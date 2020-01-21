Голос Мордора: Бойтесь своих желаний, или Люди из самой гибкой резины

Хорошо подумайте, прежде чем что-то требовать

Алексей Венедиктов написал замечательное:

«Про Архивный центр, предложенный президентом. Необходимо сначала пересмотреть порядок рассекречивания».

Я вот даже не знаю, как на это реагировать. От такой изумительной гибкости по-настоящему перехватывает дух. Помните, Маяковский написал «Гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей! »? Нет, гвозди из таких людей, как Венедиктов, конечно же, не получились бы. Зато из них можно делать резину. Самую гибкую в мире резину. Гибкую до бесконечности.

Ещё совсем недавно, со стороны этих замечательных людей, слышались бесконечные укоры в том, что многие документы времён Великой Отечественной войны до сих пор засекречены. Мол, есть что скрывать. И на самом деле, очень многое скрывалось намеренно. Но только касалось это не Советского Союза, а его союзников и стран Европы. Тех стран, которые были в оккупации, либо были в союзниках у Гитлера. Тех стран, которые были освобождены Красной Армией. Причина этому очень проста – страны Восточной Европы после войны стали социалистическими, дружественными Советскому Союзу. Разумеется, в Советском Союзе приняли решение писать историю новой Восточной Европы с чистого листа и попросту не ворошить прошлое. Потому что было что ворошить.

Предвоенное поведение этих стран, уничтожение еврейского населения, в котором преуспели многие народы по своей собственной инициативе, а вовсе не по указке нацистов, сотрудничество с оккупационными немецкими властями, которое принимало порой массовый характер, огромное количество добровольцев, отправлявшихся вместе с германскими войсками на восточный фронт для «борьбы с большевизмом» и очень многое другое. Про добросовестный труд на оккупантов можно и не говорить. Оккупированные страны восточной Европы прилежно снабжали гитлеровцев продовольствием, техникой, оружием. Саботаж конечно же был, но он был скорее исключением, а не правилом. В общем история оккупации у многих европейских стран совсем уж неприглядная. А о тех странах, которые были в союзниках у Гитлера и говорить нечего. Вы представляете, что бы было, если бы советский Союз заставил по полной отвечать за совершённые преступления Венгрию, или Румынию? Наверное, это даже сложно представить. Поэтому поступили гуманно – просто решили об этом не говорить. Мол, виноваты правительства, а народы этих стран не при чём. Они – жертвы. Я сейчас не берусь рассуждать, правильно это было, или нет. Вполне возможно, что это было исторической ошибкой, не знаю. Но факт остаётся фактом. Документы свидетельствуют о кромешном аде и о том, что рыльце, по большому счёту, у всех в пушку. Да и пушок такой, что так просто его не отряхнёшь.

После развала социалистического содружества статус-кво сохранялся. По большей степени потому, что в России думали, что на самом деле это глубокое прошлое, которое незачем ворошить, да и у этих стран должна быть какая-то благодарность за то, что СССР освободил их от нацизма.

И мало того, что освободил – ещё и сильно помог восстановить народное хозяйство. В конце концов, политическая зависимость от Советского Союза и социализм – чёрт с ним, согласимся, что навязанный – с гитлеровской оккупацией сравнивать никак нельзя. Нельзя сравнивать примерно, как жизнь и смерть. Если страны восточной Европы уж как-то и пострадали от так называемой «советской оккупации», то эти страдания просто незаметны на фоне того, что происходило при оккупации нацистской. Да просто вспомните, как встречали Красную Армию в европейских странах – праздниками, цветами, песнями. Потому что люди знали, что Красная Армия их спасла. В общем, подразумевалось, что сохранится некий статус-кво. Да, социализм пал, страны стали капиталистическими, как утверждалось «свободными», — ну так живите в своё удовольствие, развивайте экономику, благо, во время «советской оккупации» для этого был создан очень неплохой базис. Но если вы требуете к себе уважения, то уважайте и своих соседей. И уважайте память тех, кто пролил океаны крови, освобождая ваши страны от нацизма. Как минимум. Но нет. Буквально с самого начала «свободы» начались обиды.

Сначала потихоньку, не до этого было, потом всё сильнее и сильнее. Начали говорить о памятниках советским солдатам, как об «артефактах оккупации». Дальше – больше. Решили переписать и историю, выставив себя абсолютно белыми и пушистыми жертвами «сговора Гитлера и Сталина». И вот тут уже начали наглеть по полной.

Российская сторона терпела долго. Призывала к взвешенности и разуму. Но тщетно.

Маразм, как говорится, крепчал. Обвинения становились всё жёстче, тем более, что этому активно способствовали американские и британские «друзья», которые, по части переписывания истории большие эксперты. Но чаша терпения оказалась переполненной. И тогда было решено рассекретить всё то, что хранилось в архивах. И буквально первая же порция документов оказалась шокирующей. Говоря буквально, разверзлись врата ада. Ох, зря ребята вы всё это затеяли. Ведь это только начало. Архивы поползут по свету, как бы вы этому не препятствовали и будут доходить до людей, несмотря на всю вашу ложь и пропаганду.

И вот тут, на сцене появляется «внук семи орденов». Немного растерянный и испуганный. Ведь он же полностью поддерживал всю эту ложь, льющуюся из восточноевропейских стран, он же один из главных адептов секты свидетелей «пакта Молотова-Риббентропа». И надо же – такой коварный удар! Нет, вы не думайте, что Венедиктов не знает правды. Знает. Просто играет на стороне лжи. И вот тут, когда его чуточку, совсем немножко, окунули лицом в архивные документы, рассекречивания которых он и требовал, он возопил: «Вы рассекречиваете неправильно! ». Ну а что остаётся?

Как говорится – бойтесь своих желаний. Может получиться совсем не так, как вы себе представляете. Ровно, как и в случае с архивными документами времён Второй мировой войны. А ведь есть ещё и другие архивы – вы понимаете, о каких архивах я говорю.

В своё время Ельцин побоялся их открывать, потому что понимал, что это будет самый настоящий портал в ад, который может ударить и по новым, демократическим властям России и их версии «сталинского террора» и репрессий. Мало того, что может оказаться так, что родословная у многих борцов с режимом окажется не такая уж чистая и светлая, так многие из них наверняка ещё и окажутся банальными стукачами. Так что, хорошо подумайте, прежде чем требовать. А что касается меня – я за то, чтобы и эти архивы были открыты. Как бы кому больно от этого не стало.

Голос Мордора, специально для News Front

Источник: https://nstarikov.ru/golos-mordora-bojtes-svoih-zhelanij-ili-ljudi-iz-samoj-gibkoj-reziny-112518