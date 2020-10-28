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1960-е. Москва и москвичи на снимках Бориса Максимовича Косарева. Часть 4

19:26. 28 октября 2020 40 просмотров Нет комментариев Опубликовал:



1969. Раиса Максимовна Горбачева и Елизавета Ивановна Кириленко на приеме в честь 8 Марта
1969. Раиса Максимовна Горбачева и Елизавета Ивановна Кириленко на приеме в честь 8 Марта

1969. «Две Галины». Галина Брежнева и Галина Уланова на приеме в честь 8 Марта
1969. «Две Галины». Галина Брежнева и Галина Уланова на приеме в честь 8 Марта

1969. «Две Галины». Галина Брежнева и Галина Уланова на приеме в честь 8 Марта.
1969. «Две Галины». Галина Брежнева и Галина Уланова на приеме в честь 8 Марта

1960-е. Спортивный комментатор Вадим Синявский
1960-е. Спортивный комментатор Вадим Синявский

1960-е. Средь городского шума. Константин Симонов с женой
1960-е. Средь городского шума. Константин Симонов с женой

1961. Снег идёт (Ленинский пр., 37)
1961. Снег идёт (Ленинский пр., 37)

1962. Мокрый снег (Ленинский пр., 30)
1962. Мокрый снег (Ленинский пр., 30)

1962. Оттепель (Ленинский пр., 30)
1962. Оттепель (Ленинский пр., 30)

1963. Космонавты Юрий Гагарин и Валерий Быковский
1963. Космонавты Юрий Гагарин и Валерий Быковский

1963. Никита Хрущев на отдыхе в Подмосковье
1963. Никита Хрущев на отдыхе в Подмосковье

1963. Папина машина
1963. Папина машина

1965. Выступление писателя Михаила Шолохова
1965. Выступление писателя Михаила Шолохова

1967. Китайские студенты перед депортацией из СССР после событий на Красной площади, 25 января
1967. Китайские студенты перед депортацией из СССР после событий на Красной площади, 25 января

1967. Китайские студенты поют песни, в руках портрет и цитатники Мао Дзэдуна
1967. Китайские студенты поют песни, в руках портрет и цитатники Мао Дзэдуна

1967. Китайский студент дает интервью перед высылкой на родину после событий на Красной площади
1967. Китайский студент дает интервью перед высылкой на родину после событий на Красной площади

1968. Митинг
1967. Митинг (подозреваю, что это отстраненный от власти Сукарно)

1967. Павильон № 20 «Химическая промышленность» на ВДНХ.
1967. Павильон № 20 «Химическая промышленность» на ВДНХ

1968. Демонстрация на Красной площади. Красная площадь. 1 мая.
1968. Демонстрация на Красной площади. Красная площадь. 1 мая.

1968. Демонстрация на Красной площади. Красная площадь. 1 мая
1968. Демонстрация на Красной площади. Красная площадь. 1 мая

1968. Трудящиеся районов Москвы на демонстрация. Красная площадь. 7 ноября
1968. Трудящиеся районов Москвы на демонстрация. Красная площадь. 7 ноября

Метки: история, Москва, Россия, фото

Источник: https://humus.livejournal.com/7449298.html

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