Новости Украины и Новороссии 16 ноября 2020
- 16:03 Осеннее обострение.
- 16:03 Ужас без конца.
- 15:00 Украина готовит повторное закрытие своих границ.
- 12:58 Украине повезло с Байденом, — российский политолог.
- 06:00 Западные спецслужбы пытаются повлиять на ход суда по делу MH17 — Ван де Бик.
- Вчера 20:58 4 млн евро на друга Порошенко, зато борщ наш.
Осеннее обострение
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Ужас без конца
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Украина готовит повторное закрытие своих границ
Ситуация с пандемией коронавируса может вновь заставить украинские власти ввести полный карантин и закрыть въезд в страну для иностранцев.
Как сообщает РИА Новости с невесёлым прогнозом развития ситуации выступил министр иностранных дел Украины Дмитрия Кулеба.
«Если будет введён полный локдаун, то, очевидно, будет рассматриваться такая мера, как закрытие границ. Но с введением карантина выходного дня нам удалось избежать опции полного локдауна, поэтому в ближайшие дни я не ожидаю рассмотрения этого вопроса на заседании правительства», — заявил глава МИД Украины.
И хотя ранее ни премьер-министр Украины Шмыгаль, ни министр здравоохранения Степанов не стали пугать украинцев возможным новым карантином, вероятность именно такого сценария становится всё выше.
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Украине повезло с Байденом, — российский политолог
Победа Джо Байдена на выборах президента США сулит Украине небывалые перспективы, геополитическая ситуация в мире будет меняться решительным образом.
Такую оптимистичную перспективу для «незалежной» определил проживающий в Штатах российский политолог Андрей Пионтковский.
В интервью одному из киевских пропагандистских ресурсов эксперт описал радужные перспективы оказания военной помощи Украине на фоне ослабления российских властей предыдущими «адскими санкциями».
«Сам Байден неоднократно подчёркивал, в том числе и в своих последних дебатах с Трампом, что важнейшим и основным приоритетом его внешней политики будет поддержка Украины и сопротивление российской агрессии. И это не какое-то предвыборное заявление.
Мы знаем, что ещё в администрации Обамы Байден был главным по Украине, уделяя ей много внимания. Так что он является близким другом Украины.
Вам в этом отношении повезло с результатом выборов США», — заявил Пионтковский.
На уточняющий вопрос о том, какие конкретно шаги могут быть предприняты Байденом в отношении Украины, политолог ответил, что есть некоторые резолюции Конгресса, которые во время президентства Трампа не реализовывались.
При этом, по мнению Пионтковского, в принятии «новых адских санкций» нет необходимости, так как «самые неприятные, разрушительные санкции для путинского режима уже предусмотрены знаменитым законом „О противодействии врагам Соединенных Штатов”, принятым 2 августа 2017 года. Он почти единогласно был принят Конгрессом, и Трамп его очень неохотно подписал. Проект предусматривал замораживание и арест финансовых активов, как написано в тексте закона — „олигархов и чиновников, близких к Путину”».
Проживающий в США эксперт добавил, что американские институты озвучивают нанесённый ущерб «путинской клептократии, включая высших чиновников» на сумму около около триллиона долларов. В эту сумму входят якобы вывезенные находящиеся в юрисдикции Соединенных Штатов активы.
«Эта мера разрушительна не только тем, что у руководителей России отбирается награбленное, но и тем, что приветствовалась бы подавляющим большинством российского населения. Эти громадные средства рассматриваются как собственность российского народа и будут возвращены истинным владельцам — первому посткриминальному правительству России», — заявляет Пионтковский.
Политолог-русофоб также призывает будущую администрацию Байдена наконец реализовать проекты оказания военной помощи Киеву, замороженные командой Трампа.
«Решительные намерения Байдена по оказанию помощи Украине будут выполнены, потому что они пользуются полной поддержкой и республиканцев», — заверяет Пионтковский.
«В столь разделённом американском политикуме существует, наверное, единственный внешнеполитический пункт повестки дня, в котором достигнут абсолютный консенсус военно-политического истеблишмента Америки», — продолжает он.
Видимо, имеется в виду абсолютный консенсус по военной поддержке «незалежной», которая, впрочем, и так не прекращалась все эти годы: передача списанной техники, поставки вооружения и постоянное присутствие американских военных инструкторов, при которых украинских военных хотя бы пристойно кормят.
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Западные спецслужбы пытаются повлиять на ход суда по делу MH17 — Ван де Бик
Западные спецслужбы пытаются оказать влияние на судебный процесс по делу крушений малайзийского Boeing MH17. Такого мнения придерживается голландский журналист Эрик ван де Бик.
Совсем недавно появилась информация, что судебные слушания по делу катастрофы пассажирского авиалайнера в небе над Донбассом было решено перенести на конец ноября. При этом суд должен озвучить свое решение относительно ходатайства стороны защиты Олега Пулатова. После этого рассмотрение громкого дела будет прервано вплоть до февраля 2021 года.
Голландский журналист Эрик ван де Бик опубликовал пост в своем микроблоге Twitter, в котором обратил внимание подписчиков на действия западных спецслужб.
По словам журналиста, они крайне заинтересованы в «правильном» результате и пытаются всячески повлиять на ход расследования. Он отметил, что существует масса доказательств этого вмешательства, однако они почему-то не освещаются западной прессой и СМИ.
Журналист пришел к выводу, что на Западе пытаются продвинуть версию, согласно которой российские власти пытаются вмешаться в судебный процесс по делу малайзийского самолета. Эрик ван де Бик твердо убежден, что вмешаться в судебный процесс пыталась далеко не Россия, а Запад.
«Я повторяю: есть иностранное влияние на процесс MH17. Но, вопреки тому, что говорят голландские СМИ, это исходит не от российских властей», — подчеркнул голландский журналист.
Также он отметил, что структуры, которые пытаются повлиять на суд, активно сотрудничают с британской структурой Bellingcat.
Игорь Угрев, специально для «Русской Весны»
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4 млн евро на друга Порошенко, зато борщ наш
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