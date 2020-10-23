Для кого нужны новые военно-морские базы Украины

Комедийный актёр Зеленский, похоже, решил превзойти сразу и кровавого пастора Турчинова, и торговца халтурными бронекатерами Порошенко.

20 октября в ежегодном послании Верховному совету президент Украины пообещал, помимо прочего, создать две военно-морские базы для защиты черноморского региона.

Открытым текстом сообщаю: военно-морских сил Украины не хватает даже для заполнения военных гаваней одесского и бердянского портов. Даже тем безнадёжно устаревшим катерам, что построят британцы на полтора миллиарда долларов кредита, и то хватит уже существующих мест обслуживания.

Для кого же нужны новые базы? Неужто только для размещения главной ударной силы Соединённых Государств Америки — морской пехоты — да их мелких подельников вроде польского спецназа на время учений, ибо постоянное пребывание иностранных войск пока запрещено остатками конституции Украины?

Зеленский объявил о создании международной крымской платформы, куда войдут государства, желающие вернуть Крым Украине. Во время визита в Турцию он призвал президента Эрдогана вступить в платформу.

Открытым текстом напоминаю: турецкий флот численно крупнейший из всех черноморских держав, да и технически современнее флота Российской Федерации, только недавно начавшего программу обновления. Правда, поддержать его против нас пока некому.

По международному соглашению 1936 года в Чёрное море могут заходить боевые корабли нечерноморских держав общим водоизмещением не более тридцати пяти тысяч тонн не более чем на три недели.

Открытым текстом спрашиваю: кто мешает обладателям крупнейшего в мире боевого флота — СГА — или крупнейшим строителям боевого флота — им же и Британии — создать мощные корабли для черноморских стран НАТО — Болгарии с Румынией? Тем, конечно, не по карману даже содержать такие силы. Так ведь англосаксы славятся умением вгонять народы в неоплатные долги.

Открытым текстом подозреваю: крымскую платформу вбили Зеленскому в уши, когда он посетил видного специалиста по Турции, нынешнего начальника британской разведки Мура.

Коронавирус нарастает

Коронавирусная пандемия вновь на подъёме. В Российской Федерации каждый день выявляют 15-16 тысяч заражённых. Оно и не удивительно: из заграничных курортов каждый год привозят всякие хвори, да и дома многие за лето забыли правила противоэпидемической безопасности.

Но весенний опыт показал: пресечь передачу заразы можно простыми средствами, включая маски, перчатки, безопасное расстояние. Нужна только дисциплина. Увы, не всем народам она под силу.

В Европейском союзе число выявленных заражений в расчёте на душу населения в разы больше, чем в РФ, несмотря на значительно меньшее — опять же в расчёте на душу — тестирование. В Испании ожидают новой перегрузки больниц с соответствующим ростом смертности. Во многих районах Франции, включая столицу, введен комендантский час. В большей части ЕС резко сокращено время работы магазинов и кормилищ.

Всемирная организация здравоохранения открытым текстом сообщает: уже девятнадцать стран ЕС в красной зоне санитарного списка, то есть любой визит туда смертельно опасен, а любой приехавший оттуда должен отсидеть в карантине. Даже несмотря на то, что ход болезни сократился.

В Министерстве здравоохранения Израиля сообщили, что выздоровление больных коронавирусом ускорилось. Даже при тяжёлом ходе болезни живой вирус отсутствует уже через три недели. Изоляцию легко- и среднебольных сокращают до десяти дней.

Специалисты по эпидемиям открытым текстом уверяют: в перспективе новый коронавирус будет, скорее всего, немногим опаснее гриппа — тот при первой пандемии век назад был несравненно убийственнее, чем сейчас. Но, как и ту пандемию — испанку, нынешнюю нужно ещё пережить.

Создатели отечественных вакцин уверены, что массовая прививка начнётся уже в декабре, а к концу следующего года будут защищены примерно три четверти граждан РФ, что надёжно прервёт передачу заразы. Но и тогда останутся очаги болезни за нашими границами — например, посольство Соединённых Государств Америки в Киеве открытым текстом запретило Украине пользоваться нашими вакцинами. Так что следуйте указаниям эпидемиологов!

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-23-10-2020/