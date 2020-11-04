Только что стало известно, что в направлении Шуши вооружённые силы Нагорно-Карабахской Республики осуществляют окружение и уничтожение обнаруженной группы противника. Об этом сообщает пресс-секретарь вооружённых сил Армении Шушан Степанян.

Иными словами — турецко-азербайджанские силы попали в котёл у Шуши.

Известно, что диверсионная группа предприняла попытку продвижения в направлении Шуши, однако, встретив сопротивление, была отброшена назад, понеся большие потери, и частично окружена.

Ночью в направлении Шуши были выпущены три ракеты «Смерч», загорелись два жилых дома.

Степанян сообщает, что на данный момент вооружённые силы НКР контролируют оперативно-тактическую ситуацию на всей протяженности фронтовой линии.