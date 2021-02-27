Ковид-аусвайс
Вообще разговоры о введении какого-нибудь документа, удостоверяющего, что человек уже переболел ковидом и в настоящее время не несет угрозы ближнему, начались практически параллельно с введением повсеместных локдаунов. Люди быстро поняли, что запрет работать приведет не к выздоровлению, а к обрушению экономики, массовой нищете и голоду, поэтому и заговорили о возможных решениях проблемы в условиях “пандемии”. Как пишет Meduza, уже в апреле 2020 инициатива по введению некоего аналога ковидных паспортов рассматривалась на самом высоком уровне в Чили. Фактически, положительное решение было даже принято, но в дальнейшем власти столкнулись с резкой критикой и были вынуждены пойти на попятный. Чем были недовольны оппоненты ковидных паспортов? Все вполне понятно и объяснимо: в условиях, когда большинство людей вынужденно сидели под замком в своих собственных домах, разрешение небольшой группе переболевших свободно передвигаться и - главное - работать могло спровоцировать серьезное недовольство и самовольное прекращение пресловутой “самоизоляции”. В тот момент власти Чили были не готовы пойти на такой риск, а потому “нажали на тормоз”.
Однако, чем больше затягивались локдауны и чем ближе были сроки всеобщей вакцинации, тем настойчивее звучали голоса сторонников введения ковид-паспортов. Если посмотреть, кто был (да и есть до сих пор) в авангарде лоббистов этой идеи, то тут все понятно и легко объяснимо: в первую очередь, это страны, живущие за счет туризма (Греция, Испания, Италия), авиаперевозчики и представители промышленного капитала, чей бизнес серьезно пострадал вследствие локдаунов. Чтобы выбраться из коронавирусной “ямы”, эти люди давят на Евросоюз и ВОЗ, призывая разработать некий международный стандарт, документ, позволяющий хоть как-то вернуть к жизни их отрасли в условиях “пандемии”. Впрочем, коменданты и надсмотрщики ковидного концлагеря в лице Британии, Германии и Франции не торопятся принимать какое-либо решение. Оправдания даются разные, в том числе и вполне благовидные на первый взгляд: например, утверждается, что не все люди и далеко не во всех странах имеют доступ к вакцинации, а ВОЗ утверждает, что даже вакцина - не гарантия, что человек не является переносчиком заразы. Есть и другое мнение: давление глобальных олигархов, не заинтересованных в прекращении коронавирусного цирка, слишком сильно, и европейские власти не могут с ним совладать, даже если вдруг сильно захотят.
Возня “элит” вокруг ковидных паспортов, кажется, понемногу выявляет разделение капиталистов на два враждующих лагеря: “традиционных” капиталистов - промышленников, заинтересованных в сохранении производства хотя бы в каких-то точках планеты, и “новых” олигархов, чье благополучие построено на финансовых махинациях и цифровых технологиях. Введение ковидных паспортов, как это ни странно, может быть выгодно обеим сторонам, но по своим причинам. “Промышленники” желают хоть как-то запустить жизнь в привычное для них русло и для этого требуют введения некоего стандарта, позволяющего людям вести экономическую деятельность. Для “глобалистов” ковидные паспорта - это вероятный инструмент контроля над массами, особенно, если привязать их к обязательной вакцинации. Несмотря на то, что лидеры государств сегодня всеми силами отбрыкиваются от идеи обязательной вакцинации, якобы не желая ограничивать свободы своих граждан, временами они оговариваются, что рано или поздно вакцинироваться придется всем. А это означает только одно: если не можешь подтвердить факт вакцинации (показать паспорт, сертификат или их аналог), то ты можешь лишиться права на свободу передвижения, на работу, на встречу с другими людьми, ты окажешься полностью выключен из жизни.
Есть еще одно интересное оправдание возможному введению ковидных паспортов, которое дал, среди прочих, британский премьер Борис Джонсон: “Я думаю, неизбежно то, что многих заинтересует эта идея - иметь возможность показать, что вы вакцинированы от Covid-19 - также, как вам, чтобы путешествовать, иногда нужно предъявить что-то в доказательство прививки от желтой лихорадки и других болезней”.
Тут я хотел бы обратить внимание на пример с желтой лихорадкой. Насколько уместно ее сравнение с ковидом, опасность которого, мягко говоря, крайне преувеличена (выживает 99% заразившихся им), а вакцины, имеющиеся на сегодняшний день, сложно назвать вакцинами в полном смысле этого слова, да и безопасность их для здоровья привитых находится под очень большим вопросом. Так какие доказательства будет предоставлять гипотетический ковидный паспорт? Доказательства сомнительной прививки от сомнительной болезни?
