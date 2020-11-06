Карабах, Сирия, Ближний восток, последние новости 06 ноября 2020
- 05:30 Сюрприз для турок: армяне получили множество оружия и из Карабаха исчезли «неуязвимые» турецкие «Байрактары».
- 00:37 Наступление захлёбывается в крови: в Карабахе уничтожена бронетехника и спецгруппы (ФОТО).
- Вчера 23:21 Война в Карабахе. Видео. 05.11.2020.
Сюрприз для турок: армяне получили множество оружия и из Карабаха исчезли «неуязвимые» турецкие «Байрактары»
Министерство обороны Армении сделало ряд громких заявлений.
«В последнее время мы не видим турецких [ударных тактических] беспилотников “Bayraktar” в небе Арцаха. Это один из наших сюрпризов», — рассказал представитель военного ведомства Арцрун Ованнисян.
Он также сообщил, что за последние 2–3 года в Армению было завезено такое количество различных вооружений, сколько не завозилось за минувшие 10 лет.
Ованнисян подчеркнул, что Москва делится с Ереваном полученными разведданными в рамках налаженного сотрудничества.
Официальный представитель минобороны ответил на вопрос журналистов о ранее появившихся слухах об «отсутствии разведданных из России за последние 2 года». Эта скандальная тема в последние дни гуляла в некоторых медиа и социальных сетях.
«Мне интересно, у кого есть информация о работе главных военных штабов или отделов разведки? Во-первых, это огромная ложь, во-вторых я не собираюсь сейчас расписывать, когда и как нам давали и дают разведданные», — сказал Ованнисян в ходе выступления по Общественному телевидению Армении .
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Наступление захлёбывается в крови: в Карабахе уничтожена бронетехника и спецгруппы (ФОТО)
Пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян и официальный представитель армянского военного ведомства Арцрун Ованнисян вечером в четверг, 5 ноября, рассказали об оперативной обстановке на карабахских фронтах.
«В течение дня в зоне конфликта продолжались боевые действия, силы ВС Азербайджана на разных направлениях предприняли попытки наступления, которые были нейтрализованы подразделениями Армии обороны.
В частности, небольшие силы противника, замеченные в районе сел Карин Так и Лисагор, были уничтожены.
В направлении Шуши было зафиксировано скопление бронетехники ВС Азербайджана. Подразделениям Армии обороны удалось уничтожить военную технику противника точным огнем», — сообщили в Минобороны Армении.
На вечернем брифинге Арцрун Ованнисян рассказал и о провалах диверсионных групп противника:
«Недавно получил информацию, что группа из 30 диверсантов попала в окружение. Большая часть уничтожена», — пояснил представитель военного ведомства.
«Сегодня несколько вражеских диверсантов пытались подняться по скалам, чтобы добраться до Шуши, но были уничтожены у подножья скалы», — добавил Ованнисян.
Ранее днём Шушан Степанян заявила, что 5 ноября около 10:30 подразделения вооружённых сил Азербайджана на восточном направлении осуществили провальную попытку атаки с использованием боевых бронированных машин.
«В результате грамотных действий Армии обороны Арцаха и резервистов, противник был отброшен, оставив на поле боя дну бронированную машину, один грузовик, многочисленные тела», — отметила пресс-атташе министра обороны.
Она также подчеркнула, что «оперативная ситуация остается под контролем Армии обороны Карабаха».
Кроме того, в Сети уже появились кадры с уничтоженной бронетехникой.
«На фотографиях захваченная сегодня военная техника и уничтоженная живая сила азербайджанских подразделений ВС Турции», прокомментировали снимки авторы ТГ-канала «Re:public of Artsakh».
Напомним, вчера в засаду попала группа азербайджанских бронемашин (см. видео ниже).
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Война в Карабахе. Видео. 05.11.2020
Сегодня продолжились попытки азербайджанской пехоты при поддержке артиллерии и дронов штурмовать Шушу.
Наиболее успешно дела у них идут к западу от Шуши, где бои идут на трассе ведущей в город. Уже 2-й день армянам не удается их отбросить от трассы, что говорит о том, что ситуация для них тут более чем серьезная. Хотя сам город конечно не отрезан – с севера в него можно подбрасывать подкрепления.
