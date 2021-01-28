Видимо, такой подход ведет к истокам языка, и позволяет сказать, что это за ПИЕ язык на самом деле. Причем, рассмотрение большого числа аналогов позволило лингвистам сформировать определенные гипотетические ПИЕ корни, на которые в последствие можно ссылаться.

В этимологических словарях, как правило, исследователи пытаются добраться до самой первичной сути слова. Это касается и английского языка. В русском языке первичен всегда так называемый корень, обычно в форме СГС (согласный-гласный-согласный) или СГ, и на этом поиск заканчивается. В английском словаре приходится приводить целый ряд аналогов «германской» группы языков. Но этого оказывается мало, и в ход идут близкие соответствия из не германской группы древнейших ИЕ языков.

Каждому, столкнувшись с показанным выражением, интересно, а что это за корни такие. По поводу ПИЕ языка можно говорить отдельно и очень увлекательно, но, когда видишь корни этого языка, появляются вопросы.

Гипотетические корни праиндоевропейского языка в английском – что это? В этимологическом словаре английского языка (ЭС) ссылка в конечном итоге идет на некий протоиндоевропейский (ПИЕ) корень, означающий… и дальше по тексту . Там же непременно присутствует: «гипотетический источник», доказательство существования которого в….



На санскрите – anya (другой); авест. – anya-, греч. – allos, латин. – alius, гот. – aljis, нем. – ander (другой), англ. – another (другой).

То есть, рассмотрев все перечисленные аналоги, лингвисты пришли к выводу, что «гипотетическим» ПИЕ корнем был не *an-, а *al-. Такое решение принято, видимо, в связи с тем, что они посчитали латынь и греческий древнее санскрита с авестийским языками.



Хотя в первичности санскрита по отношению к «древним» европейским языкам – латыни и греческому, никто сегодня не сомневается.



Значит, ставить их перед санскритом – не верно. И первичным на самом деле был корень *an-. Но и это не окончательно, если учесть, что первичным по отношению к санскриту являлся язык ариев, пришедших с Русской равнины.



Тогда вспоминаем, что на русском языке «другой» это и «ин-ой». Поэтому остается сделать то, что не сделали лингвисты – прийти к выводу, что изначальным корнем в данном случае был *ин-.Этот корень и сохранился в английском языке в слове anotherв форме «an-».

Так что, мы нашли аналог английскому another в русском языке – прилагательное «иной». Видимо, прилагательно «иной» в этом ряду первично. Кроме того, уже латинский и греческий аналоги, в отличие от английского, претерпели изменение в *al-, но не наоборот. Очевидно, также что в английский прилагательное «another» попало никак не из латыни. А откуда – догадаться нетрудно.

В английском имеется еще одно прилагательное в значении «иной» – other. Тут произошла легко объяснимая потеря начального «an-». По мнению этимологического словаря также произошла: «нормальная потеря «n» перед фрикативами. [Barnhart]».

Вот еще некоторые, «гипотетические» ПИЕ корни:

2. *bhel- (1)«белый», «сияющий белый». ЭС пишет:

Корень, означающий «сиять, вспыхивать, гореть», также «сиять белым» и образующий слова для ярких цветов». На санскрите «balakṣa» белый, латынь «flamma» пламя, «церк.-слав.» белый, русск. «белый».

О том, что первично в английском языке было не латинское flamma, а древняя основа слова «белый» (bel-), можно увидеть в таких английских словах, как bleach [bliːʧ] (белить), или bleak [bliːk] (белокурый, блеклый, беловатый). Ну, или – blank [blæŋk] (белый, пустой). И тут первичен все-таки корень bel- (бел-).

Латинское flammaвошло в английский язык позже и приняло вид flame в значении пламя, огонь. При этом латинский начальный согласный звук «f» перешел в «p» (пламя – flamma), что определено законом Гримма. Но еще ранее «b» перешло в «p». Указанные переходы соответствует 1-му и 2-му актам з-на Гримма.

Само же существительное «пламя» вошло в латынь в своем неизменном виде. На латинской почве и произошел указанный сдвиг согласных по закону Гримма. Все эти сдвиги в латыни могли быть связаны с событиями в бурной истории Европы раннего Средневековья. А далее латинский вариант попал в английский язык.

3. *med- метить, отмерять. Из ЭС узнаем:

Санскрит – /māti/ мерить, измерять; Latin – modus (мера, мерять); Old English – metan, English – mete: (мерить, цель (мета)).