Кстати о сомнительных прививках. Как только пошли сообщения об ухудшении здоровья, а то и смертях, привитых, топлы ковидо-верующих завели песню о “совпадении” и о том, что смерти никак не связаны с вакцинами. Вот лишь несколько примеров их лицемерия и двойных стандартов. Почитайте и подумайте: результаты такой вакцинации должен будет подтвердить ковид-паспорт?
- 23 человека умерли в Норвегии после прививки вакциной от Pfizer. Немедленно было заявлено, что “пожилые люди вообще часто умирают”, а их смерть в данном случае никак не связана с прививкой. Конечно, мы вам верим, господа пропагандисты, и нисколько не сомневаемся в вашей честности.
- В Германии умерли 13 из 40 привитых пациентов одного из домов престарелых. По словам официальных СМИ, этот случай явился лишь “трагическим совпадением”. Как вы понимаете, любая смерть - это “совпадение”, если умерший был привит от ковида. Во всех остальных случаях он, конечно же, стал жертвой коварной новой заразы.
- Подобное трагическое “совпадение” произошло в Испании, где 46 пациентов дома престарелых , получивших дозу Пфайзеровской вакцины, умерли один за другим в течение одного месяца, а еще 28 человек и 12 сотрудников вдруг показали положительный результат теста на ковид.
Таких “случайностей” и “совпадений” вы можете найти целый список по ссылке: https://off-guardian.org/2021/02/23/the-vaccine-disinformation-war/, не буду приводить их все, чтобы не забивать место. Прочитайте сами и убедитесь.
А что думают по поводу ковидных паспортов в наших родных пенатах? Как мы все с вами могли убедиться в прошлом году, в самом начале “пандемии”, местное начальство с удовольствием “берет под козырек” и спешит с опережением и искренним энтузиазмом выполнить команды боссов из ВОЗ. Так и сейчас: в самом начале вакцинирования безответного населения “Спутником V” стали раздаваться голоса в поддержку выдачи ковидных паспортов. Пожалуй, громче всех вещал столичный мэр Сергей Собянин. В первую очередь он объявил об определенных “бонусах” тем, кто сможет подтвердить факт получения вакцины. При ближашем рассмотрении “бонусы”, конечно, оказались так себе, но для стремительно нищающих россиян даже эта малость уже на вес золота: всем москвичам-льготникам, провакцинированным от ковида, Собянин пообещал разблокировать их социальные карты.
"Люди, прошедшие вакцинацию, должны получить возможность постепенно возвращаться к обычной жизни. В качестве первого шага - москвичи старшего возраста, студенты старше 18 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, смогут вновь пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте", - написал Cобянин на своем сайте.
Согласно распоряжению мэра, социальные карты будут автоматически разблокированы через 14 дней после получения второго компонента вакцины.
Неудивительно, что идею введения ковидных паспортов поддержал и директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Его слова цирирует BBC: “Ковид-паспорта - совершенно правильная вещь, которую надо вводить одновременно с началом вакцинации, для того чтобы каждый вакцинируемый имел при себе документ, подтверждающий, что он провакцинирован”.
Гинцбургу вторит глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев: “Вероятно, в следующем (2021) году ковидные паспорта могут стать реальностью не только в России, но и во всем мире. Да, она (реальность) немножко странно звучит сейчас, но, думаю, через год уже никто не будет задавать вопросы, потому что факт остается в том, что вакцинированные люди несут гораздо меньше риска, чем люди, которые могут быть инфицированными. Поэтому эти паспорта - то, что сейчас развивается во многих странах - станут частью нашей жизни в следующем году”.
Однако вовсе не столица оказалась в России в авангарде насаждения “новой реальности” - лидером в этой безумной гонке внезапно оказались Башкирия и Сахалин, решившие продемонстрировать особое рвение в борьбе со здравым смыслом. Там заявили о вероятной выдаче документов, подтверждающих здоровье их обладателейв условиях пандемии и дающих право на свободное передвижение. Рвение местных чиновников остановил только окрик из Кремля: Валентина Мативенко и Татьяна Голикова заявили, что разговоры о ковидных паспортах преждевременны: “люди могут не так понять”, это может вызвать дополнительное недовольство. Трудно сказать, чем именно руководствовались высокопоставленные дамы, принимая решение одернуть ретивых чиновников - возможно, данными опроса портала Superjob, показавшим, что 59% россиян на сегодняшний день считают ковидные паспорта ненужными?
