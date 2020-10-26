

1963. Протест на Красной площади. декабрь



1961. Протест. Убийство Патриса Лумумбы



1961. Первый приезд. Ю.Гагарин с супругой в гостях у чекистов (встречал подпись, что это Гагарин в гостях у военных)



1964. II Всемирный форум солидарности молодежи и студентов в борьбе за национальную независимость и освобождение. Кремлевский дворец съездов. 16-23 сентября



1964. Артистка Инна Макарова в гостях у военных. 31 августа



1964. Воспоминания. Разведчик Рудольф Абель (Вильям Генрихович Фишер)



1964. Пристань (Шереметьево). Люди идут по переходу. Аэропорт Шереметьево



1965. Вид на Останкинскую телебашню и звездный бульвар с высоты птичьего полета



1965. Волоколамское шоссе. Железнодорожные магистрали



1965. Волоколамское шоссе. Развилка Ленинградского и Волоколамского шоссе



1965. Дворец съездов. Кремль



1965. Кремлевский Дворец съездов и Троицкая башня



1965. Новое здание НИИ «Гидропроект». Развилка Ленинградского и Волоколамского шоссе



1965. Петровский Путевой дворец. Ленинградский проспект

Источник: https://humus.livejournal.com/7445753.html