Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС, Президентская академия) занимается подготовкой и переподготовкой специалистов высшего управленческого уровня. Это крупнейший в России и Европе университет гуманитарного и социально-экономического профиля, насчитывающий более 55 филиалов.

Теоретически в вузе должны выращивать, шлифовать стойких государственников. На практике значительная часть структур РАНХиГС является либерастным гнездовьем.

Почему так произошло, вопрос дурацкий. Многолетний ректор РАНХиГС — Владимир Мау, кристально-незамутненный гайдарочубайсовец, один из идеологов прихватизации и прочих «свинцовых мерзостей» девяностых, исполнительный директор оргкомитета Гайдаровского форума. Ключевой советник покойного Егора Гайдара (когда тот исполнял обязанности премьера), потом — заместитель директора Института экономики переходного периода Гайдара, руководитель Рабочего центра экономических реформ при правительстве РФ, профессор Высшей школы экономики, преподаватель в московском центре Стэнфордского университета (США). Соруководитель Экспертного совета по обновлению «Стратегии 2020» (вместе с ректором ВШЭ Ярославом Кузьминовым), член научного совета Российского совета по международным делам, главред журнала «Экономическая политика», председатель редакционного совета журнала «Логос», член редколлегии журналов «Вопросы экономики», «Вестник Европы», американского Journal of Economic Transition. По информации ряда СМИ, ещё с конца 1980-х имел прямое отношение (наряду с Гайдаром, Чубайсом, Авеном, Ясиным, Шохиным, Потаниным, Илларионовым, Кагаловским и другими «российскими реформаторами») к масонской ложе «Мон Пелерин»/The Mont Pelerin Society, тесно связанной с британской разведкой.

Мау

Гайдар и Мао

И вот случилось нечто невообразимое. Силовики начали масштабную проверку в РАНХиГС. Прокуратура потребовала от академии в рамках «проверки исполнения законодательства научными и образовательными организациями» предоставить информацию о сотрудничестве с иностранными НПО (в том числи признанными нежелательными на территории России), реализации программ с иностранным финансированием. Государство наконец-то заинтересовало участие функционеров и студентов РАНХиГС в реализации проектов, несущих угрозу национальной безопасности. Тут и разжигание этносепаратизма, и фальсификация истории «для достижения геополитических интересов антироссийских сил«, и разрушение традиционных духовно-нравственных ценностей, и продвижение чуждых западных ценностей, и подготовка молодёжного актива для цветной революции, и мн. др.

Прокуратура требует предоставить сведения:

«Раздел 1. 1. о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности, соблюдении лицензионных требований и условий; 2. о соответствии локальным нормативным актам учреждения (устава, правил приёма, внутреннего распорядка и пр.) требованиям федерального и регионального законодательства; 3. об информационной открытости учреждения; 4. о наличии государственной аккредитации, соответствия документов, выдаваемых учреждением государственному статусу; 5. о порядке приёма, отчисления, перевода обучающихся, применения к ним мер дисциплинарного взыскания; 6. о соблюдении требований ст.ст. 18, 35 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в части формирования в учреждении библиотек, обеспечении учебниками и учебными пособиями обучающихся; 7. об уровне материально-технического обеспечения образовательной деятельности, укомплектованности кабинетов; 8. об организации электронного обучения, применения дистанционных образовательных технологий, наличия условий для функционирования электронной информационно-образовательной среды; 9. об исполнении требований ст.ст. 58, 59 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» при т. проведении промежуточной и итоговой аттестации, в том числе в части недопущения взимания платы за их прохождение с обучающихся; 10. о соблюдении требований ст. 331 Трудового кодекса Российской Федерации и ст.ст. 46, 49 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в отношении педагогических работников; 11. об исполнении требований ст. 60 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», в том числе в части бесплатности выдачи документов об образовании и (или) о квалификации, об обучении и их дубликатов; 12. о законности оказания обучающимся платных образовательных услуг; 13. о коммерциализации образовательной деятельности, возложении на обучающихся обязанности по финансированию расходов на содержание учебных зданий, проведении строительных и ремонтных работ, материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, учебную литературу, иного взимания денежных и иных средств, не отвечающих условиям осуществления образовательной деятельности, в том числе на доплату обслуживающему персоналу, педагогическим работникам и охрану учреждения; 14. о содержании образовательных программ учреждения.

