Радио НОД 10.07.2020

Здравствуйте Анатолий Александрович. Рад вас приветствовать в добром здравии. Бригада сегодняшнего эфира состоит режиссёр – Владимир Городничев, ведущий – Егор Кобзев. Вопросы прислал ведущий предыдущих эфиров Борис Южанин. Давайте начнём с его вопросов.

Первого июля состоялось у нас голосование общероссийское по предложенным поправкам. И народ поддержал эти поправки. Четвёртого июля состоялось онлайн собрание Совета координаторов НОДа (Национально-освободительное движение). И там тоже зашёл разговор о поправках, как революционном процессе, но революции грош цена, если она не умеет защищаться. И поэтому мой первый вопрос, нет не мой вопрос, а вопрос Бориса Южанина. Он спрашивает – превосходит ли Путин, Иосиф Виссарионовича Сталина своими успехами в глобальной политике. Пожалуйста, Анатолий Александрович.

Нет, к сожалению, Владимиру Владимировичу до Иосифа Виссарионовича пока далеко. То есть, понятно, что оба играют теми картами, что им сданы, но на мой взгляд карты сданные Иосифу Виссарионовичу были гораздо хуже, а разыграть он их смог гораздо лучше. Поэтому Владимиру Владимировичу ещё есть куда двигаться и есть с кого брать пример. Надеюсь, что этот пример будет правильно воспринят и правильно использован. Но что на мой взгляд у обоих явно общее, это умение при всех зигзагах текущего курса держать в поле зрения цель и все зигзаги ориентировать на неё.

В чём на ваш взгляд качественно изменился народ России? Ведь его большинство проголосовало за поправки Путина, а ранее в 1991 – 1993 годах они голосовали за развал Советского Союза.

Строго говоря за развал Советского Союза не голосовали. На референдуме 17 марта 1991 года громадное большинство проголосовало за сохранение Союза, пусть и в обновлённом виде. Формулировка там была достаточно двусмысленная, но тем не менее люди голосовали в первую очередь за сохранение. И точно так же Беловежские соглашения были восприняты, кстати мною тоже, как новая форма существования Союза. Новый формат. Все надеялись, что в новой форме содержание будет близко к прежнему. Поэтому люди не голосовали за развал Союза, чтобы по этому поводу сейчас не говорили…

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/radio-nod-10-07-2020/