language» с ностальгией писал о языке, который Британия окончательно потеряла в 15-16 веке веке, перейдя на современный английский, следующие удивительные строки .

Даже общий взгляд на проблему индоевропеистики склоняет к выводу, что индоевропейские народы можно без колебаний разделить на две группы. Традиционно их разделяют по принципу «кентум-сатум», хотя сомнения по поводу такого разделения изредка высказываются в отдельных публикациях.

На самом деле – те этносы, которые возникли в результате распада первичной русо-арийской общности и первичного ядра – это одна группа. Их языки сохранили древнейшее полногласие, прошли тысячелетия без слома грамматики, сохранили в наибольшей степени лексику предков. Эти языки развивались естественным путем. А вторая группа этносов – те, которые появились на свет в результате арийских завоеваний.

Почему так получилось – одни двинулись на завоевания, а другие остались хранить традиции? Как говорят, пути господни неисповедимы….

Напомним, что «арии» отпочковались от родового древа ариев-русов 4500- 5000 лет назад и направились по разным «путям-дорожкам», а русы остались на своих исконных территориях. Благодаря чему, сохранили древнюю основу протоязыка. Исконно неарийские языки этносов, подвергшихся арийскому завоеванию, претерпели под их влиянием значительные изменения.



Здесь речь идет о тех ариях, кого историческая наука назвала «индоиранцами» и «митаннийскими ариями». Это и персы с авестийским языком, и даже индусы.



Видимо, «древние» латиняне, и «древние» греки – это вторичный массив охваченных арийским «влиянием» этносов. Что касается славянских языков, то они – позднее отпочкование от языка русов. Часть из них вольно или невольно частично попали под влияние языков неарийских групп.

Последний пример такого влияния – образование на основе древнерусского языка малороссийского наречия. Конечно, определённую роль сыграла временная изоляция его от родового языка при 300-летней оккупации ее Польшей. Лексика современного украинского пополнилась таким количеством слов из польского языка, давно ушедшего в сторону от языка основы, что это повлияло на самовосприятие его носителей, как отдельного этноса.



Последняя стадия этого процесса, очевидно, происходит на наших глазах. Что касается Польши и ее языка, то это отдельный и очень интересный вопрос. Предполагаю в ближайшее время взяться за препарацию польского, и мы увидим там много интересного и такого знакомого.

Откуда пришли арии в Европу? Европа со всех сторон окружена с водой, и только с востока у нее сухопутная граница с территорией, откуда шли арии. Так что нравится это кому-то или не нравится, но пришли они в Европу с востока. Бесспорно, индоевропейцы (мы-то знаем, что это арии), сколь бы давно они ни прибыли в Европу, были там пришлым народом.

Как полагают, 9000-6000 лет назад состоялось первое пришествие в Европу представителей арийского рода. Племена Старой Европы, мирно обитающие там, продолжили свое бытие под влиянием пришельцев. Известно, что распространённый тогда в Европе культ быка сменился культом коня. ИЕ пришельцы с востока, понимая свое преимущество над аборигенами, без сопротивления образовали правящие рода и слои.

И вот, когда Европа еще и слыхом не слыхивала звучания английских, французских и даже латинских, и всяких древнегреческих языков, она уже 5000-6000 тысяч назад говорила на языке, который как только не пытаются назвать. Сегодня наука по договоренности зовет его праиндоевропейским (ПИЕ). Но мы то знаем, кто были этими ПИЕ, носителями R1a!

Но затем в Европе наступила эра более агрессивного рода, условно названного «эрбинами», гаплогруппы R1b. Примерно 4500 лет назад они принялись заселять Европу с Пиренейского полуострова, вытесняя на восток носителей гаплогруппы R1а, попутно уничтожая племена «Старой Европы».

Эрбины носителями арийских языков не были. Полагают, что язык носителей гаплогрупп R1b был предковым к дене-кавказским языкам. Очевидно, осколком их языка является баскский язык.

