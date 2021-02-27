Вот уже год с небольшим, как все мы живем в безумном цирке шапито, периодически мутирующем в настоящий концлагерь - в зависимости от настроения “начальства”. Уровень безумия и паранойи, сопровождающий так называемую “пандемию” коронавируса, весь 2020 год был столь высок, что мы уже вполне равнодушно принимаем очередные инициативы ВОЗ и их подпевал из стана местных чиновников, но история с введением ковид-паспортов, паспортов, подтверждающих факт вакцинации от “модного ОРВИ” или ковидных сертификатов - как ни назови, - все таки взбудоражила общественность. Немедленно, как это произошло и с самим вирусом, и с мерами, принимаемыми якобы для борьбы с ним, общество и эксперты раскололись на два лагеря: кто-то с энтузиазмом поддержал введние нового документа, долженствующего подтверждать факт “безопасности” человека для окружающих, а другие - еще не отучившиеся самостоятельно думать и анализировать, - начали задавать неудобные для власти и пропагандистов вопросы. Думаю, даже не смотря на недавние заявления Валентины Матвиенко и Татьяны Голиковой о том, что в ближайшее время ни о каких ковидных паспортах в России не может быть и речи, порассуждать на эту тему будет интересно.

Вообще разговоры о введении какого-нибудь документа, удостоверяющего, что человек уже переболел ковидом и в настоящее время не несет угрозы ближнему, начались практически параллельно с введением повсеместных локдаунов. Люди быстро поняли, что запрет работать приведет не к выздоровлению, а к обрушению экономики, массовой нищете и голоду, поэтому и заговорили о возможных решениях проблемы в условиях “пандемии”. Как пишет Meduza, уже в апреле 2020 инициатива по введению некоего аналога ковидных паспортов рассматривалась на самом высоком уровне в Чили. Фактически, положительное решение было даже принято, но в дальнейшем власти столкнулись с резкой критикой и были вынуждены пойти на попятный. Чем были недовольны оппоненты ковидных паспортов? Все вполне понятно и объяснимо: в условиях, когда большинство людей вынужденно сидели под замком в своих собственных домах, разрешение небольшой группе переболевших свободно передвигаться и - главное - работать могло спровоцировать серьезное недовольство и самовольное прекращение пресловутой “самоизоляции”. В тот момент власти Чили были не готовы пойти на такой риск, а потому “нажали на тормоз”.

Однако, чем больше затягивались локдауны и чем ближе были сроки всеобщей вакцинации, тем настойчивее звучали голоса сторонников введения ковид-паспортов. Если посмотреть, кто был (да и есть до сих пор) в авангарде лоббистов этой идеи, то тут все понятно и легко объяснимо: в первую очередь, это страны, живущие за счет туризма (Греция, Испания, Италия), авиаперевозчики и представители промышленного капитала, чей бизнес серьезно пострадал вследствие локдаунов. Чтобы выбраться из коронавирусной “ямы”, эти люди давят на Евросоюз и ВОЗ, призывая разработать некий международный стандарт, документ, позволяющий хоть как-то вернуть к жизни их отрасли в условиях “пандемии”. Впрочем, коменданты и надсмотрщики ковидного концлагеря в лице Британии, Германии и Франции не торопятся принимать какое-либо решение. Оправдания даются разные, в том числе и вполне благовидные на первый взгляд: например, утверждается, что не все люди и далеко не во всех странах имеют доступ к вакцинации, а ВОЗ утверждает, что даже вакцина - не гарантия, что человек не является переносчиком заразы. Есть и другое мнение: давление глобальных олигархов, не заинтересованных в прекращении коронавирусного цирка, слишком сильно, и европейские власти не могут с ним совладать, даже если вдруг сильно захотят.

Возня “элит” вокруг ковидных паспортов, кажется, понемногу выявляет разделение капиталистов на два враждующих лагеря: “традиционных” капиталистов - промышленников, заинтересованных в сохранении производства хотя бы в каких-то точках планеты, и “новых” олигархов, чье благополучие построено на финансовых махинациях и цифровых технологиях. Введение ковидных паспортов, как это ни странно, может быть выгодно обеим сторонам, но по своим причинам. “Промышленники” желают хоть как-то запустить жизнь в привычное для них русло и для этого требуют введения некоего стандарта, позволяющего людям вести экономическую деятельность. Для “глобалистов” ковидные паспорта - это вероятный инструмент контроля над массами, особенно, если привязать их к обязательной вакцинации. Несмотря на то, что лидеры государств сегодня всеми силами отбрыкиваются от идеи обязательной вакцинации, якобы не желая ограничивать свободы своих граждан, временами они оговариваются, что рано или поздно вакцинироваться придется всем. А это означает только одно: если не можешь подтвердить факт вакцинации (показать паспорт, сертификат или их аналог), то ты можешь лишиться права на свободу передвижения, на работу, на встречу с другими людьми, ты окажешься полностью выключен из жизни.

Есть еще одно интересное оправдание возможному введению ковидных паспортов, которое дал, среди прочих, британский премьер Борис Джонсон: “Я думаю, неизбежно то, что многих заинтересует эта идея - иметь возможность показать, что вы вакцинированы от Covid-19 - также, как вам, чтобы путешествовать, иногда нужно предъявить что-то в доказательство прививки от желтой лихорадки и других болезней”.

Тут я хотел бы обратить внимание на пример с желтой лихорадкой. Насколько уместно ее сравнение с ковидом, опасность которого, мягко говоря, крайне преувеличена (выживает 99% заразившихся им), а вакцины, имеющиеся на сегодняшний день, сложно назвать вакцинами в полном смысле этого слова, да и безопасность их для здоровья привитых находится под очень большим вопросом. Так какие доказательства будет предоставлять гипотетический ковидный паспорт? Доказательства сомнительной прививки от сомнительной болезни?

