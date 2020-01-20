Голос Мордора: Ложь польских властей разбивается в прах о документальную правду

Польские власти могут сколько угодно лгать и переписывать историю. Все их старания легко обнуляются реальными документами того времени, которых, к счастью, сохранилось очень много. А по этим документам, история выглядит совсем не так, как подают её сегодня польские власти.

Поведение поляков неразумно и совершенно иррационально. Даже отец современной независимой Польши, Лех Валенса, человек, которого в симпатиях к СССР, или России никак не заподозришь, говорит совершенно разумные вещи. О том, что глупо игнорировать освобождение Освенцима Красной Армией, о том, что отказ праздновать освобождение от нацистов – это праздник. И о том, что Польше пора налаживать отношения с Россией, забыв все обиды, которые, кстати, не носили исключительно односторонний характер.

Но голос разума тонет в антироссийской истерике, его просто не слышно. Даже несмотря на то, что принадлежит он одному из самых авторитетных людей в истории современной Польши. Пытаются утопить в этой истерике и правду. Но только документы, фотографии и свидетельства очевидцев, ставшие достоянием общественности совсем недавно – делают правду непотопляемой. И рано, или поздно, она дойдёт и до простых поляков, которые живы сейчас благодаря тому, что Красная Армия освободила их страну от коричневой чумы.

Документов огромное число. И некоторые из них, те, которые свидетельствуют о том, в каком состоянии была Польша и Варшава во время освобождения Красной Армией – читать и смотреть больно даже сейчас. Мёртвая Варшава, город руин и могил во дворах, огромный город, в котором осталось несколько десятков тысяч жителей. Город-призрак. Город, который гитлеровцы почти стёрли с лица земли. Да, конечно во многом это результат авантюры польского эмигрантского правительства, которое инициировало Варшавское восстание. Когда невооружённых и неподготовленных жителей города бросили на вооружённых до зубов немцев. Бросили без особого планирования и подготовки. Достаточно сказать, что целями восставших были административные здания, а вовсе не стратегические точки города, которые должны были быть поставлены под контроль в первую очередь.

Целью восстания был захват власти в Варшаве до подхода Красной Армии. Тем уродливее выглядят нынешние спекуляции о том, что Красная Армия якобы специально не помогла восставшим. Красная Армия, которая остановилась после тяжелейшего наступления, передовые части которой были обескровлены, без горючего и припасов. Но всё равно помощь восставшим была оказана. С самолётов сбрасывалось оружие, продовольствие и медикаменты.

Но победить варшавяне не могли. Слишком неравны были силы. Жители города сражались героически, воевали даже женщины и дети. А нацисты отвечали предельной жестокостью, уничтожая жителей города вместе с его населением.

Сразу после освобождения Варшавы началось её восстановление. И солдаты Красной Армии, которые только что сломали хребет гитлеровцам в Польше, вместе с варшавянами работали на улицах города, разбирая завалы, восстанавливая коммуникации. Плечом к плечу, как настоящие братья, деля кусок хлеба и питаясь из одних полевых кухонь. Вот именно это надо помнить и чтить. И то, как СССР помог Польше в восстановлении. Пройдёт совсем немного и Варшава снова станет живым цветущим городом. И глядя сейчас на фотографии серых пыльных руин, невозможно поверить, что эта самая, современная прекрасная Варшава.

Другие польские города ожидала не менее трагическая участь. Отступая гитлеровцы минировали целые исторические кварталы, желая снести их с лица земли. Советская разведка провела целую спецоперацию, чтобы разрушить эти планы. Советские разведчики, жертвуя собой, спасали историческое польское наследие. И прекрасные польские города избежали разрушения. А Красную Армию встречали в этих городах цветами и песнями.

Недавно я написал статью, в которой назвал день освобождения от нацизма, днём рождения современной Польши. Это утверждение вызвало просто шквал ненависти и ругани от определённой части читателей. Мне говорили, что Польская Империя старше России. Да, это так. Но только без 600 тысяч жизней советских солдат не было бы никакой Польши сегодня. Польшу ждала та же участь, что и большинство славянских народов Европы, которые подлежали почти полному уничтожению, а оставшаяся часть должна была работать на немецких хозяев в качестве рабов. И эти планы гитлеровцами успешно осуществлялись.

Число жизней, которое Польша потеряла при гитлеровской оккупации – огромно. А сейчас, некоторые политические деятели сравнивают гитлеровскую и «советскую оккупацию». Это самое настоящее преступление.

Да, Польше была навязана коммунистическая идеология. Но эта идеология не была человеконенавистнической, в отличии от нацизма. Несмотря на все издержки, эта идеология была созидательной, она работала на развитие страны и народа. Весь социалистический период Польша строилась, открывались предприятия, прирост населения был большой и стабильный. Сравнивать социалистический период в жизни Польши и период нацистской оккупации можно только с одной целью – с целью оправдания нацистского режима. И любое сравнение будет подлым и лживым.

Можно обижаться за навязанную коммунистическую идеологию. Да, у неё тоже были свои жертвы. Но число этих жертв просто невозможно сравнивать с числом поляков, погибших при оккупации Польши гитлеровцами. Любые попытки сравнивать СССР и нацистскую Германию в истории современной Польши лживы и преступны. И являются настоящим предательством собственной страны и своего народа.

Голос Мордора, специально для News Front

Источник: https://nstarikov.ru/112443-112443