Раздел 2. 1. о реализации проектов (программ), финансируемых из иностранных источников, а также о реализации образовательных программ высшего образования в области обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка (информацию детализировать в приложении № 2); 2. наличие фактов заключения договоров на реализацию мероприятий и программ, цели которых не соответствуют целям создания и деятельности организаций и задачам, предусмотренным их уставами; 3. соответствие форм и направлений международного сотрудничества в рамках реализации проектов (программ), финансируемых из иностранных источников, формам и направлениям, предусмотренным федеральным законодательством; 4. соблюдение установленных федеральным законодательством требований к порядку и условиям осуществления научной, научно- исследовательской и (или) научно-технической деятельности при реализации проектов (программ), финансируемых иностранными источниками; 5. наличие случаев заключения соглашении (договоров) на реализацию проектов (программ), отдельных мероприятии с иностранными и международными неправительственными организациями в отсутствие международного договора Российской Федерации с государством, на территории которого они учреждены или зарегистрированы, а также с иностранными и международными неправительственными организациями, зарегистрированными в предусмотренном ст. 2 Федерального закона от 12.02.1996 № 7 Ф «О 3 некоммерческих организациях» (далее Закон № 7-ФЗ) порядке (в отсутствие отделений, представительств, филиалов); 6. наличие фактов осуществления деятельности иностранных и международных неправительственных организаций, в отношении которых приняты решения о признании их деятельности на территории России нежелательной, соблюдение запретов и ограничений, связанных с принятием таких решений и предусмотренных ст. 3.1 Федерального закона от 28.12.2012 № 272 — ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» (далее — Закон № 272-ФЗ); 7. участие в реализации проектов (программ) иностранных и международных неправительственных организаций, которые представляют (могут представлять) угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, обороноспособности или безопасности государства, как посредством использования преподавательского состава и студентов, так и с привлечением сотрудников, экспертов сторонних организаций. Имеют ли при этом место мероприятия, направленные: — на разжигание этносепаратизма в приграничных регионах России и национальных республиках, дискредитацию политики федерального центра по отношению к ним, пропаганду их отделения от страны; — вмешательство в электоральные процессы (подготовка наблюдателей на выборах, использование преподавателей, учащихся студентов для предвыборной агитации, осуществления наблюдения на выборах, обеспечения мониторинга и сбора данных о нарушениях законодательства в ходе выборов и др.); — дискредитацию руководства страны и проводимой им внутренней и внешней политики (в частности, подготовка и публикация по заказам иностранных и международных неправительственных организаций различных научных исследований, статей, обзоров, содержащих тенденциозные оценки социально-экономического развития России и общественно-политической обстановки ней, подрывающих авторитет руководства страны и доверие населения к власти, и др.); — формирование общественного мнения о необходимости смены власти в России и создание условий для дестабилизации социально-политической обстановки, эскалации протестных настроений в обществе, например, с использованием существующих социально-экономических проблем, этнических и религиозных факторов; — идеологическую обработку россиян, в первую очередь молодёжи, и создание в данной среде проамериканских групп влияния, которые могут быть задействованы иностранными международными неправительственными организациями для достижения своих деструктивных целей (через продвижение американских и европейских демократических и либеральных ценностей, популяризацию американского образа жизни, критику социально-экономической 4 ситуации и образовательной системы нашей страны, организацию языковых курсов и др.); — вмешательство во внутренние дела Российской Федерации, деятельность органов государственной власти и местного самоуправления (например, путём внесения предложений по совершенствованию и оптимизации их работы, проведения различных мониторингов и публикации их результатов и т.д.); — приобретение позиций влияния в органах государственной власти с целью изменения федерального и регионального законодательства, получения информации о религиозных конфликтах, сведений о нарушениях прав граждан в России, а также по другим общественно значимым вопросам; — фальсификацию мировой и российской истории для достижения геополитических интересов антироссийских сил; — разрушение традиционных российских духовно-нравственных ценностей, распространение радикализма в молодёжной среде; 8. наличие случаев участия в мероприятиях, направленных на формирование и развитие в молодежной среде навыков «гражданского протеста», подготовке молодёжных лидеров и активистов, обучении их приёмам политической борьбы и организации массовых публичных мероприятий, способам защиты своих прав в случае задержания правоохранительными органами в ходе таких мероприятий. При этом необходимо дать краткий анализ массовых публичных мероприятий и протестной активности, отразить количество несанкционированных массовых протестных акций, а также количество участвовавших в них учащихся и студентов, из них привлечённых к административной ответственности по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), причины их участия в протестных акциях и способы получения информации о них, кто выступал в качестве их организаторов, определял места сбора участников; какие российские некоммерческие организации участвовали в их подготовке и проведении; на какой основе осуществлялось участие в протестных акциях, получали ли участники акций