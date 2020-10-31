В турецком городе Измир, сильно пострадавшем в результате землетрясения магнитудой 6,9, продолжают разбирать завалы и подсчитывают число погибших и пострадавших.

Утром 31 октября Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD) озвучило актуальные цифры: по последним данным в результате сильных подземных толчков в Измире 24 человека погибли и более 800 получили травмы различной степени тяжести.

В городе продолжаются поисково-спасательные работы, так что озвученные цифры ещё могут увеличиться.

Не обошлось без жертв и на греческом острове Самос, где также ощущались подземные толчки. Здесь под завалами рухнувшего здания погибли два человека, ещё несколько местных жителей пострадали.