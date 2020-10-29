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Полного локдауна в России не будет

16:31. 29 октября 2020 168 просмотров 5 коммент. Опубликовал:


Путин объявил, что несмотря на текущую ситуацию с коронавирусом, тотальный локдаун в России вводиться не будут.
Власти как и ранее будут придерживаться прежней стратегии, стремясь балансировать ограниченные карантинные мероприятия и экономические интересы. Как и весной, точечные мероприятия по ужесточению карантина будут вводить местные власти по рекомендации врачей. То есть локальные закрытия регионов вполне возможны в зависимости с эпидемиологической ситуацией. Ну и от адекватности местного губернатора.
Также анонсировано продление государственной программы помощи малому и среднему бизнесу в условиях коронавирусной эпидемии. Вполне очевидно, что даже частичные ограничения будут неслабо угнетать мелкий бизнес, который снова будет требовать у государства спасения, как это уже было весной.
Примечательно, что данное заявление последовало спустя сутки после того, как Франция и Германия объявили о вводе общенационального карантина на месяц. При этом объявленные в Европе каратинные меры на текущем этапе выглядят более жесткими, чем те, которые введены или анонсированы в России.
В этом плане, РФ пока что не идет по европейскому пути. Насколько этот путь успешен, узнаем в конце эпидемии, когда начнется подсчет кол-ва жертв эпидемии и экономических убытков от борьбы с ней.

Метки: Германия, карантин, коронавирус, Путин, Россия, Франция, эпидемия

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6283384.html

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5 Комментариев » Оставить комментарий


  • 34454 30012
    Вячеслав 29 октября 2020 в 17:33

    К чему тогда все эти штрафы, стоны о том, что совсем плохо? Медикам уже ЗАПРЕТИЛИ говорить правду об этом не понятном, для большинства населения, явлении… Вакцинацию сначала объявили добровольной, а на деле она оказывается принудительной… Нормальную вакцину создают ГОДАМИ – на оспу вообще ушла сотня лет… А на эту – хватило несколько месяцев… Это лишь свидетельствует о том, что те, кто поднял эту бучу, уже не знают, что с ней дальше делать…

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  • 6076 4952
    Женечка 29 октября 2020 в 19:27

    Это чего говорить “карантин” уже не модно? Походу отстаю от жизни. Ох уж этот апрельский локдаун.

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  • 12300 6981
    Lada 29 октября 2020 в 20:35

    Опять нам внедрили глупое заморское словечко…для овечков…которое переводится на русский,как ЛОХ-ДАУН…И ведь подхватили…Может хватит хавать всё,чем нас пичкают?…Или хотите быть и дальше лохами и даунами?

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