Но неспособность обеспечить ближние подступы намекает на то, что в ближайшие дни обстановка под Шушей может очень серьезно осложниться, если просачивание пехоты продолжится и она будет распространятся к западу от Шуши (а также обеспечив контроль над поселком Аветарнотс), постепенно охватывая город и пытаясь зайти в него с запада, с занятием прилегающих высот, как азербайджанцам удалось это проделать в Гадруте, где они потерпев первоначальную неудачу, подошли к делу более основательно и выдавили армян с прилегающих к Гадруту высот, после чего те сами оставили Гадрут без больших боев. Впрочем, бои недалеко от Гадрута еще идут. Сегодня армяне там отбили https://twitter.com/hakobian_ani/status/1324415446565687296 гору в 12 км от Гадрута. Под Мартуни, Мартакертом и Лачином дела у армян обстоят несколько лучше и там ситуация явно имеет тенденцию к позиционности. Впрочем, если потерять Шушу, последствия могут быть катастрофическими. В ближайшие дни бои за Шушу явно будут эпицентром новостей из Карабаха, хотя удар на Мартуни также напрашивается. С вечерм продолжились активные обстрелы Шуши и Степнакерта из ствольной артиллерии и РСЗО.
МИД РФ сегодня снова настоятельно напомнил о том, что РФ обеспокоена присутствием сирийских боевиков в Карабахе, наличие которых сейчас отрицают только Турция и Азербайджан, которые их туда и завозят.
Есть мнение, что это послания Алиеву. С учетом уже идущих прямых переговоров Армении и РФ о военной помощи, есть мнение, что если Алиев не прислушается и продолжит плясать под дудку Эрдогана, то объемы военной помощи для Армении существенно возрастут уже в ближайшей перспективе. То, что определенная военная помощь (данные технической разведки и ПВО, средства РЭБ, БПЛА, определенные виды вооружений) Армении уже оказывается, особых сомнений нет. А вот объемы ее скорее всего пока что весьма дозированные. Один из вполне реалистичных сценариев – передача вооружений Армении под соусом борьбы с террористической угрозой для одного из членов ОДКБ. Отсюда и важность вопроса о сирийских террористах, который в последние дни столь активно артикулирует МИД РФ, фактически создавая возможность для военно-политических решений под конкретный и вполне понятный повод. Повод тем более удобный, потому что с наличием сирийских боевиков в Карабахе вполне согласны США и НАТО. Впрочем, определенное время у Турции и Азербайджана еще есть. Но если ситуация будет затягиваться, я бы поставил на то, что вероятность "антитеррористического ленд-лиза" для Армении весьма существенна. Полагаю, он бы уже работал куда как активнее, если бы в Ереване сидел не Пашинян, а кто-нибудь типа Кочеряна или Саргсяна, которые не вызывали в Москве такой идиосинкразии. Собственно, оппозиция Пашиняну это тоже прекрасно понимает, отсюда и заходы некоторых армянских политиков связанных с ереванским и карабахским кланами о том, что власть нужно передать военным, что сразу снимет ряд препятствий для получения помощи от РФ.
Уничтожение азербайджанского БПЛА или Ан-2 огнем с земли из Калашникова.
Бойцу который попал наверняка медаль выдадут.
Уничтожение еще одного Ан-2. Говорят, что из ПЗРК "Игла".
Удар по армянской военной базе.
Бои за дорогу Лачин-Степанакерт. Anna News.
Репортаж Пегова из Шуши, где он сегодня попал под обстрел азербайджанской пехоты у трассы.
Район боестолкновения из видео. Это уже совсем рядом с западными окраинами Шуши.
Бои под Шушей. Туда же воткнули кадры от Anna News
Армянский репортаж из Шуши.
Азербайджанский пехотинец с флагом.
Работа "Града" с песнями.
Села занятые азербайджанцами в Физулинском районе и к югу от Мартуни.
Трофеи захваченные азербайджанской армией.
Убитые азербайджанские солдаты. 18+
Еще покойники. 18+
Еще. 18+. Некоторые старые.
И еще. 18+
Свиньи жрут мертвых азербайджанцев. 18+
Думаю, что постановка – уже убитых оттащили к свиноферме, чтобы снять картинку со свиньями.
Тут конечно можно было бы пошутить про Кирпича и скармливание трупов свиньям, но почему то не хочется. Не смешно.
Иранские войска у границы с Карабахом.
Стоит отметить, что командование КСИР официально заявило, что любая угроза из Карабаха от одной из сторон, приведет к максимально жесткой силовой реакции Ирана.
Армяне селфятся.
Взрыв БПЛА. Скорее всего Ан-2 с бомбами.
Надпись на северном въезде в Гадрут.
Результаты обстрела Тертера. Армяне заявляют, что фото постановочное.
Армянские минометчики.
Поражение азербайджанского Т-72 из ПТРК
После попадания дымит https://twitter.com/home
Убитые азербайджанские солдаты на Лачинском направлении.
Там же разбитая азербайджанская техника.
Погибший в Карабахе 23-летний чемпион мира по джиу-джитсу.
Военкоры Anna News.
Талыш. 90% домов в поселке разрушено.
Недалеко от Мартуни.
Иран продолжает разворачивать войска на границе с Карабахом.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com