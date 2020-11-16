Победа Джо Байдена на выборах президента США сулит Украине небывалые перспективы, геополитическая ситуация в мире будет меняться решительным образом.

Такую оптимистичную перспективу для «незалежной» определил проживающий в Штатах российский политолог Андрей Пионтковский.

В интервью одному из киевских пропагандистских ресурсов эксперт описал радужные перспективы оказания военной помощи Украине на фоне ослабления российских властей предыдущими «адскими санкциями».

«Сам Байден неоднократно подчёркивал, в том числе и в своих последних дебатах с Трампом, что важнейшим и основным приоритетом его внешней политики будет поддержка Украины и сопротивление российской агрессии. И это не какое-то предвыборное заявление.

Мы знаем, что ещё в администрации Обамы Байден был главным по Украине, уделяя ей много внимания. Так что он является близким другом Украины.

Вам в этом отношении повезло с результатом выборов США», — заявил Пионтковский.

На уточняющий вопрос о том, какие конкретно шаги могут быть предприняты Байденом в отношении Украины, политолог ответил, что есть некоторые резолюции Конгресса, которые во время президентства Трампа не реализовывались.

При этом, по мнению Пионтковского, в принятии «новых адских санкций» нет необходимости, так как «самые неприятные, разрушительные санкции для путинского режима уже предусмотрены знаменитым законом „О противодействии врагам Соединенных Штатов”, принятым 2 августа 2017 года. Он почти единогласно был принят Конгрессом, и Трамп его очень неохотно подписал. Проект предусматривал замораживание и арест финансовых активов, как написано в тексте закона — „олигархов и чиновников, близких к Путину”».

Проживающий в США эксперт добавил, что американские институты озвучивают нанесённый ущерб «путинской клептократии, включая высших чиновников» на сумму около около триллиона долларов. В эту сумму входят якобы вывезенные находящиеся в юрисдикции Соединенных Штатов активы.

«Эта мера разрушительна не только тем, что у руководителей России отбирается награбленное, но и тем, что приветствовалась бы подавляющим большинством российского населения. Эти громадные средства рассматриваются как собственность российского народа и будут возвращены истинным владельцам — первому посткриминальному правительству России», — заявляет Пионтковский.

Политолог-русофоб также призывает будущую администрацию Байдена наконец реализовать проекты оказания военной помощи Киеву, замороженные командой Трампа.

«Решительные намерения Байдена по оказанию помощи Украине будут выполнены, потому что они пользуются полной поддержкой и республиканцев», — заверяет Пионтковский.

«В столь разделённом американском политикуме существует, наверное, единственный внешнеполитический пункт повестки дня, в котором достигнут абсолютный консенсус военно-политического истеблишмента Америки», — продолжает он.

Видимо, имеется в виду абсолютный консенсус по военной поддержке «незалежной», которая, впрочем, и так не прекращалась все эти годы: передача списанной техники, поставки вооружения и постоянное присутствие американских военных инструкторов, при которых украинских военных хотя бы пристойно кормят.