Кстати о сомнительных прививках. Как только пошли сообщения об ухудшении здоровья, а то и смертях, привитых, топлы ковидо-верующих завели песню о “совпадении” и о том, что смерти никак не связаны с вакцинами. Вот лишь несколько примеров их лицемерия и двойных стандартов. Почитайте и подумайте: результаты такой вакцинации должен будет подтвердить ковид-паспорт?

- 23 человека умерли в Норвегии после прививки вакциной от Pfizer. Немедленно было заявлено, что “пожилые люди вообще часто умирают”, а их смерть в данном случае никак не связана с прививкой. Конечно, мы вам верим, господа пропагандисты, и нисколько не сомневаемся в вашей честности.

- В Германии умерли 13 из 40 привитых пациентов одного из домов престарелых. По словам официальных СМИ, этот случай явился лишь “трагическим совпадением”. Как вы понимаете, любая смерть - это “совпадение”, если умерший был привит от ковида. Во всех остальных случаях он, конечно же, стал жертвой коварной новой заразы.

- Подобное трагическое “совпадение” произошло в Испании, где 46 пациентов дома престарелых , получивших дозу Пфайзеровской вакцины, умерли один за другим в течение одного месяца, а еще 28 человек и 12 сотрудников вдруг показали положительный результат теста на ковид.

Таких “случайностей” и “совпадений” вы можете найти целый список по ссылке: https://off-guardian.org/2021/02/23/the-vaccine-disinformation-war/, не буду приводить их все, чтобы не забивать место. Прочитайте сами и убедитесь.

А что думают по поводу ковидных паспортов в наших родных пенатах? Как мы все с вами могли убедиться в прошлом году, в самом начале “пандемии”, местное начальство с удовольствием “берет под козырек” и спешит с опережением и искренним энтузиазмом выполнить команды боссов из ВОЗ. Так и сейчас: в самом начале вакцинирования безответного населения “Спутником V” стали раздаваться голоса в поддержку выдачи ковидных паспортов. Пожалуй, громче всех вещал столичный мэр Сергей Собянин. В первую очередь он объявил об определенных “бонусах” тем, кто сможет подтвердить факт получения вакцины. При ближашем рассмотрении “бонусы”, конечно, оказались так себе, но для стремительно нищающих россиян даже эта малость уже на вес золота: всем москвичам-льготникам, провакцинированным от ковида, Собянин пообещал разблокировать их социальные карты.

"Люди, прошедшие вакцинацию, должны получить возможность постепенно возвращаться к обычной жизни. В качестве первого шага - москвичи старшего возраста, студенты старше 18 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, смогут вновь пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте", - написал Cобянин на своем сайте.



Согласно распоряжению мэра, социальные карты будут автоматически разблокированы через 14 дней после получения второго компонента вакцины.

Неудивительно, что идею введения ковидных паспортов поддержал и директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Его слова цирирует BBC: “Ковид-паспорта - совершенно правильная вещь, которую надо вводить одновременно с началом вакцинации, для того чтобы каждый вакцинируемый имел при себе документ, подтверждающий, что он провакцинирован”.

Гинцбургу вторит глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев: “Вероятно, в следующем (2021) году ковидные паспорта могут стать реальностью не только в России, но и во всем мире. Да, она (реальность) немножко странно звучит сейчас, но, думаю, через год уже никто не будет задавать вопросы, потому что факт остается в том, что вакцинированные люди несут гораздо меньше риска, чем люди, которые могут быть инфицированными. Поэтому эти паспорта - то, что сейчас развивается во многих странах - станут частью нашей жизни в следующем году”.

Однако вовсе не столица оказалась в России в авангарде насаждения “новой реальности” - лидером в этой безумной гонке внезапно оказались Башкирия и Сахалин, решившие продемонстрировать особое рвение в борьбе со здравым смыслом. Там заявили о вероятной выдаче документов, подтверждающих здоровье их обладателейв условиях пандемии и дающих право на свободное передвижение. Рвение местных чиновников остановил только окрик из Кремля: Валентина Мативенко и Татьяна Голикова заявили, что разговоры о ковидных паспортах преждевременны: “люди могут не так понять”, это может вызвать дополнительное недовольство. Трудно сказать, чем именно руководствовались высокопоставленные дамы, принимая решение одернуть ретивых чиновников - возможно, данными опроса портала Superjob, показавшим, что 59% россиян на сегодняшний день считают ковидные паспорта ненужными?

Впрочем, расслабляться я бы не советовал: та же самая Голикова заявила, что под эгидой ВОЗ идут дискуссии на тему введения некоего документа, подтверждающего факт вакцинации, разрабатывается единый мировой стандарт, и на консультации приглашены представители России. Будет ли это ковидный паспорт или какое-то приложение в смартфоне - пока сказать трудно, да и это не так важно. Главное другое: что бы ни вышло из дверей ВОЗ, оно явно не пойдет во благо большинству. Скорее всего, мы получим еще один инструмент контроля над массами, еще один источник дохода для коррупционеров (собственно, в сети уже открыто торгуют справками о вакцинации от ковида) и еще один способ заработать для “цифровых” капиталистов. А что останется нам? Клеймо “вакцинированного”, цифровой ошейник, полная зависимость от вышестоящих и участь подопытных кроликов, гадающих, чем же закончится укол “лучшей в мире” вакциной: смертью или “просто” инвалидностью? И то и другое - перспектива крайне незавидная, как по мне.