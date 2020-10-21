Мы все, конечно же, привыкли к ставшей мемом фразе «Это другое!». Да, на самом деле, что касается разгонов митингов, избиений протестующих, если они происходят в «цивилизованных» странах – это именно «другое»

Водомёты более ласковые, резина, из которой сделаны дубинки, более мягкая, да и резиновые пули лупят нежнее, демократически, чтя и соблюдая права человека. В общем — не так, чтобы надо было «выражать озабоченность», возмущаться и вводить против руководителей этих стран санкции. Они и сами введут санкции против кого захотят. Например – против Белоруссии. А если не захотят – то не введут. Если это касается «своих сукиных сынов», которые, к тому же, сидят под зонтиком МВФ и США. Как, например, Чили.

Про то, что в Чили уже длительное время идут протесты – слышали, наверное, все. Но тема эта на страницах мировой прессы далеко не из первых. Так, что-то там тиснут иногда, да в новостях по ТВ мелькнёт. Наверное, страна очень далёкая, или же масштабы протестов не особо крупные. Но ведь нет – протесты очень массовые, а насчёт «далёкости страны» — Боливия тоже далеко, однако, как все «цивилизованные» радостно верещали, когда путём обычного госпереворота, поддерживаемого и спонсируемого извне, свергли президента Эво Моралеса. Но, это всё оттого, что Эво не особенно любил США и заботился о своей стране и своих гражданах, особенно о тех, кто относится к самой обездоленной категории. А вот в Чили – всё как раз наоборот. Там, в плане дружбы с Большим Боссом всё в порядке. Даже более того – все его указания выполняются беспрекословно. Как и Международного валютного фонда.

Чили – эдакий либералистический экспириенс в Южной Америке, который долгое время считался очень успешным. Миф такой распространённый, что вот был социалист Альенде, который довёл страну до ручки, но его сверг патриот-генерал Пиночет и построил процветающую страну. Правда, при этом пришлось угробить немало народа, но это, как вы прекрасно понимаете, опять же «другое».

Но, не будем залазить в дебри, я не о причинах протестов пишу. А о том, как их разгоняют и пытаются подавить. Протесты, кстати, куда более массовые, чем в той же Белоруссии, да и белорусские силовики, просто ангелы в сравнении с чилийскими силовиками. Потому что они применяют всё, что только можно применить. И даже то – что, от чего по идее весь «цивилизованный» мир на ушах стоять должен. Потому что это не просто жестокость – а самый настоящий запредельный садизм. Мало того, что там избивают, давят бронеавтомобилями и расстреливают, причём, жертв очень много. Но кроме всего арсенала спецсредств, применяют ещё и водомёты, которые заправляют не водой, а… раствором едкого натра. То есть – щёлочью. Вы же все учились в школах, помните, что такое гидроксид натрия, каустическая сода, или щёлочь? Очень едкое, опасное вещество, которое разъедает очень многое, в том числе и человеческую плоть. И вот этим раствором из водомётов обильно поливают протестующих.

По сути дела, это оружие массового поражения. Химическое оружие, которое чилийское правительство применяет против своего народа. Людей буквально уродуют, так как этот раствор вызывает страшнейшие химические ожоги.

И в «цивилизованном» мире об этом все знают. Даже пресса писала. Но, как-то аккуратненько, не на первых полосах. Мол, беспредел и скотство, но чего не сделаешь ради порядка? А в верхах всех этих стран, которые так любят говорить о правах человека – вообще молчок. Ничего не видим и ничего не слышим. Власти страны имеют монополию на насилие. Бла-бла-бла. Никаких тебе озабоченностей и требований остановить насилие. Это же не страшный тиран Лукашенко, угнетающий белорусский народ. И не Путин, который «отравил химическим оружием Навального».

Тут, даже как-то неуместно говорить о набивших оскомину «двойных стандартах». Потому что происходящее – уже далеко за их гранью. Это самый настоящий фашизм, который покрывается всем «цивилизованным» миром. Тем самым миром, который вопит о правах меньшинств, цветных, ЛГБТ, который готов удавить за пресловутые «права человека». Но страшное преступление, творящееся в Чили, этот мир почему-то не замечает. Потому что и водомёты могут быть демократическими, даже если они заправлены щёлочью. Ведь это – «другое».

Голос Мордора, специально для News Front

Источник: https://news-front.info/2020/10/21/golos-mordora-demokraticheskie-vodomyoty-polivayushhie-protestuyushhih-shhelochyu/