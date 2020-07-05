Радио НОД 26.06.2020

Здравствуйте друзья, товарищи, соратники. И сегодня мы как обычно по пятницам встречаемся с Вассерманом Анатолием Александровичем. И сегодня мы немного поговорим на темы, которые задаст Борис Южанин. Он у нас представляет молодёжное направление Радио НОД, он координатор молодежного направления. Пожалуйста, Борис, тебе слово.

Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, Анатолий Александрович. Вот недавно прошёл парад Победы. Как Вы связываете эмоции людей и вдохновение после парада Победы и как это может повлиять на поправки в Конституцию в положительную сторону?

Полагаю, что на поправки в Конституцию это не повлияет практически никак. Насколько я могу судить по доступным мне опросам общественного мнения, люди уже вполне определились по этому вопросу и громадное большинство будет голосовать за эти поправки совершенно не зависимо от эмоций связанных с парадом. Причём есть для этого и косвенные признаки, а именно сейчас уже идёт массированный вброс фэйков о фальсификации голосования. Я даже написал сегодня в своём Живом Журнале, что достоверность нынешнего голосования и надёжность нынешнего механизма голосования несравненно больше чем в 1993 году, когда принимался ныне действующий вариант Коституции. И на мой взгляд именно вот эта массированная истерика и поток фальшивок, вплоть до того, что в кувырсот-швырнадцатый раз выкладывают в интернет уже давно опровергнутые фальшивки. Так вот всё это указывает на то, что народ голосует, голосует честно и уверенно и голосует как раз за то, что крайне не по нутру всевозможным “неполживым рукопожатцам”. Поэтому я думаю, что на ходе данного голосования парад не скажется практически никак, да и не для того он проводится, чтобы влиять на результаты голосования даже по такому серьёзному вопросу как поправки в Конституцию. Проводиться он прежде всего как дань уважения нашим предкам победителям. И как напоминания нам самим об их подвиге, ну и за одно ещё показываем заинтересованным рожам, назвать лицами можно далеко не всех, из тех кого это касается, так вот показываем заинтересованным рожам, что собственно у нас есть в стране на всякий подобный случай.

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/radio-nod-26-06-2020/