Впрочем, расслабляться я бы не советовал: та же самая Голикова заявила, что под эгидой ВОЗ идут дискуссии на тему введения некоего документа, подтверждающего факт вакцинации, разрабатывается единый мировой стандарт, и на консультации приглашены представители России. Будет ли это ковидный паспорт или какое-то приложение в смартфоне - пока сказать трудно, да и это не так важно. Главное другое: что бы ни вышло из дверей ВОЗ, оно явно не пойдет во благо большинству. Скорее всего, мы получим еще один инструмент контроля над массами, еще один источник дохода для коррупционеров (собственно, в сети уже открыто торгуют справками о вакцинации от ковида) и еще один способ заработать для “цифровых” капиталистов. А что останется нам? Клеймо “вакцинированного”, цифровой ошейник, полная зависимость от вышестоящих и участь подопытных кроликов, гадающих, чем же закончится укол “лучшей в мире” вакциной: смертью или “просто” инвалидностью? И то и другое - перспектива крайне незавидная, как по мне.
В Швейцарии 16 человек умерли после вакцинации от коронавируса:
https://lenta.ru/news/2021/02/27/16dies/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FV_SHvejcarii_16_chelovek_umerli_posle_vakcinacii_ot_koronavirusa–4d459e3ce084ee5382e1f2f7fc4ce371
Мировая вакциноистерия дает трещину: врачи и органы здравоохранения массово протестуют против смертельно опасного эксперимента
Люди у паразитов, оказывается, считаются подопытными мышками…
Начало 2021 года ознаменовалось мировой вакциноистерией, которой еще предстоит найти объяснение с помощью психологов и психиатров.
Приведем лишь один наглядный пример: куда более опасную по сравнению с Covid-19 лихорадку Эбола открыли в 1976 году, лучшие умы от медицины были брошены на борьбу с ней, а первую вакцину официально одобрили лишь… в конце 2019 года. В случае с ковидом не прошло и года, как министерства здравоохранения большинства государств взяли под козырек массовой вакцинации – с задачей, регулярно повторяемой «филантропом» Биллом Гейтсом и его карманной Всемирной организацией здравоохранения – сделать укол каждому на планете. «Охранники здоровья» закрывают глаза даже на то, что наиболее активно распространяются экспериментальные вакцины на базе мРНК (от Pfizer и Moderna), ранее никогда не выходившие за рамки лабораторных опытов. Однако замалчивать многочисленные смерти и осложнения «никак не связанные с вакцинацией» уже не получается: врачи по всему миру массово протестуют, а власти вынуждены вводить возрастные ограничения для прививок – просто чтобы не потерять старшее поколение.
Мы составили своего рода дайджест международных новостей, которые не требуют особых комментариев. За январь-февраль 2021 г. государственные органы здравоохранения Германии, Италии, Франции, Швеции и Польши определились: вакцину от AstraZeneca нельзя колоть пожилым людям.
«Имеющаяся сегодня информация свидетельствует, что для граждан 65 лет и старше не было достаточно исследований безопасности и эффективности вакцины AstraZeneca. Таким образом, ее можно рекомендовать только для граждан моложе 65 лет», – заявили в министерстве здравоохранения Франции.
Несмотря на то, что регулирующие органы Евросоюза одобрили эту вакцину для всех совершеннолетних, ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал ее «квази-неэффективной» для пожилых.
Медицинские власти Швеции также издали рекомендации, не предусматривающие вакцину AZ для граждан 65+, что ранее сделала и Германия. А поляки пошли еще дальше, ограничив возраст ее использования до 60 лет. Самыми осторожными оказались власти Италии, запретив прививаться коктейлем от AZ гражданам старше 55, сообщает politico.eu .
Начали демонстрировать осведомленность и нежелание входить в число обколотых граждане, от которых в высшей степени зависит наше здоровье – врачи и медсестры.
«Весь мир очень смущен разными реакциями в разных странах на вакцины от Covid-19. Многие люди теряют уверенность в их эффективности, в Голландии, например, более 87000 медсестер отказались прививаться. Они сказали, что не считают себя морскими свинками и не будут участвовать в эксперименте. Отказ связан с известными побочными эффектами от вакцинации коктейлем от Pfizer, которые были зафиксированы у многих врачей в США и Великобритании. К протесту медсестер присоединились многие авторитетные местные врачи, в частности, доктор Элке Де Клерк, заявившая, что эксперименты над людьми не могут быть принудительными», – сообщает индийский ресурс Nursing News .
