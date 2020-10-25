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Радио НОД 24.10.2020

21:23. 25 октября 2020 45 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Приветствуем Анатолия Александровича Вассермана. Сегодня я хочу поговорить с вами о процессе, который буквально напрашивается в нашей политической сфере. Это судебный процесс над Горбачёвым. Как преодолеть последствия разрушения Советского союза через суд. Пожалуйста, Анатолий Александрович.

Боюсь, что через суд не получится. Потому что, во-первых, всё таки решения принимаемые Горбачёвым были по большей части в рамках тогдашнего законодательства и если рассматривать их с точки зрения тогдашнего законодательства и тогдашних изменений вносимых в законодательство, то вряд ли можно что-то всерьёз оспорить. Не говоря уж ни о чём прочем, соглашение в Беловежской пуще подписывал всё-таки не Горбачёв. И есть ещё одно соображение, которое лично меня заставляет вообще относиться с серьёзным беспокойством к любым попыткам привлечь к ответственности государственных деятелей. Это соображение, то что в бизнесе называется “золотой парашют”. Ну, знаете, что в большинстве серьёзных бизнесов даже не справившегося со своими обязанностями руководителя отпускают на волю без скандала и чаще всего с крупным вознаграждением по итогам деятельности, зачастую таким, что он может уже до конца дней своих больше ничего не делать.

Так вот, этот аттракцион невиданной щедрости, к сожалению вполне обоснован. Обоснован тем, что в противном случае деловой руководитель будет скрывать свои неудачи значительно активнее, именно потому что будет бояться, что с него по итогам работы спросится. У меня была на сей счёт статья в бизнес-журнале, много лет назад и с тех пор я не раз возвращался к этой теме и убедился, что это действительно лучший выход из положения. Я конечно, не ставлю знак равенства между понятиями лучший и хороший, но если уж угораздило доверить какую-то работу человеку, который с ней не справился, надо не давать ему стимулов цепляться за работу зубами и когтями. Я бы тоже, с удовольствием, увидел Горбачёва на скамье подсудимых, но боюсь, что это моё удовольствие слишком дорого обойдется стране.

Анатолий Александрович, а вот скажите, Вы говорите о том, что человека надо провожать, так сказать, с почётом и каким-то вознаграждением….

Метки: #горбачев, видео блог, распад СССР

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/radio-nod-24-10-2020/

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