«Древний язык носителей R1b, в течение его миграции по Евразии, через Кавказ, Месопотамию, Ближний Восток, по Средиземноморью до Пиренейского полуострова, можно назвать языком «эрбин». [А. Клёсов]

И 3100-2500 лет назад язык эрбин был вытеснен второй волной индоевропейских (арийских) языков, привнесенных в Европу ранними кельтами, фракийцами, иллирийцами, русами. С этого времени бóльшая часть Европы заговорила на ИЕ языках. Кроме, басков.

Таким образом, ответственными за раннюю ИЕ структуру английского языка являлись, видимо, кельты. Дальнейшие многочисленные завоеватели Британии накладывали свой отпечаток на формирующийся язык будущей английской нации. Это уже отдельная история.

После такого небольшого экскурса в историю есть смысл перейти к наглядным примерам из любимого нами английского языка.

Зачастую сходство иных английских слов с русскими «специалистами» легко объясняется заимствованием в русский из любого другого языка, только не наоборот. Представить, что язык наших предков русов – первичен для английского – требует определенной уверенности, знания, а также чувства своего языка.

Пример 1.

Обратимся к процессу ткачества. В русском языке есть простое слово для обозначения процесса ткачества – сВИВать нити. Исходным для него было слов ВИТЬ. Такое вот сВИВание нитей или прядей и дало начало процессу создания ткани на ткацком станке. Видимо, изначально такое сВИВание происходило вручную.

В Толковом словаре Владимира Даля представлено большое число форм с корнем вив-\вит-. Вот только часть их: «ВИТЬ, вивать, скручивать, спускать пряди в одну нить или вервь. Вивали мы и лычные шеймы, вьем и пеньковые. Вьется, виться, быть виту, Ввей в бич конского волоса. Вывей его вон. Довивай венок. Завей волосы. Дорожка извивается. Навили венков».

Корень ВИВ в русском языке играл большую роль в словотворении, связанном с процессом ткачества. Мог ли корень этого слова послужить основой для какого-нибудь английского слова? Ведь процесс ткачества был распространён в культуре индоевропейцев. Интересно то, что такое слов в английском реально есть. Это WeaVe [ВИВ] – вить, ткать, сВИВать.

То есть древние обитатели Британских островов с-вив-али нити при плетении. Начальный гласный здесь ослабленный, подвергся редукции: с-ВИВ-ать – ВИВ [Weave].

Чем интересно это английское слово? А тем, что его древнеанглийская форма легла в основу современной цифровой новинки Web. Смотрите: [Др. англ. wefan «ткать, свивать нити», из праязыка *weban; источник также древнеанглийского webb "web" (сеть, паутина)]. А куда заманивает паук насекомых – в сеть.



И это действие заманивания в сеть имеет отражение в забытом русском слове, еще сохранившемся словаре В. Даля – ВАБИТЬ (заманивать в сеть). А ОТВАБИТЬ, значит, ОТВАДИТЬ.

Так что, если нас в свои сети заманила СЕТЬ (Web), то мы знаем теперь, что истоки этого слова в древнейшем слове наших предков «свивать, вить сети».

Пример 2.

Попробуем найти соответствие русскому слову СЫТОСТЬ, СЫТЫЙ, в английском языке. Далеко ходить не надо – SATIETY (сытость), SATIS-fied (удовлетворенный, сытый). Здесь сразу бросается в глаза подобие корней, корневых согласных: СЫТ (СТ) > SAT (ST).

Древнейший корень слова СЫТ попал в английский язык, начиная с 16 века через французский из латыни. Этимологический словарь английского языка проследил всю цепочку от истоков:

«1530 г. средн. франц. satiété, из лат. satietatem «изобилие, достаточность, полнота» от пракорня *sa- «удовлетворять»».

Что это за пракорень, и откуда он взялся, не объясняется. Взялся и всё! Сомневаться в древности этого корня в английском не приходится, так как англичане слов не выдумывали, а брали за основу все попавшее в их лексику со стороны.



В данном случае такой стороной стала латынь. Естественно, и в латынь этот корень пришел вместе со второй волной ариев (индоевропейцев в научной лексике) в Европе. В санскрите СЫТЫЙ – su-hita (где hita – счастье, добро).

