1960-е. Москва и москвичи на снимках Бориса Максимовича Косарева. Часть 3
1963. Протест на Красной площади. декабрь
1961. Протест. Убийство Патриса Лумумбы
1961. Первый приезд. Ю.Гагарин с супругой в гостях у чекистов (встречал подпись, что это Гагарин в гостях у военных)
1964. II Всемирный форум солидарности молодежи и студентов в борьбе за национальную независимость и освобождение. Кремлевский дворец съездов. 16-23 сентября
1964. Артистка Инна Макарова в гостях у военных. 31 августа
1964. Воспоминания. Разведчик Рудольф Абель (Вильям Генрихович Фишер)
1964. Пристань (Шереметьево). Люди идут по переходу. Аэропорт Шереметьево
1965. Вид на Останкинскую телебашню и звездный бульвар с высоты птичьего полета
1965. Волоколамское шоссе. Железнодорожные магистрали
1965. Волоколамское шоссе. Развилка Ленинградского и Волоколамского шоссе
1965. Дворец съездов. Кремль
1965. Кремлевский Дворец съездов и Троицкая башня
1965. Новое здание НИИ «Гидропроект». Развилка Ленинградского и Волоколамского шоссе