Карабах, Сирия, Ближний восток, последние новости 04 ноября 2020
- 09:36 Алиев заявил о готовности остановить войну в Карабахе.
- 08:51 Турецко-азербайджанские силы попали в котёл у Шуши.
- Вчера 19:59 Лавров о российской внешней политике.
Алиев заявил о готовности остановить войну в Карабахе
Фото: © Илья Питалев / РИА Новости
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о готовности остановить войну в Нагорном Карабахе при условии, что Армения выведет войска из “оккупированных территорий”, передает РИА Новости.
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Турецко-азербайджанские силы попали в котёл у Шуши
Только что стало известно, что в направлении Шуши вооружённые силы Нагорно-Карабахской Республики осуществляют окружение и уничтожение обнаруженной группы противника. Об этом сообщает пресс-секретарь вооружённых сил Армении Шушан Степанян.
Иными словами — турецко-азербайджанские силы попали в котёл у Шуши.
Известно, что диверсионная группа предприняла попытку продвижения в направлении Шуши, однако, встретив сопротивление, была отброшена назад, понеся большие потери, и частично окружена.
Ночью в направлении Шуши были выпущены три ракеты «Смерч», загорелись два жилых дома.
Степанян сообщает, что на данный момент вооружённые силы НКР контролируют оперативно-тактическую ситуацию на всей протяженности фронтовой линии.
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Лавров о российской внешней политике
Глава МИД РФ Лавров дал достаточно большое интервью на тему текущей российской внешней политики.
1. В Карабахе воюет до двух тысяч иностранных наемников (читай, сирийских боевиков), которые завезены туда Турцией. На дипломатическом уровне Кремль уже заявлял Эрдогану свое неудовольствие ростом террористической угрозы в Закавказье в связи с этим фактом. "Друг Реджеп" пока ведет себя по принципу "А Васька слушает, да ест".
2. В случае с войной в Карабахе, Россия будет и далее придерживаться позиции миротворца и арбитра. В отношении претензий Турции на закавказский арбитраж, то Лавров отвечал достаточно уклончиво, что подчеркивает наличие существенных трений в отношении Турции и РФ в этом вопросе. В целом, сдвигов в позиции с начала войны нет.
3. Тихановская находится в российском розыске в рамках соглашений с Белоруссией. Белорусы внесли ее в общую базу, поэтому формально она находится и в российском розыске. Россия считает Лукашенко выбором Белорусского народа, который должен сам решить свою судьбу приняв новую Конституцию.
4. На какие-либо уступки в отношения с Европейским Союзом Россия идти не собирается. Россия "готова подождать", пока Европа станет более вменяемой, нежели сейчас. Тут я думаю ожидания будут напрасными.
5. От выборов в США ничего особенного не ждут, будут работать (ну как работать, поддерживать отношения) и с Трампом, и с Байденом, кто бы не победил.
Полностью интервью тут https://www.kommersant.ru/doc/4558591?from=main_1#id1962787
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