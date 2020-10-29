Путин объявил, что несмотря на текущую ситуацию с коронавирусом, тотальный локдаун в России вводиться не будут.Власти как и ранее будут придерживаться прежней стратегии, стремясь балансировать ограниченные карантинные мероприятия и экономические интересы. Как и весной, точечные мероприятия по ужесточению карантина будут вводить местные власти по рекомендации врачей. То есть локальные закрытия регионов вполне возможны в зависимости с эпидемиологической ситуацией. Ну и от адекватности местного губернатора.Также анонсировано продление государственной программы помощи малому и среднему бизнесу в условиях коронавирусной эпидемии. Вполне очевидно, что даже частичные ограничения будут неслабо угнетать мелкий бизнес, который снова будет требовать у государства спасения, как это уже было весной.Примечательно, что данное заявление последовало спустя сутки после того, как Франция и Германия объявили о вводе общенационального карантина на месяц. При этом объявленные в Европе каратинные меры на текущем этапе выглядят более жесткими, чем те, которые введены или анонсированы в России.В этом плане, РФ пока что не идет по европейскому пути. Насколько этот путь успешен, узнаем в конце эпидемии, когда начнется подсчет кол-ва жертв эпидемии и экономических убытков от борьбы с ней.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6283384.html