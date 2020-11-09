Здравствуйте друзья, товарищи, соратники. Радио “НОД” вас приветствует. Сегодня в гостях Вассерман Анатолий Александрович. Передачу будет вести Борис Южанин, он руководитель молодёжного направления. Давай, Борис начинай передачу.

Здравствуйте товарищи, здравствуйте Анатолий Александрович.

Здравствуйте.

Анатолий Александрович, вот такой необычный вопрос. Кто на Ваш взгляд более образованным был Ленин или Сталин и почему?

Думаю, что скорее всё-таки Ленин. Просто потому, что у него было в иммиграции больше самообразования, чем у Сталина, параллельно с другими видами работ. То есть конечно и у Ленина была огромная организационная работа, но смею заверить по личному опыту, чтобы написать одну содержательную страницу надо прочесть минимум сотню и судя потому сколько Ленин написал, прочёл он всё-таки больше, чем Сталин. Другое дело, что у Сталина образование было более разнообразным, поскольку ему пришлось на практике заниматься значительно большим числом существенно разным направлениями деятельности и в частности так много консультаций со специалистами по науке и технике, как потребовалось Сталину, Ленину просто не требовалось по его работе, так что, думаю, образование Ленина глубже, Сталина разнообразнее. Кстати, я сам предпочитаю заниматься именно очень разнообразной деятельностью и соответственно тоже учусь не столько вглубь, сколько в ширь. Так что, для меня такой стиль образования приятней.

Анатолий Александрович, в одной из наших передач вот на примере битвы за город Никополь Вы объясняли, что генералов Вермахта было тактическое мышление, у Гитлера оперативное, а у Сталина стратегическое. На Ваш взгляд у Путина какое мышление?

Думаю, что стратегическое, причём всё стратегичнее, если можно так выразиться, по мере накопления опыта.

Анатолий Александрович, что на Ваш взгляд происходит в Соединённых Государствах Америки и чем закончится их обвинения, что выборы недействительны, что там подтасовка голосов, возможно ли гражданская война?

Ну, гражданская война маловероятно, за явным преимуществом одной из сторон. В тысячу восемьсот шестьдесят первом демократы начали гражданскую войну потому, что были абсолютно уверены в своём превосходстве. Большая часть действующих вооруженных сил располагалось в южных государствах вышедших из союза и образовавших конфедерацию. Соответственно…..

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/radio-nod-06-11-2020/