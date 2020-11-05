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Карабах, Сирия, Ближний восток, последние новости 05 ноября 2020

16:58. 5 ноября 2020 223 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Карабах: боевые группы Азербайджана уничтожены в ходе наступления

Карабах: боевые группы Азербайджана уничтожены в ходе наступления | Русская весна

В Нагорном Карабахе защитники республики уничтожили боевые группы армии Азербайджана, которые пытались атаковать армянскую оборону на северном участке фронта.

Об этом утром в четверг сообщает Армия обороны Арцаха (Карабаха). 

«В ночь на 5 ноября относительно стабильное напряжение сохранилось во всех направлениях линии фронта. Азербайджанские силы проявили особую активность в восточном, юго-восточном и южном направлениях.

Множественные атаки, предпринятые боевыми группами противника, были успешно пресечены подразделениями Армия обороны. Противник понес потери в человеческой силе и военной технике.

Противник предпринял попытку нападения двумя группами боевиков также на северном участке, которые своевременно были обнаружены и уничтожены армейскими подразделениями.

В течение дня мирные населенные пункты Арцаха продолжали оставаться в целевой зоне ракетно-артиллерийского огня вражеских сил», — говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства НКР.

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Ад в самом большом городе Сирии: звери убивали женщин и детей, пока не прилетели ВКС (ВИДЕО)

Ад в самом большом городе Сирии: звери убивали женщин и детей, пока не прилетели ВКС (ВИДЕО) | Русская весна

Арабские журналисты взяли интервью у женщины, жившей в Алеппо до операции ВКС и САА по освобождению самого крупного города САР. Сирийка рассказала об ужасах, которые она пережила в те годы, когда её малая родина находилась под оккупацией радикальных исламистских банд.

«Русская Весна» перевела это интервью.

Репортёр: Расскажите о себе, как Вас зовут, сколько Вам лет?

Женщина: Меня зовут Муна Скеф, мне 61 год. Я жила в Суккари (Алеппо). В те времена по пути в магазин за продуктами я каждый день видела убитых людей на улице. В начале войны их было особенно много.

Р: Когда это было?

Ж: Девять лет назад. Когда я впервые увидела убитых людей, я спрашивала, что произошло, но мне никто не мог ответить. В наших районах было много людей с бородами и автоматами. Они всегда злились и кричали на меня, кода я выходила, чтобы купить хлеб. Бывали дни, когда мы очень хотели есть, но они нам запрещали ходить в магазин. Боевики отключили нам электричество. И мне пришлось бежать из этого района вместе с детьми. 

Они ничего нам не давали, холодными ночами у нас не было солярки для отопления домов, я собирала хворост и листья на улице, чтобы можно было хоть как-то согреться. Нам запрещали ходить в больницу за лекарствами, а ведь у меня сахарный диабет. 

По нам стреляли, когда мы выходили на свои балконы, так нам давали понять, что этого делать нельзя. Однажды рядом с нашим домом взорвалась машина, в результате чего погибла моя дочь, а ей было всего 5 лет. Моё сердце было разбито, мне стало очень плохо. Меня отвезли в больницу Суккари, они дали мне лекарство, но я пролежала в больнице без сознания 3 дня. 

Мой муж умер в результате ДТП. Он плохо слышал, поэтому не уступил дорогу, и тогда боевики протаранили его автомобиль. 

Мы с моим сыном ездили в Пустань Аль-Касар, чтобы купить продукты. Когда мы дошли до площади Суккари, то увидели, как на середине площади расстреляли мужчину. Когда я подошла и спросила, за что вы его убили, они мне ответили: «Иди отсюда или мы тебя тоже убьем».

Р: Какие группировки боевиков были в ваших районах?

Ж: Чеченские боевики, «Джебхат Ан-Нусра»*, «Свободная сирийская армия» (ССА).

Р: Каких людей они убивали? Военных или гражданских?