денежное вознаграждение, в какой сумме и каким образом производились выплаты, принимали ли участники массовых публичных акций участие в обменных образовательных программах, иных мероприятиях иностранных и международных неправительственных организаций и др. Сообщите о причинах и условиях участия учащихся и студентов в несанкционированных протестных акциях, а также сообщите о состоянии работы по профилактике правонарушений среди учащихся и студентов, об их влиянии на снижение протестной активности среди молодёжи; 9. участие в мероприятиях по подбору одарённой и перспективной российской молодёжи с целью дальнейшего приглашения на учебу в зарубежные высшие учебные заведения (далее — вуз) либо трудоустройства в иностранные компании, осуществления обменных образовательных проектов (программ) и стажировок, организации различных конкурсов и др. Следует перечислить организации, заключившие договоры на осуществление обменных программ, с указанием дат, сторон, целей, условий реализации, количества сотрудников (студентов) организаций, участвовавших в таких программах с каждой стороны, приведите конкретные примеры выезда за границу Российской Федерации окончивших вуз студентов, участвовавших в обменных программах и стажировках (результаты отразить в приложении № 3): 10. участие в проведении антироссийских информационно пропагандистских кампаний, а также в мероприятиях, направленных на подрыв международного авторитета России и доверия международного сообщества к проводимой Российской Федерации внешней и внутренней политике, а также создание ей имиджа государства-агрессора. Сообщите, имеют ли место факты привлечения научного и преподавательского сообщества к подготовке в интересах иностранных международных неправительственных организаций тенденциозных материалов с критикой внешней и внутренней политики России, действий руководства страны, а также содержащих недостоверные сведения о якобы имеющих место массовых нарушениях прав граждан, провокационных статей; различных исследований, рекомендаций и докладов для руководства иностранных государств и международных структур, выводы которых учитываются при принятии внешнеполитических решений, заявлений и призывов к международным организациям и правительствам иностранных государств (например, о «политических репрессиях» в Российской Федерации, «оккупации полуострова Крым», информационных угрозах мировому сообществу со стороны России, о необходимости усилить военное, политическое и экономическое давление на нее и др.); 11. участие организаций в подготовке по заказам иностранных международных неправительственных организаций различных исследований, направленных на подрыв экономических основ Российской Федеряттии (в частности, предусматривающих поддержку экономических санкций и разработку рекомендаций по введению новых санкций против России; призывающих к воспрепятствованию под предлогом защиты окружающей среды освоению природных ресурсов, строительству газопровода «Северный поток — 2 » и т.д.); 12. соблюдение организациями, участвующими в политической деятельности, требований ст. 13,1 Закона № 7-ФЗ о подаче заявления о включении в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Имеет ли при этом место финансирование таких организаций, оппозиционных структур, физических лиц, а также участие в реализации проектов (программ) и отдельных мероприятий некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; 6 13. исполнение Федерального закона от 25.07.2002 № П4 — ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (далее — Закон № 114-ФЗ) в части: — соблюдения предусмотренных статьей 15 Закона №7- ФЗ требований к учредителям организаций; — наличия в изданных правовых актах дискриминационных норм; — реализации мероприятий, ограничивающих права граждан по признакам национальной, расовой, религиозной, социальной или языковой принадлежности, происхождения, должностного, имущественного и социального положения, а также других обстоятельств, способствующих нарушению межнационального мира и согласия, возбуждению национальной ненависти или религиозной розни; — финансирования террористической или экстремистской деятельности; — массового распространения, а также хранения в целях распространения экстремистских материалов вопреки ст. 13 Закона № 114-ФЗ; — призывов, публикаций, иных действий, направленных на пересмотр истории, итогов Великой Отечественной войны и прославление нацизма и фашизма; — обеспеченности средствами и устройствами, исключающими доступ учащихся, студентов к ресурсам, содержащим экстремистские материалы, а также информации, несовместимой с задачами образования и воспитания; 14. причины и условия совершения учащимися и студентами экстремистских правонарушений, участия в межнациональных конфликтах, а также несанкционированных протестных акциях. Сообщите о состоянии работы по профилактике экстремистских правонарушений среди учащихся и студентов, а также о соответствии предъявляемым требованиям; 15. соблюдение требований федерального законодательства о государственном языке Российской Федерации и языках народов России в части возможного использования языкового фактора для наращивания сепаратистских настроений и протестной активности населения, активизации деятельности националистических структур; 16. содержание, характер направленность проектов (программ), осуществляемых зарегистрированными Минюстом России структурными подразделениями иностранных международных неправительственных организаций в научной и образовательной сферах. Имеются ли не отвечающие интересам Российской Федерации проекты (программы), направьте копии соглашений (договоров) на их реализацию, а также копии проектов (программ) (результаты отразите в приложении № 4); 17. реализация образовательных программ образования в области безопасности и обороны государства, обеспечения законности и правопорядка. 18. представьте отчеты образовательной организации, направляемые источникам иностранного финансирования.

