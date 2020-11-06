Министерство обороны Армении сделало ряд громких заявлений.

«В последнее время мы не видим турецких [ударных тактических] беспилотников “Bayraktar” в небе Арцаха. Это один из наших сюрпризов», — рассказал представитель военного ведомства Арцрун Ованнисян.

Он также сообщил, что за последние 2–3 года в Армению было завезено такое количество различных вооружений, сколько не завозилось за минувшие 10 лет.

Ованнисян подчеркнул, что Москва делится с Ереваном полученными разведданными в рамках налаженного сотрудничества.

Официальный представитель минобороны ответил на вопрос журналистов о ранее появившихся слухах об «отсутствии разведданных из России за последние 2 года». Эта скандальная тема в последние дни гуляла в некоторых медиа и социальных сетях.