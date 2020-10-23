Почти месяц продолжаются бои в Нагорном Карабахе, и преимущество Азербайджана постепенно начинает проявляться в виде взятых поселений.

Переговоры между Арменией и Азербайджаном по поводу прекращения огня проходили уже дважды, и некоторый результат был достигнут.

Что будет дальше?

Судя по всему, стороны конфликта ждут итогов выборов президента США. Кто победит — Трамп или Байден, и как победитель станет относиться к проблеме Нагорного Карабаха?

Это ключевая точка и развилка противостояния. Ситуация еще не подошла к своей развилке, но через пару недель подойдет!

А развилка такая: или быстрое заключение более-менее прочного мира (перемирия), или долгая тяжелая война.

Все понимают важность этой развилки, поэтому постараются подойти к ней с наилучшими результатами, то есть до начала ноября бои в Нагорном Карабахе продолжатся.

В США две главные партии — республиканцы и демократы. Они обычно действуют последовательно: республиканцы атакуют, а демократы закрепляют взятое.

Вот примеры активности республиканцев:

♦ Джордж Буш-младший — вторжение в Ирак;

♦ Джордж Буш — крушение СССР;

♦ Рональд Рейган — вторжение на Гренаду, выигрыш Холодной войны;

♦ Ричард Никсон — высадка на Луну, завершение Вьетнамской войны;

♦ Дуайт Эйзенхауэр — активная борьба с СССР.

А вот примеры активности демократов:

♦ Барак Обама — реформа здравоохранения;

♦ Билл Клинтон — успехи в экономике;

♦ Джимми Картер — улучшение отношений с СССР, либеральная внутренняя политика;

♦ Линдон Джонсон — война во Вьетнаме;

♦ Джон Кеннеди — улучшение отношений с СССР, помощь рабочим.

Если победит Трамп, то несмотря на то, что он республиканец, активно вмешиваться в войну в Нагорном Карабахе США не будут.

Если победит Байден, то активное вмешательство США в войну в Нагорном Карабахе также маловероятно, ибо Байден — демократ.

Поэтому наиболее вероятным путем продолжения конфликта в Нагорном Карабахе является долгая и тяжелая война (или серия такого рода войн), а маловероятным путем продолжения конфликта в Нагорном Карабахе является быстрое заключение прочного мира или перемирия.

Так что всем заинтересованным сторонам, чтобы избежать тяжелой войны, следует как можно быстрее стараться заключить мир или перемирие на как можно более долгий срок.

Константин Щемелинин, специально для «Русской Весны»