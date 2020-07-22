Радио НОД 21.07.2020

Здравие желаю, друзья, товарищи, соратники. Сегодня мы встречаемся с Анатолием Александровичем Вассерманом. Приветствую Вас, Анатолий Александрович!

Здравствуйте!

Передачу ведёт, как обычно, Борис Южанин, молодёжное направление радио НОД. Борис, тебе слово.

Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, Анатолий Александрович. Помните первый вопрос я вам задавал про национальную идею? Есть ли у Украины национальная идея. Если да, то в чём она заключается?

А как же, естественно есть. И выражена она в одной формуле придуманной поляками ещё в XVII веке и на протяжении последних полутора веков эта формула проводится в жизнь принудительно самыми разнобезобразными способами. Формула очень простая Украина – не Россия! Больше ничего от Украины не требуется, кроме как быть не Россией, а ещё лучше антироссией. Естественно последствия катастрофичны, что видно невооруженным глазом. И если в советское время вовремя притормозили принудительную украинизацию, когда печальный памятный голод конца 32 и первой половины 33 годов показал, что чем больше тот или иной руководитель преуспевает в части украинизации, тем хуже он справляется со всеми прочими служебными обязанностями. То сейчас принято стратегическое решение – Чёрт с ними со служебными обязанностями, пусть вся страна развалится в мелкие дребезги, лишь бы она не была Россией. Вот к этому сводится национальная идея Украины.

Аналогичный вопрос. Есть ли у еврейского народа национальная идея? Если да, то в чём она заключается?

В выживании. В любых условиях, любыми способами лишь бы выжить. Почему еврейский народ многократно оказывался жертвой разнообразных давлений и агрессий, это отдельная тема. Я не берусь даже гадать какова тут доля вины самого народа, а какова доля тех, для кого в принципе не приемлемы соседи ведущие себя иначе. Но во всяком случае сам факт вполне очевиден – еврейский народ довольно регулярно оказывается в условиях, мягко говоря, ставящих под сомнение возможность его выживания. Ну и реагировать соответственно. Достаточно напомнить, что у евреев принято считать евреем любого у кого мать еврейка. А вот еврей по отцу, как ни странно евреем не считается…

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/radio-nod-21-07-2020/