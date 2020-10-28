





1969. Раиса Максимовна Горбачева и Елизавета Ивановна Кириленко на приеме в честь 8 Марта





1969. «Две Галины». Галина Брежнева и Галина Уланова на приеме в честь 8 Марта





1969. «Две Галины». Галина Брежнева и Галина Уланова на приеме в честь 8 Марта





1960-е. Спортивный комментатор Вадим Синявский





1960-е. Средь городского шума. Константин Симонов с женой





1961. Снег идёт (Ленинский пр., 37)





1962. Мокрый снег (Ленинский пр., 30)





1962. Оттепель (Ленинский пр., 30)





1963. Космонавты Юрий Гагарин и Валерий Быковский





1963. Никита Хрущев на отдыхе в Подмосковье





1963. Папина машина





1965. Выступление писателя Михаила Шолохова





1967. Китайские студенты перед депортацией из СССР после событий на Красной площади, 25 января





1967. Китайские студенты поют песни, в руках портрет и цитатники Мао Дзэдуна





1967. Китайский студент дает интервью перед высылкой на родину после событий на Красной площади





1967. Митинг (подозреваю, что это отстраненный от власти Сукарно)





1967. Павильон № 20 «Химическая промышленность» на ВДНХ





1968. Демонстрация на Красной площади. Красная площадь. 1 мая.





1968. Демонстрация на Красной площади. Красная площадь. 1 мая





1968. Трудящиеся районов Москвы на демонстрация. Красная площадь. 7 ноября

Источник: https://humus.livejournal.com/7449298.html