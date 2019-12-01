Голос Мордора: убить народ проще всего лишив его исторической памяти

Как вы думаете, а скоро ли появится премия генерала Власова? Гуманитарная. За особые достижения в борьбе с диктатурами, бесчеловечными кровавыми режимами, стойкость духа и свободу мысли. Как-то так. Красиво же звучит, не правда ли? Я думаю, что пока для неё конечно рановато, но процесс уже пошёл, а наш мир динамичен, всё меняется очень быстро. Так что вполне возможно, что это вопрос обозримого будущего.

А молодёжь будет спрашивать – а кто это, генерал Власов? И в ответ будет звучать: «Это мужественный и честный русский генерал, который смог бросить вызов страшному тирану Сталину и его режиму. Он собрал вокруг себя точно таких же людей и они вместе отважно воевали против большевиков и их вождя Сталина». А что? По крайней мере, кое-кто уже на этот вопрос так отвечает. Например глава одного из районов города Праги, который хочет поставить генералу Власову памятник. Он говорит буквально: «Власов бросил вызов большевизму и Сталину». В этом деле самое главное, чтобы молодёжь не задавала второй вопрос – а с кем вместе генерал Власов воевал против Сталина? Но и неудобство этого вопроса, всего лишь дело времени. От того, чтобы объявить Гитлера борцом за свободу Европы от большевизма и русских варваров, очень многих пока что останавливает холокост и евреи, которые очень хорошо помнят эту страшную трагедию. Но я почему-то уверен, что и этот вопрос со временем разрешится. Ведь на кону столь важная вещь, как борьба с Россией и русскими.

Но вернёмся к Власову и попыткам его реабилитации. Эти попытки идут не только за рубежом, в Чехии. Это происходит и в России. Разумеется, что это не народная воля и политика власти, эти попытки единичны и подвергаются жёсткой критике, если не сказать грубее. Но тем не менее задуматься стоит. Вот есть такой известный писатель Дмитрий Быков. Он как-то выступал на конференции «Дилетантские чтения» и заявил, что намерен написать о генерале Власове книгу. Войну, в которой участвовал генерал Власов, он назвал «гражданской войной в России 40-х годов». И высказал сожаление, что уничтожение Гитлером евреев отвратило значительные слои советского общества от поддержки генерала Власова.

Общество разумеется возмутилось. Во многих СМИ вышли осуждающие статьи, социальные сети кипели негодованием. Высказывание писателя Быкова просили проверить даже в Следственном комитете, но ничего не произошло. Совершенно. По одной простой причине – в России свобода и можно говорить всё, что тебе вздумается. Совершенно не опасаясь последствий. Кстати писатель Быков раскатывает по стране и читает лекции в школах, ученикам. Раскатывает очень много. Это одно из его любимых занятий. И наверное, рассказывает школьникам не только о литературе. Наверняка рассказывает им и о «гражданской войне 40-х годов» и даже не хочется думать о том, как будут мыслить дети, чьи мозги промыты речами известного писателя Быкова. Коля из Уренгоя наверное покажется детской шалостью.

Примеров реабилитации нацистских союзников и прислужников за рубежом масса. Вот в бывшей братской стране, в которой в войне с нацизмом сложили головы миллионы людей, сложили воюя именно в Красной Армии, национальными героями оказались не они, а те, кто верно и преданно служил нацистам. И героизация этих предателей и палачей прошла в очень короткий исторический срок. Можно сказать, что молниеносно. В Румынии вовсю обеляют маршала Антонеску, памятники румынским солдатам ставят даже в Молдавии, в Венгрии происходит тоже самое вокруг венгерского диктатора и друга Гитлера Миклоша Хорти. Про то, что происходит в странах Прибалтики – всё всем прекрасно известно.

Недавно, в британской газете «Гардиан», вышла очень занятная статья. Её автор – некто Дэвид Риф. Она называется «Культ памяти: когда от истории больше вреда, чем пользы». В этой статье автор убедительно обосновывает, почему историческая память очень вредна. Приводит массу примеров, всевозможных конфликтов, которые возникали основываясь на старых, порой многовековых обидах. Автор пишет, что всего этого можно было бы избежать, если уделять исторической памяти гораздо меньше внимания, либо вообще отказаться от неё. Чтобы каждое новое поколение начинало жизнь с чистого листа. Идея потрясающая своей простотой и своей… чудовищностью. Отказаться от исторической памяти. Забыть всё. Не помнить своих героев, историю своего народа. Конечно же, это под подаётся под сладким соусом отказа от злопамятства. Но дело ведь совершенно не в злой памяти, тем более, что человеку свойственно прощать. Смысл идеи в другом – отказавшись от собственной исторической памяти, народы потеряют свою идентичность. Но и это не главная цель.

Главная цель, чтобы на отформатированное ментальное пространство, залить новую историческую память, которая не имеет ничего общего с правдой. Залить новую историческую правду, удобную новым оккупантам и новым колонизаторам, которые будут творить всё те же злодеяния, что творили веками. И не встречать никакого сопротивления.

Голос Мордора, специально для News Front

Источник: https://nstarikov.ru/golos-mordora-ubit-narod-proshhe-vsego-lishiv-ego-istoricheskoj-pamjati-110926