В изначальном варианте в корне стоял согласный звук «t»: *met. В таком виде этот согласный и вошел в предковый язык будущих англичан. Где вполне свободно гуляли такие слова как, метить (измерять), мета (цель). Впрочем, и сегодня в английском остались такие слова, как глагол mete [miːt] (отмерять, наделять), существительное mete (цель, мета). Причем в словаре отмечают, что mete «вышло из употребления». Сохранилось только во множественном числе в выражении: «metes and bounds» (пределы и границы). В латыни также имеется meta в значении «цель», но словарь отмечает, что это слово неизвестного происхождения.

Заглянем в словарь В. Даля:

«Мета ж. цель, предмет, в который кто метит; |метить – целиться», меченый. Кроме того, в словаре В. Даля представлено еще не менее пятидесяти слов с корнем «мет\меч». В принципе, понятно, отчего происхождение неизвестно. В славянские языки авторы не заглядывали.

4. *me- мера, измерять. Из ЭС:

Санскрит mati (мера, изменять), matra (мера, изменять), авест. ma- (мера, изменять), греч. metron (мера), metra (доля); латынь metri (измерять).

Видим, что в основе современного слова «метр» лежит тот самый гипотетический корень *me- из древнего языка русов. В современный английский этот корень вошел через латыньтакими словами, как measure, meter, metric metrical; metronome.

Заглянем в словарь древнерусского языка И.И. Срезневского:

«В ню же меру мерите, възмерится вам» [Сер. XI в. Остромирово евангелие].

5. Или вот такой ПИЕ корень – *genu- колено.

Не надо далеко ходить, чтобы увидеть, что «колено» – это то, что гнут, что-то согнутое, что сгибается. Получается, само слово «колено» произошло от пракорня *genu- (гнуть). Сочетание согласных «гн», входящее во все наши древние слова в значении гнуть, согнуть и пр. и легло в основу так называемого ПИЕ корня *genu. На каком-то этапе произошел переход звонких арийских согласных в глухие g → k, что описано третьим актом закона Гримма.

В древнеанглийский язык слово «колено» вошло в виде cneo, cneow с сохранением корневых согласных «cn». В современном английком получило форму «knee». Вот для сравнения использование этого ПИЕ корня в других языках.

Санскрит janu, авест. znum, хеттск. genu (колено), греч. gony колено, gōnia угол, латынь genu; др. англ. cneo, cneow (колено).

6. *dhwer- ПИЕ корень, означающий «дверь, дверной проем». Из ЭС:

Санскрит dur, dvār, dvāraka (дверь); др.перс. duvara (дверь); Greek thyra (дверь), Old English dor, латин. foris (дверь), русск. dver'.

Наиболее близка «гипотетическому ПИЕ корню» русская форма dver', которую поставили в конец списка: dhwer-dver' (двер-дверь). Если исходить, что изначальная дверь, видимо, реально представляла собой «дыру», можно принять и этот смысл и форму «dur». Хотя как-то надо объяснять наличие звука «в» в середине слова «дверь» как в санскрите, так и в русском слове.



В остальных более поздних языках этот звук уже теряется. О латыни уже вообще говорить нечего – там произошел переход «d» в «f».

Почему так происходит? Почему первичными должны быть слова нашего языка, а не латыни, или древнегреческого? Необходимо учитывать общую с будущими ариями историю образования русов. Об этом смотрите в статье «Арии ушли, а русы остались».

https://zen.yandex.ru/media/bonorus/arii-ushli-a-rusy-ostalis-5d66aa79bc251400ad9a5d80?from=editor

А теперь из лексикостатистики. Я просмотрел более двухсот (230) так называемых ПИЕ корней их этимологического словаря английского языка. Выяснилось, что из них, 160 корней почти стопроцентно совпадают с древнерусскими корнями, а, значит, и со славянскими, и только 70 корней такого совпадения не показывают вовсе. Пока факты только накапливаются.

Почему двести слов? По крайней мере, известный лингвист Моррис Сводеш составлял свои списки из ста слов. Это инструмент он использовал для оценки степени родства между различными языками по сходству наиболее устойчивого базового словаря.

В нашем случае использованы те «ПИЕ» корни, которые выделены в этимологическом словаре, и имеют подробное объяснения.

Б. Новицкий



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