В английский язык из латыни попала определенная часть латинских слов с этим корнем: Sate (насыщать); satiate; satiety; satisfy; saturate; saturation (насыщение).

Отметим, что в древнеанглийском и без латыни это слово имелось, но в ранней своей форме – sæd. В среднеангл. saden насыщать, от др. англ. sadian, от пракорня *sa-.

Для сравнения выдержка из Толкового словаря В. Даля:

«СЫТЫЙ, Хоть бита, да сыта. И волки сыты, и овцы целы. | Сытый и сев. сытой, вообще в меру обильный, полный, довольный. Сытный, Сытен, Сытный рынок, Сытость и сытность, Сытник стар. Сытеть, Сытенье, Досытел до нельзя. Сыть ж. пища, | Сытость,. | | Сытоед, сытоежа ж. еда до сыта. Сытить воду, послащать медом; Сыченые меда,. Подсычать, подслащать. Рассытить сыту. Сычевка волжск. вареный, питейный мед. Сытуха, толстая. Насыщать, пресыщать».

Ниже представлен список из трех десятков слов на букву С в английском языке, ведущих свое происхождение от древнейших корней праязыка, сохранившихся в русском языке. В моей книге «Когда Британия не знала английского» около тысячи таких слов: https://lavkapisateley.spb.ru/knigi-peterburgskikh-pisatelej/kogda-britaniya-ne-znala-anglijskogorusskaya-versiya-ili-otkuda-est-poshel-yazyk-anglijskij

При рассмотрении лексики английского языка, надо обязательно учитывать несколько факторов. Первый – ориентироваться необходимо не на современное произношение английских слов, поскольку оно изменило изначальный язык до неузнаваемости, а на их «древние» формы. К счастью, они отчасти сохранились в старых текстах, благодаря письменной их фиксации не только латиницей.



И хотя латиница не смогла полностью передать полноценную форму таких «древних» слов, в них все-таки стало возможным видеть формы, близкие к изначальным индоевропейским. Отсюда следует второе – эти «древние» слова следует прочитывать как в латыни, или в русском, полностью – по слогам. Не забывая при этом, что в современных формах английских слов, большая часть гласных потеряна.



Поэтому мы и имеем сдвоенные или строенные согласные, например, through или ought и прочие. При том, что полногласие – это исконное свойство праязыка.

Теперь обещанный словарик. В нем около 30 слов. Еще порядка 60 слов на эту же букву остались в словаре показанной книги.

Соболь → sable (СБЛ → SBL);

Саднить, ссадина → sad (печальный). В. Даль: садьно – рана, ссадина; досада, саднить душу, надсадный, досадный;

Седло → saddle (седло);

Сам → same (тот самый);

Звериный, свирепый → savage (свирепый);

Скудный → scanty (скудный);

Скандалить → scold (ругаться);

Скрябать → scribe (писать). С. Есенин: «Дар поэта — ласкать и карябать»;

Скрутить → screw (винт, скру-тить);

Сокрыт → secret (секретный, тайный, сокрытый);

Сидеть → seat (сидеть);

Семя, семена → semen (семя);

Сияние → shine (сиять);

Срам, стыд → shame (стыд, срам).

Короткий → short (sceort, scort). В XVI веке «sc» перешло в «sh» (ш);

Сестра → sister;

Катать → skate (катать);

След → slot (след копыта, выемка);

Слемак (улитка), слизкий → Slime (улитка);

Маленький → small (се малый);

Смрад, резкий → smart (резкая боль);

Смола (запах) → smell;

Снег → snow;

Суть, → sooth (истина, правда, суть).

Стог → stack (стог).

Страва, солома → straw (СТРВ → STRW). Страва — еда, пища для скота. В. Даль: «Яровая соломка кормовая».

Очевидно, попавший на Британские острова язык в том или ином виде был определенной формой праязыка. Но истории так угодно было распорядиться этим богатством, что оно оказалось полностью растранжиренным.



Сегодня англичане гордятся тем, что у них от него осталось. И в этом можно только поддержать их. В любом случае, всё, что ни делается всё к лучшему! И то, в частности, что хранителями праязыка сегодня остается наше племя славяно-русов.

Б. Новицкий



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