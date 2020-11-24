Киевский чиновник пытался украсть зерно на 2,8 млн

Директора одного из филиалов Госагентства резерва Украины в Сумской области подозревают в растрате зерна на сумму более 2,8 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украина.

По данным ведомства, в ноябре текущего года и.о. директора филиала Государственного агентства резерва Украины, решил отгрузить хранившееся на базах зерно коммерческим структурам без получения разрешения владельца зерна и без оплаты со стороны компаний-получателей зерна.

«Таким образом он планировал завладеть более 189 тоннами зерна стоимостью более 2,8 миллиона гривен [98,6 тысяч долларов], которое принадлежало Госрезерву», — говорится в сообщении НАБУ.

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Новые байки о втором “Минске” подоспели

Тут у нас новые байки о втором “Минске” подоспели. И, кстати, о том, какой дядя Зеля всё-таки добрый человек

Об этом в своём интервью российской журналистке Ксюше Собчак рассказал бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан, где он подчеркнул, что для Зеленского решение вопросов войны на Донбассе являются целью №1.

«Я точно чувствую, что у него в голове, понимаю его, так как мы много времени провели вместе. Мне кажется: если он сможет обеспечить мир, вернуть территории Донецкой и Луганской областей, то уже будет считать себя удачным президентом. И что свой путь он уже прошёл», – сказал Богдан.

Однако он так же добавил, что “Минск” невыполним, т.к. требует изменений в конституции. Дескать, вот были уже попытки, но всё закончилось гранатой и погибшими полицейскими. Богдан конечно не уточнил, кто именно управлял рукой того гранатометателя, чтобы поставить точку в этом вопросе.

Короче, “мир на Донбассе” — это уже своего рода оксюморон для украинского политикума. В понимании Киева мир достигается путём разоружения армий Донбасса, а уже потом по их мнению следует выполнять остальные пункты “Минска”. Примерно так бы выглядела шахматная партия в глазах идиота, где для мата противнику нужно всего лишь пропустить 1-2 хода и дело сделано.

«Из этих переговоров сделали пиар-площадку. Вся эта группа должна закрыться, каждый должен сделать шаг назад”, — считает Богдан.

Однако на моё удивление Собчак правильно поставила вопрос.

“Вы подписали (“Минск”. — Ред), а сейчас вы даёте заднюю. Вы же всё подписали. Всё. Договорились. Чо не выполняем? Нафига вы тогда подписывали?”, — сказала она.

— Ну потому что это невозможно выполнить. Ну невозможно. — растерянно ответил Богдан.

— А нафига тогда подписывали? — снова подчеркнула Собчак.

— Нафига, это ж вопрос личный. С другой стороны пойми бывшего президента Порошенко… — путаясь в мыслях так и не смог дать вменяемый ответ Богдан.

Вот примерно так выглядят “минские” мЮсли в голове Кучмы, Кравчука и прочих великих умов современной незалежности. В том числе и Зеленского. Ведь как сказал Богдан: “Я точно чувствую, что у него в голове, понимаю его, так как мы много времени провели вместе”. (Судя по всему это заразно)

В завершении сего диалога Богдан добавил, что в случае согласия Зеленского на уступки Путина об особом статусе, в Украине «начнётся гражданская война».

В общем хороший финал и демонстрация тупости. Как может начаться гражданская война, если она уже идёт с 2014 года?

Это всё что нужно знать о понимании украинской стороны. Но понимать тут нечего.

Алексей Гумилев, ДНР

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Правоохранительная система Украины лежит на боку и признаки жизни подает все реже.

«The Guardian» сообщает, что первое из многочисленных расследований в отношении экс-президента Франции Николя Саркози передано в суд

Читаешь подобное, а в голове поневоле возникают ассоциации с происходящим в Украине. В 2012-м Саркози сдал пост, а уже в 2013-м началось расследование по одному из фактов коррупции. Кроме того, обвинения предъявлены сообщникам из числа приближенных юристов, а также представителей судебной власти и крупного бизнеса.

Времени с начала расследования прошло немало. И команда Саркози, и сочувствующие тому влиятельные граждане изо всех сил тормозили процесс. Тем не менее, берег уже виден и спустя каких-то семь лет президент наконец предстанет перед судом.

