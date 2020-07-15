Радио НОД 14.07.2020

Здравствуйте друзья, товарищи, соратники. Мы рады приветствовать Анатолия Александровича Вассермана. Здравствуйте, Анатолий Александрович!

Здравствуйте!

Радио “НОД” начинает свою работу, сегодня мы записываем и ведущий нашей передачи Борис Южанин. Это молодёжное направление радио “НОД”.

Пожалуйста, Борис. Тебе слово.

Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, Анатолий Александрович.

Анатолий Александрович, вот вопрос опять про Украину, это также касается Белоруссии и других союзных государств. По каким причинам они должны быть в составе союзных государств, понятно. А по каким причинам Украина и Белоруссия и другие страны СНГ не способны быть самостоятельными государствами?

Что значит не способны? способны, но в своё время Александр Григорьевич Лукашенко замечательно сказал – Белоруссия будет жить плохо, но не долго. Он конечно имел ввиду, что Белоруссия будет не долго жить плохо, но как часто бывает, текст оказался умнее автора. К сожалению, сейчас у нас ещё далеко не все знают, хотя моими усилиями сейчас об этом знают заметно больше народу, чем ещё лет двадцать назад. В конце восьмидесятых годов группа западно-европейских экономистов установила, если население рынка, куда выпускается какая-то новая разработка слишком мало, то эта разработка заведомо не окупится совершенно не зависимо от того хороша она или плоха сама по себе. Причём, есть конечно и некоторые другие факторы, но всё-таки население на данном рынке это ключевой фактор, перевешивающий практически всё прочее. И вот по их расчётам на момент проведения исследования, вот это пороговое число в условиях Европейского Союза, было примерно 300 миллионов человек. Ну, плюс-минус ламоть. И надо сказать, что тогда немедленно были сделаны выводы, практические выводы из этого теоретического открытия. А именно, сразу же начались переговоры о преобразовании и европейского экономического сообщества в Европейский Союз. То есть, о полной ликвидации каких бы то ни было экономических границ, начались переговоры о создании северо-американской зоны свободной торговли, начались переговоры о создании тихоокеанской зоны свободной торговли, но они очень быстро заглохли, потому что страны этого региона тогда, да в общем-то и сейчас, в своей экономической деятельности замкнуты по сути не друг на друга, а на Западную Европу и Северную Америку, поэтому…

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/radio-nod-14-07-2020/