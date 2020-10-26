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Карабах, Сирия, Ближний восток, последние новости 26 октября 2020

09:23. 26 октября 2020 52 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Турция не боится американских санкций — Эрдоган

Президент Турции Тайип Эрдоган вновь заявил, что его страна не поддастся языку угроз США, требующих от Анкары отказа от российских систем ПВО С-400.

Турция не боится американских санкций - Эрдоган

«Мы сделали шаги по F-35, а вы нам угрожаете и требуете, чтобы мы вернули России С-400. Но мы не племенное государство, мы Турция», — сказал Эрдоган.

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Убийство соратника Асада в Дамаске: спецслужбы вышли на след убийц «шейха примирения» (ФОТО)

Убийство соратника Асада в Дамаске: спецслужбы вышли на след убийц «шейха примирения» (ФОТО) | Русская весна

Как сообщалось, на минувшей неделе сирийскую столицу потряс громкий теракт — был убит муфтий Дамаска.

Подробности военкорам «Русской Весны» сообщил источник из специальных служб САР.

«В районе 20:00 22.10.2020 г. в Кадсае (провинция Риф-Дамаск) в результате подрыва автомобиля погиб шейх мечети Сахаба, муфтий Дамаска Мухамад Аднан Аль-Афьюни.

Аль-Афьюни являлся близким соратником президента Сирии Башара Асада. Он сыграл ключевую роль в выполнении соглашений об урегулировании, заключенных правительством с оппозиционными и воюющими группировками в сельской местности столицы», — рассказал офицер.

«Муфтий с 2019 года возглавлял Международный исламский центр «Аль-Шам» по противодействию экстремизму. В СМИ его называют “одним из шейхов примирения”», — добавил сотрудник спецслужб.

Он добавил, что «ни одна из сторон не взяла на себя ответственность за убийство».

«Подобные инциденты стали редкостью в Дамаске после того, как правительственным силам с 2018 года удалось вернуть контроль над районами в столице, которые находились под контролем ИГИЛ*, а также над Восточной Гутой, которая в течение многих лет была наиболее заметным оплотом оппозиционных фракций в пригородах Дамаска», — пояснил собеседник «Русской Весны».

«По предварительным данным, убийство Аль-Афьюни связано с его активной примиренческой деятельностью и проведением Международной конференции по возвращению беженцев, так как противники мира и спокойствия всё ещё остаются в регионе», — подытожил офицер спецслужб.

*Запрещённая в РФ террористическая организация

Убийство соратника Асада в Дамаске: спецслужбы вышли на след убийц «шейха примирения» (ФОТО) | Русская весна
Убийство соратника Асада в Дамаске: спецслужбы вышли на след убийц «шейха примирения» (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Новое перемирие в Карабахе. Попытка Трампа



На завтра объявлено новое перемирие в Карабахе, которое должно начаться в 8 часов утра 26 октября.



Договоренность о перемирии достигнута после переговоров США с Арменией и Азербайджаном и заявлений Трампа, что он легко разберется с этой проблемой.
До этого все перемирия успешно проваливались по понятным причинам. Теперь США пробуют зайти на эту поляну.
Тут есть определенная интрига – если у США получится то, что не получилось у РФ и заключенное под давлением Вашингтона перемирие проработает на практике некоторое время (скажем 5-7 дней), то это нанесет серьезный имиджевый удар по претензиям РФ на закавказский арбитраж. Будет все наглядно – США и РФ пытались, но получилось у США.

Ну а Трамп получит дополнительный аргумент, чтобы на финише выборов президента США оправдывать прочие провалы своей внешней политике.
Я бы сказал, что для него Карабах в текущих реалиях вопрос скорее внутриполитический (особенно с учетом поддержки армянской диаспоры), хотя недооценивать стратегические планы США по дестабилизации Кавказа и ослабления российской сферы влияния конечно не стоит.

Но есть проблема, с которой уже столкнулась Россия – Турции и Азербайджану наступление прекращать невыгодно. Поэтому Вашингтон может столкнутся с той же проблемой – стороны покивают, что согласны, а война продолжится.



PS. Азербайджан сегодня занял городок Кубатлы к востоку от Ханлыка. К Лачину пробиться пока не получается.
Но о военной обстановке уже завтра.

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Первый армянский БПЛА-камикадзе



Спустя месяц после начала войны, армяне выкатили анонс своего БПЛА-камикадзе, который готовится к применению на фронте.
Лучше поздно, чем никогда.



Концепция вполне понятна, хотя и отдает кустарщиной. Явно по качеству будет хуже израильских, хотя скорее всего дешевле.
Также вопрос есть к ТТХ (дальность, нагрузка, тип боеприпаса и т.д.) и способности Армении производить их в существенном количестве, чтобы это стало оказывать влияние на происходящее на фронте. Плюс стоит помнить, что те же израильские "Harop" зачастую действуют во взаимодействии с турецкими БПЛА "Байрактар" и прочими дронами состоящими на вооружении Азербайджана. Армении для копирования такой тактики придется еще отрабатывать взаимодействие со своими X-55, которые и с обычными то ударными дронами фактически не взаимодействовали. Так что на какие-то небывалые успехи армянских камикадзе я бы не рассчитывал, хотя 2-3 удачных попадания помогут созданию пропагандистской картинки в СМИ.

Кроме того, если армянские эксперименты в этом направлении дадут определенные результаты, я бы не исключал, что Армения активизирует переговоры по закупке импортных БПЛА-камикадзе. Хотя этим конечно же надо было заниматься до войны. Текущая лихорадочная активность армян в этом направлении является попыткой в авральном порядке устранить критические ошибки допущенные в планировании военного строительства, за которые пришлось расплачиваться кровью и территорией. Азербайджан к вопросу подготовки войне, причем войне современной, где роль дронов повысилась, подошел более основательно, что и обусловило его первоначальные успехи.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: главное, компиляция

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