Полного локдауна в России не будет
16:31. 29 октября 2020 168 просмотров 5 коммент. Опубликовал: feedmatic
Путин объявил, что несмотря на текущую ситуацию с коронавирусом, тотальный локдаун в России вводиться не будут.
Власти как и ранее будут придерживаться прежней стратегии, стремясь балансировать ограниченные карантинные мероприятия и экономические интересы. Как и весной, точечные мероприятия по ужесточению карантина будут вводить местные власти по рекомендации врачей. То есть локальные закрытия регионов вполне возможны в зависимости с эпидемиологической ситуацией. Ну и от адекватности местного губернатора.
Также анонсировано продление государственной программы помощи малому и среднему бизнесу в условиях коронавирусной эпидемии. Вполне очевидно, что даже частичные ограничения будут неслабо угнетать мелкий бизнес, который снова будет требовать у государства спасения, как это уже было весной.
Примечательно, что данное заявление последовало спустя сутки после того, как Франция и Германия объявили о вводе общенационального карантина на месяц. При этом объявленные в Европе каратинные меры на текущем этапе выглядят более жесткими, чем те, которые введены или анонсированы в России.
В этом плане, РФ пока что не идет по европейскому пути. Насколько этот путь успешен, узнаем в конце эпидемии, когда начнется подсчет кол-ва жертв эпидемии и экономических убытков от борьбы с ней.
К чему тогда все эти штрафы, стоны о том, что совсем плохо? Медикам уже ЗАПРЕТИЛИ говорить правду об этом не понятном, для большинства населения, явлении… Вакцинацию сначала объявили добровольной, а на деле она оказывается принудительной… Нормальную вакцину создают ГОДАМИ – на оспу вообще ушла сотня лет… А на эту – хватило несколько месяцев… Это лишь свидетельствует о том, что те, кто поднял эту бучу, уже не знают, что с ней дальше делать…
При этом экономику мира наклонили хорошо. Потихоньку акции скупают, должны скупать. Охота на ведьм набирает обороты.
Это чего говорить “карантин” уже не модно? Походу отстаю от жизни. Ох уж этот апрельский локдаун.
А потому , что ДАУНЫ ( результат получен).
Опять нам внедрили глупое заморское словечко…для овечков…которое переводится на русский,как ЛОХ-ДАУН…И ведь подхватили…Может хватит хавать всё,чем нас пичкают?…Или хотите быть и дальше лохами и даунами?