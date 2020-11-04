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Карабах, Сирия, Ближний восток, последние новости 04 ноября 2020

10:46. 4 ноября 2020 125 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Алиев заявил о готовности остановить войну в Карабахе

Фото: © Илья Питалев / РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о готовности остановить войну в Нагорном Карабахе при условии, что Армения выведет войска из “оккупированных территорий”, передает РИА Новости.

“Чем скорее закончится война, тем будет лучше. <…> Я неоднократно говорил <…> и могу еще раз повторить, что <…> если премьер-министр Армении возьмет обязательство об освобождении остальных территорий, то мы готовы остановиться сегодня же. Пока он не взял на себя таких обязательств”, — заявил Алиев в интервью итальянской газете “La Repubblica”.

Глава государства напомнил, что, согласно базовым принципам резолюций Совбеза ООН, сначала нужно освободить пять районов, затем — еще два.
“Мы уже в одностороннем порядке освободили четыре района. Поэтому он (Пашинян. — Прим. ред.) должен сказать, что войска должны быть выведены из оставшихся под оккупацией территорий Агдамского, Кельбеджарского, Лачинского районов. Но он не дает такое заявление. Это показывает, что он не хочет прекращения войны”, — подытожил Алиев.
Ранее в интервью телеканалу Al Arabiya премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов к переговорам по урегулированию конфликта в Карабахе, но Баку не идет на компромиссы. По словам Пашиняна, “как только какой-то компромисс становится приемлемым для Армении, он сразу же становится неприемлемым для Азербайджана”.

 К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Турецко-азербайджанские силы попали в котёл у Шуши

Турецко-азербайджанские силы попали в котёл у Шуши | Русская весна

Только что стало известно, что в направлении Шуши вооружённые силы Нагорно-Карабахской Республики осуществляют окружение и уничтожение обнаруженной группы противника. Об этом сообщает пресс-секретарь вооружённых сил Армении Шушан Степанян.

Иными словами — турецко-азербайджанские силы попали в котёл у Шуши.

Известно, что диверсионная группа предприняла попытку продвижения в направлении Шуши, однако, встретив сопротивление, была отброшена назад, понеся большие потери, и частично окружена.

Ночью в направлении Шуши были выпущены три ракеты «Смерч», загорелись два жилых дома.

Степанян сообщает, что на данный момент вооружённые силы НКР контролируют оперативно-тактическую ситуацию на всей протяженности фронтовой линии.

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Лавров о российской внешней политике



Глава МИД РФ Лавров дал достаточно большое интервью на тему текущей российской внешней политики.

1. В Карабахе воюет до двух тысяч иностранных наемников (читай, сирийских боевиков), которые завезены туда Турцией. На дипломатическом уровне Кремль уже заявлял Эрдогану свое неудовольствие ростом террористической угрозы в Закавказье в связи с этим фактом. "Друг Реджеп" пока ведет себя по принципу "А Васька слушает, да ест".
2. В случае с войной в Карабахе, Россия будет и далее придерживаться позиции миротворца и арбитра. В отношении претензий Турции на закавказский арбитраж, то Лавров отвечал достаточно уклончиво, что подчеркивает наличие существенных трений в отношении Турции и РФ в этом вопросе. В целом, сдвигов в позиции с начала войны нет.
3. Тихановская находится в российском розыске в рамках соглашений с Белоруссией. Белорусы внесли ее в общую базу, поэтому формально она находится и в российском розыске. Россия считает Лукашенко выбором Белорусского народа, который должен сам решить свою судьбу приняв новую Конституцию.
4. На какие-либо уступки в отношения с Европейским Союзом Россия идти не собирается. Россия "готова подождать", пока Европа станет более вменяемой, нежели сейчас. Тут я думаю ожидания будут напрасными.
5. От выборов в США ничего особенного не ждут, будут работать (ну как работать, поддерживать отношения) и с Трампом, и с Байденом, кто бы не победил.

Полностью интервью тут https://www.kommersant.ru/doc/4558591?from=main_1#id1962787

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: главное, компиляция

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