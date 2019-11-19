Голос Мордора: Дед Миша, живи!

Он не Владислав Синица, не «чеченский гей», не режиссёр-террорист и даже не Надежда Савченко. Он учёный-изобретатель из Харькова, честно проработавший всю свою жизнь. Он преподавал в Харьковском автодорожном институте, всю жизнь что-то придумывал и изобретал. Имеет учёную степень кандидата технических наук, на его имя оформлено множество патентов в сфере машиностроения и переработки отходов. Его зовут Мехти Логунов, ему 85 лет и он… особо опасный преступник, угрожающий безопасности Украины. Якобы российский шпион, который собирал секретные данные в различных НИИ Харькова, для того, чтобы передать их российской разведке. Его осудили на 12 лет заключения. Вы представляете, что значит 12 лет украинской тюрьмы для человека, которому 85 лет? Наверное, это понимают все.

На самом деле все эти обвинения в государственной измене – конечно же абсолютный бред. Судили Логунова не за это. Его судили исключительно за его гражданскую и политическую позицию. За то, что он любит свою страну, которая скатывается в самый настоящий пещерный нацизм, за то, что он хочет говорить на родном языке, свободно, а не в «приватных разговорах» на кухне, за то, чтобы этот язык остался родным для его внуков и правнуков и за то, чтобы они жили в счастливой и свободной стране, где нет СБУ-Гестапо, где нет лжи, где нет убийц в военной форме, которых называют «героями Украины». Мехти Логунова судили за то, что он гордится и бережёт свою настоящую историю, историю своего народа, а не ту мерзкую ложь, которая возвеличивает палачей и убийц и которую уже давно вдалбливают в головы украинскому народу, как настоящую.

Хотя, вполне возможно, что это есть измена современной Украине. Той стране, где убийцы, вина которых практически доказана, свободно гуляют по улицам, той стране, которая расстреливает из артиллерии свои же собственных граждан, при этом заявляя о том, как она их любит и что обязательно их освободит от «оккупации». Да, для современной нацисткой Украины – Логунов безусловно изменник. Такой же, какими в своё время были партизаны Ковпака, какими были подпольщики, которые боролись с немецкими оккупантами и бандеровской нечистью.

Мехти Логунов находится под стражей с августа 2017 года. Он подвергался пыткам, за время заключения он потерял 15 зубов. В августе 2019 года Логунов в письме обратился к международным правозащитным организациям. Но на то они и «правозащитники», чтобы защищать только тех, кто по их мнению, имеет на это право. Защищать таких, как те, которых я перечислял в самом начале. Мехти Логунов к ним не относится. Никого не интересует, что ему 85 лет, никого не интересует, что его дело стало результатом грязной провокации СБУ-Гестапо. Дело не то, что шито белыми нитками, в нём столько лжи, что позавидовал бы сам Геббельс.

Тут недавно российский поэт Орлов, под кличкой Орлуша, рассказал о своей горячей любви к Украине. О том, что он считает себя «политическим украинцем» и даже перечисляет украинской армии деньги. Мне бы очень хотелось, чтобы Орлуша посмотрел в глаза Мехти Логунова и почувствовал хоть чуточку, что из себя представляет эта свободная и демократическая Украина, которую он так любит. Хотя, конечно же поэт Орлуша и так всё знает. Знает о нацизме, знает о том, как гибнут мирные люди от украинских снарядов и мин, знает о том, что люди сидят в клетках СБУ по надуманным приговорам, только потому, что говорили правду. Орлуша всё это прекрасно знает. И это его ничуть не коробит. Потому что он сам такой же, как эти следователи СБУ, или как озверевшие юнцы из «Национального корпуса».

И Орлуша не один такой. Таких орлуш в России много. Они говорят, что борются за права человека, за свободу и демократию, но при этом боготворят Украину и её нацистских преступников. Все эти шендеровичи, ахеджаковы, рубенштейны. Все эти многочисленные правозащитные организации, типа «Мемориала», которые готовы назвать политзаключённым любого морального урода и педофила, лишь бы он был против власти. А вот на Мехти Логунова, русского человека, живущего на своей родной земле и попавшего в лапы к современным гестаповцам – им наплевать. Потому что за него им никто не заплатит. Где все их пикеты, заламывания рук, вопли, видеоролики и коллективные письма? Я бы сказал где, но это ненормативная лексика.

У Логунова сейчас есть только один шанс выжить. Если при следующем обмене «военнопленными» его выменяют на какого-нибудь очередного украинского убийцу и террориста. В украинской тюрьме он обречён. Надеюсь, что российские власти сделают всё, чтобы спасти это отважного человека от неминуемой гибели. А самому Логунову остаётся только пожелать сил и крепости духа, чтобы держаться против этой бесчеловечной нацисткой машины. Держаться и верить в то, что его освободят.

Голос Мордора, специально для News Front

Источник: https://nstarikov.ru/golos-mordora-ded-misha-zhivi-110541