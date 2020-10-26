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1960-е. Москва и москвичи на снимках Бориса Максимовича Косарева. Часть 3

18:29. 26 октября 2020 17 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

1963. Протест на Красной площади. декабрь (1)
1963. Протест на Красной площади. декабрь

1963. Протест на Красной площади. декабрь (2)

1963. Протест на Красной площади. декабрь (3)

1963. Протест на Красной площади. декабрь (4)

1961. Протест. Убийство Патриса Лумумбы
1961. Протест. Убийство Патриса Лумумбы

1961. Протест. Убийство Патриса Лумумбы1

1961. Первый приезд. Ю.Гагарин с супругой в гостях у чекистов
1961. Первый приезд. Ю.Гагарин с супругой в гостях у чекистов (встречал подпись, что это Гагарин в гостях у военных)

1961. Первый приезд. Ю.Гагарин с супругой в гостях у чекистов1

1964. II Всемирный форум солидарности молодежи и студентов в борьбе за национальную независимость и освобождение. Кремлевский дворец съездов. 16-23 сентября
1964. II Всемирный форум солидарности молодежи и студентов в борьбе за национальную независимость и освобождение. Кремлевский дворец съездов. 16-23 сентября

II Всемирный форум солидарности молодежи и студентов в борьбе за национальную независимость и освобождение. Кремлевский дворец съездов. 16-23 сентября.

1964. Артистка Инна Макарова в гостях у военных. 31 августа
1964. Артистка Инна Макарова в гостях у военных. 31 августа

1964. Воспоминания. Разведчик Рудольф Абель (Вильям Генрихович Фишер)
1964. Воспоминания. Разведчик Рудольф Абель (Вильям Генрихович Фишер)

1964. Пристань (Шереметьево). Люди идут по переходу. Аэропорт Шереметьево
1964. Пристань (Шереметьево). Люди идут по переходу. Аэропорт Шереметьево

1965. Вид на Останкинскую телебашню и звездный бульвар с высоты птичьего полета
1965. Вид на Останкинскую телебашню и звездный бульвар с высоты птичьего полета

1965. Волоколамское шоссе. Железнодорожные магистрали
1965. Волоколамское шоссе. Железнодорожные магистрали

1965. Волоколамское шоссе. Развилка Ленинградского и Волоколамского шоссе
1965. Волоколамское шоссе. Развилка Ленинградского и Волоколамского шоссе

1965. Дворец съездов. Кремль
1965. Дворец съездов. Кремль

1965. Кремлевский Дворец съездов и Троицкая башня
1965. Кремлевский Дворец съездов и Троицкая башня

1965. Новое здание НИИ «Гидропроект». Развилка Ленинградского и Волоколамского шоссе
1965. Новое здание НИИ «Гидропроект». Развилка Ленинградского и Волоколамского шоссе

1965. Петровский Путевой дворец. Ленинградский проспект
1965. Петровский Путевой дворец. Ленинградский проспект

Метки: история, Москва, Россия, фото

Источник: https://humus.livejournal.com/7445753.html

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