Ж: Они убивали всех. Говорили, что этот человек — которого убили на площади — работал на правительство. Когда мы с сыном дошли до Пустань Аль-Касар, раздались выстрелы в нашу сторону, мой сын был убит прямо на моих глазах. Они убили моего сына, мою дочь. Теперь я осталась одна с пятью внуками, детьми моего сына. 

Не выдержав, я пошла к ним и сказала: «Вы убил моего сына, мою дочь, у нас нет еды в доме, что мне теперь делать?» 

Они ответили мне: «Если будешь с нами, у тебя будет все». 

Они дали мне килограмм сахара. Я сказала, что мне нужен хлеб и молоко для ребенка. Мне сказали, что у них этого нет. Я стала искать остатки продуктов и хлеба на улице, потому что у нас не было денег и нам совсем нечего было есть.

Покидая наш район с пятью детьми, мне пришлось сесть в грузовик с трупами. Я отвернула лица детей, чтобы они не видели трупов. Наша одежда была пропитана кровью убитых. 

Все наше имущество осталось в нашей квартире, даже то, что мы купли в кредит. Боевики забрали мою квартиру и квартиру моего сына…

Р: После того как Сирийская армия освободила этот район, как изменилась ситуация?

Ж: Ситуация стала намного лучше благодаря Сирийской армии. Храни Бог нашу Армию, президента и Сирию.

* Запрещенная в РФ террористическая организация.

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«И это не значит, что плохо живём!» — песня русского спецназа в Сирии (ВИДЕО)

Новость обновляется
«И это не значит, что плохо живём!» — песня русского спецназа в Сирии (ВИДЕО) | Русская весна

В редакцию «Русской Весны» поступили текст и видео новой песни автора стихотворений, музыки и песен Алексея Коркина. 

«Наш стройотряд отправляют в САРатов» (песня русских Сил спецопераций в Сирии)​, в тексте присутствует специфический армейский жаргон, сложившийся за 5 лет операции в Сирийской Арабской республике.

Вот так повелось на Руси изначально,
Что бодрые песни мы мало поём.
Много душевных, много печальных,
Но это не значит, что плохо живем!

А наш стройотряд отправляют в САРатов,
Где Химки, Тортуга, садык в Лимпопо,
Где есть бармалеи и есть музыканты,
И есть много разных, и кто-то ещё!

Да, бодрых нам песен всегда не хватает,
А на эстраде сплошное оно,
Но мы не печалимся, нам не мешает,
А что помешает, будет устранено!

А наш стройотряд отправляют в САРатов,
Где Химки, Тортуга, садык в лимпопо,
Где есть бармалеи и есть музыканты,
Где есть много разных и кто-то еще!

И пусть повелось на Руси изначально,
Что бодрые песни мы мало поем,
Но это не значит, что это специально,
Но это не значит, что плохо живем!

А наш стройотряд отправляют в САРатов,
Где Химки, Тортуга, садык в лимпопо,
Где есть бармалеи и есть музыканты,
Где есть много разных и кто-то еще…

Сирийский жаргон: справка РВ

Среди бывавших в командировках в Сирии есть своеобразный жаргон, в котором:

САРатов — САР/Сирия,

Химки — авиабаза «Хмеймим»,

Лимпопо — Алеппо.

Музыканты — бойцы ЧВК Вагнера,

Бармалеи — в начале так называли игиловцев*, а потом и других боевиков-исламистов,

Садык — сириец (араб. друг),

Тортуга – военно-морская база «Тартус».

*Запрещённая в РФ террористическая организация

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Метки: главное, компиляция

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 3719 2865
    Игорь 5 ноября 2020 в 17:42

    Сириец которого гоняют музыканты в лимпомпо это Бармалей. А этот же Бармалей в Армении боец освободитель и ни каких музыкантов профи близко нет. Просто зашибись любой патриот это партизан, а любой стройотрядовец борец с терроризмом. Вот стройотрядовец Бармалей из Сирии борется с террором армян в Армении. А мы веселые песни поём.

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