Карабах, Сирия, Ближний восток, последние новости 23 октября 2020
- 05:47 Два пути войны в Нагорном Карабахе.
- Вчера 23:59 СРОЧНО: Сирийские боевики попали в засаду в Карабахе (ВИДЕО).
- Вчера 23:55 "Темная ночь".
- Вчера 22:06 СРОЧНО: Убит муфтий Дамаска (ФОТО).
- Вчера 19:45 В Карабахе продолжают сбивать турецкие «Байрактары» (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 18:48 Иран оказался на линии огня: ракеты из Карабаха летят в дома мирных жителей (ВИДЕО).
Два пути войны в Нагорном Карабахе
Почти месяц продолжаются бои в Нагорном Карабахе, и преимущество Азербайджана постепенно начинает проявляться в виде взятых поселений.
Переговоры между Арменией и Азербайджаном по поводу прекращения огня проходили уже дважды, и некоторый результат был достигнут.
Что будет дальше?
Судя по всему, стороны конфликта ждут итогов выборов президента США. Кто победит — Трамп или Байден, и как победитель станет относиться к проблеме Нагорного Карабаха?
Это ключевая точка и развилка противостояния. Ситуация еще не подошла к своей развилке, но через пару недель подойдет!
А развилка такая: или быстрое заключение более-менее прочного мира (перемирия), или долгая тяжелая война.
Все понимают важность этой развилки, поэтому постараются подойти к ней с наилучшими результатами, то есть до начала ноября бои в Нагорном Карабахе продолжатся.
В США две главные партии — республиканцы и демократы. Они обычно действуют последовательно: республиканцы атакуют, а демократы закрепляют взятое.
Вот примеры активности республиканцев:
- ♦ Джордж Буш-младший — вторжение в Ирак;
- ♦ Джордж Буш — крушение СССР;
- ♦ Рональд Рейган — вторжение на Гренаду, выигрыш Холодной войны;
- ♦ Ричард Никсон — высадка на Луну, завершение Вьетнамской войны;
- ♦ Дуайт Эйзенхауэр — активная борьба с СССР.
А вот примеры активности демократов:
- ♦ Барак Обама — реформа здравоохранения;
- ♦ Билл Клинтон — успехи в экономике;
- ♦ Джимми Картер — улучшение отношений с СССР, либеральная внутренняя политика;
- ♦ Линдон Джонсон — война во Вьетнаме;
- ♦ Джон Кеннеди — улучшение отношений с СССР, помощь рабочим.
Если победит Трамп, то несмотря на то, что он республиканец, активно вмешиваться в войну в Нагорном Карабахе США не будут.
Если победит Байден, то активное вмешательство США в войну в Нагорном Карабахе также маловероятно, ибо Байден — демократ.
Поэтому наиболее вероятным путем продолжения конфликта в Нагорном Карабахе является долгая и тяжелая война (или серия такого рода войн), а маловероятным путем продолжения конфликта в Нагорном Карабахе является быстрое заключение прочного мира или перемирия.
Так что всем заинтересованным сторонам, чтобы избежать тяжелой войны, следует как можно быстрее стараться заключить мир или перемирие на как можно более долгий срок.
Константин Щемелинин, специально для «Русской Весны»
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СРОЧНО: Сирийские боевики попали в засаду в Карабахе (ВИДЕО)
Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян опубликовала новые кадры с сирийскими наемниками в Карабахе.
«Новое видео, свидетельствующее о нахождении наемных террористов в зоне конфликта», — говорится в подписи к видео.
Судя по записи, террористы попали в засаду и отступили, бросив на поле боя раненого «коллегу».
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"Темная ночь"
Нарезка видео ЧВК "Славянский корпус" действовавшей в Сирии с 2013-го года..
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СРОЧНО: Убит муфтий Дамаска (ФОТО)
Муфтий Дамаска шейх Мухаммед Аднан аль-Афьюни погиб в результате теракта. Об этом сообщает агентство САНА.
В автомобиле Аднана аль-Афьюни взорвалась бомба.
Инцидент произошел в пригороде сирийской столицы Кудсия.
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В Карабахе продолжают сбивать турецкие «Байрактары» (ФОТО, ВИДЕО)
Силы ПВО Нагорно-Карабахской Республики уничтожен очередной тактический ударный турецкий беспилотник Bayraktar. Об этом сообщает Министерство обороны Арцаха.
«Силы ПВО Армии обороны уничтожили еще один „Байрактар“ турецкого производства», — говорится в сообщении.
Также оборонное ведомство опубликовало кадры со сбитым БПЛА.
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Иран оказался на линии огня: ракеты из Карабаха летят в дома мирных жителей (ВИДЕО)
Иранские СМИ показали кадры разрушений домов жителей приграничных населённых пунктов страны, отмечая, что иранцы лишаются жилья из-за действий азербайджанских войск в Карабахе вдоль границ Ирана.
В Исламской Республике таким положением крайне обеспокоены и не намерены с ним мириться.
Как сообщает «iranpress.com», замгубернатора по вопросам политики и безопасности провинции Восточный Азербайджан (Иран) Алияр Растгу заявил, что более 70 ракет упало на территорию приграничного города Ходаафарин из зоны нагорнокарабахского конфликта, .
«Ракеты попали по нескольким сёлам рядом с городом Ходаафарин, но, к счастью, никто не пострадал», – уточнил Алияр Растгу.
По его словам, с начала боестолкновений в Карабахе до сегодняшнего дня в приграничные районы Ирана попало уже более семидесяти ракет.
Заместитель губернатора Восточного Азербайджана при этом подчеркнул: «Иранские пограничные войска приняли правовые меры, и сторонам, участвующим в войне в Нагорном Карабахе, было дано серьёзное предупреждение о предотвращении подобных инцидентов».
В то же время в Сети предлагают иранским властям объявить буферную зону в глубине Нагорно-Карабахской Республики.
«Вместо того, чтобы развернуть свои позиции в направлении север-юг, силы Баку развернулись в направлении восток-запад. С другой стороны, он (Азербайджан, – прим. РВ) отправляет дроны в Иран и разместил такфиристов (террористов) на иранской границе.
Не пора ли иранской армии объявить буферную зону в глубине Нагорного Карабаха?» — пишут авторы иранского Telegram-канала Azariha.
Ранее Корпус стражей Исламской революции (КСИР) уже предпринимал ответные действия на нарушения со стороны Азербайджана. В ответ на падающие в Иране снаряды было нанесено несколько артиллерийских ударов по позициям азербайджанских военных.
Тогда Баку извинился за то, что снаряды случайно попали на территорию Ирана, и дал обещание скорректировать угол обстрела. Позднее силами ПВО КСИР был обнаружен и сбит азербайджанский беспилотник-камикадзе, пересёкший границу Ирана. За этим, как утверждают в Сети, последовал ответный артудар по позициям ВС Азербайджана.
Как сообщают иранские СМИ, власти ИРИ предупредили о жёсткой реакции на обстрелы домов мирных жителей. Тегеран стягивает войска на границу.
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