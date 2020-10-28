1960-е. Москва и москвичи на снимках Бориса Максимовича Косарева. Часть 4
1969. Раиса Максимовна Горбачева и Елизавета Ивановна Кириленко на приеме в честь 8 Марта
1969. «Две Галины». Галина Брежнева и Галина Уланова на приеме в честь 8 Марта
1969. «Две Галины». Галина Брежнева и Галина Уланова на приеме в честь 8 Марта
1960-е. Спортивный комментатор Вадим Синявский
1960-е. Средь городского шума. Константин Симонов с женой
1961. Снег идёт (Ленинский пр., 37)
1962. Мокрый снег (Ленинский пр., 30)
1962. Оттепель (Ленинский пр., 30)
1963. Космонавты Юрий Гагарин и Валерий Быковский
1963. Никита Хрущев на отдыхе в Подмосковье
1963. Папина машина
1965. Выступление писателя Михаила Шолохова
1967. Китайские студенты перед депортацией из СССР после событий на Красной площади, 25 января
1967. Китайские студенты поют песни, в руках портрет и цитатники Мао Дзэдуна
1967. Китайский студент дает интервью перед высылкой на родину после событий на Красной площади
1967. Митинг (подозреваю, что это отстраненный от власти Сукарно)
1967. Павильон № 20 «Химическая промышленность» на ВДНХ
1968. Демонстрация на Красной площади. Красная площадь. 1 мая.
1968. Демонстрация на Красной площади. Красная площадь. 1 мая
1968. Трудящиеся районов Москвы на демонстрация. Красная площадь. 7 ноября