Примеру голландцев еще в начале января последовали тысячи американских медсестер и врачей, которые отказались от вакцины Pfizer, опасаясь побочных эффектов. По сообщению Daily Mail, согласно проведенному опросу, 60% персонала домов престарелых в Огайо, около половины работников здравоохранения Калифорнии и 40% медсестер Лос-Анджелеса отказываются от введения вакцины от коронавируса. Помимо американских медсестер на Аляске, у ряда реципиентов вакцины Pfizer-Biontec в Германии и Британии также развилась тяжелая аллергия после инъекции .
А вот свежая новость от 18 февраля – из 1,3 млн. военных США, которые сейчас проходят службу, более трети отказались вакцинироваться от коронавируса. Представители военного ведомства в комитете Палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил сообщили, что первую из двух доз вакцины получили около 212 тыс. военных, 147 тыс. получили уже обе дозы. Всего же Пентагон к настоящему моменту сделал 916575 прививок своим военнослужащим и членам их семей, гражданским сотрудникам и подрядчикам. К концу лета собираются вакцинировать большинство военных. В Пентагоне не знают, почему некоторые военные отказываются от прививок, передает ТАСС.
Действительно, с чего бы это люди массово отказываются от «высшего блага»? Скептическое отношение к вакцинации в Великобритании отлично сформулировал Дэвид Куртен, британский политик и бывший преподаватель, экс-член Лондонской Ассамблеи. 16 февраля Куртен разместил в своем «твиттере» следующее заявление :
«Инфекция коронавируса преимущественно проходит бессимптомно или в легкой форме, 99,7% людей хорошо ее переносят. 0,3% смертей приходятся на граждан со средним возрастом 83, у которых имеются серьезные сопутствующие заболевания. Я бы не стал прививаться от Covid-19 (в том числе – экспериментальной мРНК вакциной) и не рекомендую другим людям делать это».
Такую позицию разделяют все больше адекватных людей, ежедневно видящие в своих лентах новости вроде «В Греции пенсионер привился от ковида, а через 8 минут умер» , или «После вакцинации от Covid-19 в Нидерландах умерли 15 пожилых людей» . Парадоксально, но ситуация с ответственностью вакцинаторов реально нулевая: фармгиганты AstraZeneca, Moderna и Pfizer в подписанных договорах с правительствами разных стран первым пунктом вносят отказ от всякой ответственности за последствия вакцинации. Ну а власти, в свою очередь, тоже умывают руки и упорно твердят после очередной поствакцинальной смерти: якобы, это никак не связано со сделанной прививкой. Найти справедливость и доказать правду в этом порочном круге почти невозможно.
Поэтому граждане по всему миру самоорганизуются, информируют друг друга и принимают соответствующие решения. Так, в Германии медработники в массовом порядке отказываются прививаться от Covid-19. В Тюрингии готовы привиться лишь около трети работающих в муниципальных клиниках, передает DW со ссылкой на премьер-министра федеральной земли Бодо Рамелова.
Один из главврачей сообщил политику, что даже в случае проведения личных бесед этот показатель можно поднять лишь до 40%. В ноябре показатель готовности немцев привиться от коронавируса составил, по данным опроса в рамках проекта COSMO, среди медработников 3,98 пункта (по семибалльной шкале при среднем показателе у населения 4,45 пункта). Декабрьский опрос, проведенный профобъединениями интенсивной и неотложной медицины DGIIN и DIVI, выявил, что вакцинироваться от коронавируса не готовы 50% медсестер и санитаров и примерно треть врачей.
Сами фармкомпании регулярно подкидывают «дровишки» в скандальную полемику вокруг вакцинации весьма странными заявлениями. Вот что, к примеру, рассказывает о своей вакцине Moderna, основанная в 2010 году для разработки лекарств и вакцин на основе технологий работы с матричной РНК (мРНК). Собственно, компания и стала широко известной после выхода на рынок одноименной вакцины против Covid-19, ранее о ней ничего не было слышно.
«Признавая широкий потенциал науки о мРНК, мы решили создать технологическую платформу для мРНК, которая очень похожа на операционную систему на компьютере. Она спроектирована так, что может подключаться и быть взаимозаменяемой с различными программами. В нашем случае «программа» или «приложение» – это наш препарат мРНК – уникальная последовательность мРНК, которая кодирует белок», – сообщает официальный сайт фармкомпании .