Стоит ли украинским «национальным лидерам» ожидать чего-то подобного в среднесрочной перспективе? В конце концов, Европа мы или нет? Эти самые «национальные лидеры» говорили, что Европа.

Главное – предпосылок к реализации такого сценария у нас предостаточно. Из уголовных дел по куда более «жирным» фактам, чем у того же Саркози, можно бы еще одну «Стену» сложить. И была бы та «Стена» куда прочнее, чем у Яценюка.

Только вот правоохранительная система наша лежит на боку и признаки жизни подает все реже. Но и саботаж расследования – явление непостоянное. Однажды ветер перемен все же подует и придаст силовикам ускорение.

А пишу я все это к тому, что украинским судьям, выполняющим те или иные задания по звонку с Банковой, пора бы о душах своих грешных подумать. Сегодня они твердо уверены в том, что ухватили Бога за бороду и держат крепко-крепко.

Ничто не вечно, дорогие судьи. А практика уже не раз показала, что случись чего – сдадут вас как стеклотару. Беседы ваши задушевные старательно «пишут» и обнародуют не моргнув глазом.

Максим Могильницкий, Украина

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Стало известно, когда на Украине могут ввести тотальный карантин

Правительство Украины начало разрабатывать план по введению жестких карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса.

В правительстве уже активно разрабатывают план по противодействию пандемии, сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, отметив, что тотальный карантин в Украине могут ввести в декабре в связи с распространением коронавируса.

Напомним, на Украине с середины ноября действует карантин выходного дня — в субботу и воскресенье правила, которые действуют в оранжевой зоне, распространяются на всю Украину.

Не работают ТРЦ, спортзалы, салоны красоты, учреждения культуры, магазины промтоваров. Бары, кафе, рестораны и другие заведения общепита работают с ограничениями.

Карантин выходного дня премьер-министр назвал сбалансированным вариантом — полного локдауна экономика Украины, по его словам, не выдержит.

Несмотря на ограничения, число новых зараженных в сутки продолжает увеличиваться — 20 и 21 ноября было выявлено более 14,5 тысячи инфицированных. В выходные дни делается меньше тестов, поэтому статистику на сегодня не приводим.

Однако 23 ноября главный санврач Виктор Ляшко на селекторном совещании с участием выздоровевшего от COVID-19 президента Владимира Зеленского заявил о стабилизации недельной динамики заболеваемости коронавирусом в Украине.

Скорее ввести полноценный локдаун также призывают и аналитики Киевской школы экономики. Они называют такой шаг единственным способом избежать коллапса системы здравоохранения.

Уже треть больниц, специализирующихся на лечении больных COVID-19, критически заполнены, констатируют в своей аналитической записке эксперты КШЭ.

Без введения немедленного полного карантина максимальная нагрузка на больницы наступит уже в декабре, говорят экономисты.

Полный локдаун в Украине поможет взять эпидемию под контроль уже за месяц, однако с условием, что будет делаться больше тестов на коронавирус, говорят аналитики Киевской школы экономики.

Сейчас, отмечают эксперты, ни одна из украинских областей не соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, что уровень положительного тестирования не должен превышать пяти процентов. В Украине этот показатель на сегодняшний день равняется 30 процентам, говорят в КШЭ.

Судя по опросам, идею введения локдауна украинцы не поддерживают. Хотя 55 процентов опрошенных считают, что жесткий карантин может улучшить ситуацию с заболеваемостью, но за его фактическое введение выступают только 36 процентов опрошенных, тогда как 61 процент — против такого шага.

Почти половина украинцев — 48 процентов — считают оптимальными те карантинные меры, действующие в стране сейчас. В то же время 24 процента убеждены, что ограничения слишком мягкими, 11 процентов — слишком жесткими.

Министр здравоохранения Максим Степанов 20 ноября заявил, что будет требовать от правительства введения более жесткого карантина в Украине, когда ежедневно будут фиксировать 30 тысяч больных.

В рамках разработки плана Б правительство встречалось с мэрами и представителями церквей. Также на прошлой неделе Кабмин обсуждал с украинским бизнесом механизмы поддержки отраслей, на которых жесткие ограничения сказываются больше всего.