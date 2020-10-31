Карабах, Сирия, Ближний восток, последние новости 31 октября 2020
- 11:17 В Карабахе ракетным ударом уничтожены командиры из протурецкой группировки.
- 08:30 Землетрясение в Турции: спасатели разбирают завалы и считают погибших (+ФОТО).
- 04:52 США: Всё НАТО должно удержать Турцию на Западе.
- Вчера 22:41 Спокойно и конструктивно об отрезании голов.
В Карабахе ракетным ударом уничтожены командиры из протурецкой группировки
В Карабахе были уничтожены командиры из протурецкой группировки. Об этом сообщает проект «WarGonzo».
«Сирийским спецслужбам стали известны имена как минимум трех полевых командиров террористов: Хусейн Аль-Тави, Фирас Увед, Абдул Латиф Хасан», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в грузовик, в котором находились командиры, попала армянская противотанковая управляемая ракета.
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Землетрясение в Турции: спасатели разбирают завалы и считают погибших (+ФОТО)
В турецком городе Измир, сильно пострадавшем в результате землетрясения магнитудой 6,9, продолжают разбирать завалы и подсчитывают число погибших и пострадавших.
Утром 31 октября Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD) озвучило актуальные цифры: по последним данным в результате сильных подземных толчков в Измире 24 человека погибли и более 800 получили травмы различной степени тяжести.
В городе продолжаются поисково-спасательные работы, так что озвученные цифры ещё могут увеличиться.
Не обошлось без жертв и на греческом острове Самос, где также ощущались подземные толчки. Здесь под завалами рухнувшего здания погибли два человека, ещё несколько местных жителей пострадали.
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США: Всё НАТО должно удержать Турцию на Западе
США требуют от всех стран Североатлантического договора (НАТО) удерживать Турцию «на Западе».
Об этом сообщил в среду помощник госсекретаря США по военным и политическим вопросам Кларк Купер.
Он подтвердил, что Вашингтон активно работает в этом направлении. «Мы, конечно, работаем над тем, чтобы Турция оставалась на Западе. Это важно не только для Соединенных Штатов, но и для всего Североатлантического альянса», — сказал Купер.
В то же время он признал, что США не удовлетворены определенными действиями и решениями Турции, полагая, что сама Турция во многом создает «вызов» сохранению трансатлантического единства.
Но для США и «коллективного Запада» было бы лучше, если бы турки оставались в альянсе, заявил помощник госсекретаря США.
В последнее время Эрдоган ведет себя так, будто бы сам черт (шайтан) ему не брат. Плюет с высокого минарета и на Запад, и на Восток. Хватит ли у Америки силенок удержать «султана» в своей орбите влияния — вопрос очень интересный.
Серебряная Панорама, специально для «Русской Весны»
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Спокойно и конструктивно об отрезании голов
Глава ливанской "Хезбаллы" Хасан Насралла о происходящем во Франции и конфликте Франции с исламом.
Я спокойно и конструктивно расскажу о проблеме, с которой большинство мусульман сталкивается, глядя на действия государства во Франции.
Я начинаю с того, что очень четко заявляю, что все мусульмане и ислам отвергают нападение в Ницце; и любое нападение на невиновных
Во-вторых, никто не имеет права обвинять целый народ в действиях человека, мы не можем обвинять всех мусульман или французов в действиях человека из их группы; это аморально и несправедливо. Когда нападение совершает христианин, нелогично обвинять Иисуса.
Миллионы были убиты США в Ираке, Афганистане, Сирии и других странах; Было бы нелогично обвинять Иисуса (мир ему) или христианство в этих преступлениях, только потому что президент или солдаты являются христианами. Французские чиновники должны остановить это сейчас.
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Мы должны быть откровенными, некоторые мусульмане очерняют ислам и обижают нашего пророка такими действиями, как убийства, обезглавливание. Мы видели эти преступления на наших землях, мы осуждали их и боролись с ними. Давайте поговорим о том, как французы и Запад поддержали эти преступления.
Давайте не будем смотреть на то, что было 50 лет назад, а посмотрим всего на 10 лет назад; Запад, поддерживал обезглавливания на наших землях, вы дали им паспорта, деньги и оружие и обрушили их на нас. Вы мешаете другим религиозным сектам иммигрировать, путешествовать или организовываться в ваших странах; но облегчаете их деятельность на нашей земле.
Вернемся к моим выступлениям в 2012 году. Мы говорили вам, что Америка далеко, что эти монстры, которых вы напустили на нас, эти каннибалы, вернутся, чтобы укусить вас в Европе; но вы все равно продолжили. Вы чему то научитесь сейчас?
Но, честно говоря, кто это начал? Подозрительный журнал, решивший публиковать очерняющие карикатуры. И по какой-то причине политический класс во Франции решил, что они хотят сыграть в политику с этим вопросом, и решил поддержать нападения на Пророка из другого народа.
Они утверждают, что это проблема свободы слова; Давайте рассмотрим это утверждение. Мы знаем, что во многих случаях в Европе, в менее деликатных случаях, когда ни один пророк или религия не подвергались нападкам, некоторых людей сажают в тюрьмы. Свобода слова в Европе не безгранична.
Итак, все выдвигаемые вами предположения о том, что это вопрос свободы слова, являются недействительными. 2-й вопрос касается этической точки зрения, может ли свобода слова включать расизм? Вы разрешаете антиеврейские выступления? А что насчет национальной безопасности? Вы допустите утечку информации (как в ситуации с Ассанжем)?
Мусульмане не ждут новых войн и конфликтов; мы были его главными жертвами. Я слышал, как официальные лица во Франции говорили, что не изменят своей позиции, чтобы это не выглядело как капитуляция перед терроризмом. Я говорю вам, что вы должны учитывать – вы не причиняете им вреда.
Я говорю французским официальным лицам, если вы думаете, что можете подкупить и подкупаете лидеров в мусульманских странах для сотрудничества с вами; то есть одна единственная проблема, с которой эти лидеры не могут вам помочь; даже они не могут защитить вас, когда вы нападаете на народного пророка и религию.
(с) Хасан Насралла
https://twitter.com/LaithMarouf – тезисы выступления вот отсюда
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