То есть очевидно, что т.н. «вакцина Moderna» совсем не похожа на традиционные вакцины, использующие живые или мертвые, естественные или сконструированные части РНК вируса, предназначенные для того, чтобы вызвать иммунный ответ и сформировать в организме антитела. Препарат «мРНК-1273» – это, на самом деле, искусственная биологическая программа, которая связывается с геномом человека и определенным образом кодирует его. Исходя из авторского определения платформы мРНК как аналога компьютерной операционной системы, следует, что данный препарат предназначен для (пере)программирования тела человека путем (пере)кодирования его белка. Аналогичное действие имеет и мРНК-вакцина от Pfizer.
Отсюда причины сильных иммунных реакций у многих людей сразу после вакцинации. Иммунитет человека фактически взламывается, открывая двери для любых биотехнологических экспериментов над организмом. Здоровый иммунитет сразу чувствует постороннее вмешательство и начинает бороться с этим перепрограммированием. Причем открыто заявляется, что могут быть и другие «программы» или «приложения», которые могут «устанавливаться» в организм человека – на базе уже введенной туда мРНК. Есть все основания заявлять об уникальном эксперименте над человечеством с непредсказуемыми последствиями – до этой ковидистерии мРНК-вакцины не использовались официальной медициной от слова «совсем».
И это не какая-то конспирология и маргинальщина, а сведения из открытых источников. Они уже вызвали ответную реакцию от медицинского сообщества, в частности: 700 швейцарских врачей и работников здравоохранения требуют моратория на мРНК и ДНК вакцины. Доктор Филипп Сегессер, врач кантона Во, является лидером коллектива из 700 врачей и медицинских профессиональных работников, требующих моратория экспериментальную вакцинацию людей.
«На основе чего мы можем сказать, что соотношение польза / риск благоприятное, когда впервые в истории человечества используются вакцины с информационной РНК (мРНК)? Если эти вакцины настолько безопасны, почему производители, которые их производят, потребовали и добились снятия с них всякой ответственности в случае возникновения проблемы? Помните, что вакцина – это профилактическое средство от инфекции. Люди, которые его используют, не больны. Таким образом, мы считаем, что, учитывая открытие вопросы, которые ассоциированы с этими средствами, незаконно, и неэтично идти на риск, когда есть потенциал для значительного прогресса в лечении на ранней стадии.
Какие именно требования мы предъявляем к вакцинам? Отсутствие перспективы перед лицом возможных негативных последствий. Что мы знаем о возможных реакциях вакцинированного организма на сам вируса? Что мы знаем о заразности вакцинированного человека, который является носителем вируса? Какова продолжительность охвата вакцинацией? Мы не знаем. Кроме того, через год, после начала этого кризиса нам еще не известные точно механизмы, которые приводят к развитию тяжелой формы болезни. Получение безопасного и эффективного средства это то, с чего мы должны были начать, прежде чем приступить к безумной гонке за вакциной», – отмечает доктор Сегессер .
Резко против всемирной вакцинации с научными разоблачениями пландемии также неоднократно выступал Всемирный альянс врачей – организация, имеющая в своем составе тысячи представителей медицины из США, Германии, Нидерландов, Ирландии, Британии и Швеции, ее председатель – доктор Мухаммед Адил (глава Медассоциации Пакистана). Все международные видеоконференции и публичные дискуссии этой организации моментально удаляются с YouTube с с формулировкой «за нарушение правил видеохостинга».
В завершение нельзя не отметить, что в России на сегодня массовое негативное отношение к вакцинации особо не афишируется, как и многочисленные факты принуждения бюджетников/соцработников к прививке «Спутником V». ВЦИОМ в конце январе рисовал нам весьма радужную для фармлобби статистику : якобы за вакцинацию выступают 57% россиян, против – всего 29%. Удивительная метаморфоза за три месяца: онлайн-опрос «Единой России» в октябре 2020 г. показал, что 73% россиян не готовы делать прививку от коронавируса, готовы пройти вакцинацию были всего 23% опрошенных, а 4% респондентов заявили, что уже переболели коронавирусом и им это не нужно . Судя по всему, многие у нас успокоились после заверений властей в добровольности процедуры и при полной информационной блокаде негативных новостей о последствиях вакцинации «Спутником». Однако векторные ДНК-вакцины на сегодня также не изучены детально, особенно в отношении долгосрочных последствий. Нам остается призвать читателей к трезвомыслию и собственным выводам относительно проходящей по всему миру, не имеющей аналогов в истории экспресс-кампании по вакцинному эксперименту над человечеством.
https://communitarian.ru/news/medicina/mirovaya-vakcinoisteriya-daet-treshhinu-vrachi-i-organy-zdravookhraneniya-massovo-protestuyut-protiv-smertelno-opasnogo-eksperimenta_20022021