Информация ожидается с приложением заверенных копии документов, подтверждающих соответствующие выводы. Межрайонный прокурор Константин Простаков».

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В известных кругах данное событие произвело эффект разорвавшейся бомбы.

Сопредседатель Центрального совета Межрегионального профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин (член Координационного совета Союза демократических социалистов, экс-директор Центра проблем государственного управления ВШЭ, заместитель министра труда в гайдаровском правительстве в начале 1990-х) растерянно заявил «Новой газете», что «нужна хорошая работа грамотных юристов, чтобы указать на незаконность задаваемых вопросов«.

Журналистка «Эха Москвы» Лиза Аникина: «Для меня это что-то уже из ряда вон выходящее, это что-то за гранью«. Видеоблогер, ресторатор, создатель кафе еврейской кухни «Семь сорок», экс-ведущий телепрограмм «Дог-шоу. Я и моя собака» и «Хочу знать» Михаил Ширвиндт (сын худрука Театра Сатиры Александра Ширвиндта): «Это разгар сталинских репрессий. В жесточайшем белорусском стиле«.

Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член Общественного совета Российского еврейского конгресса, завкафедрой журналистики Института массмедиа РГГУ Николай Сванидзе: «Это всё мне напоминает конец 40-х годов. Я даже не думал никогда, что доживу до того времени, когда у нас режим будет напоминать конец 40-х годов. Совершенно глухая махровая реакционная сталинщина«.

Постоянный спикер русофобского «Форума свободной России» в Литве, член Общественного совета Российского еврейского конгресса, сотрудник британского мозгового центра Chatham House, президент Британского клуба выпускников, экс-ведущий программ на радиостанции «Коммерсантъ FM» и телеканале «Дождь» Константин фон Эггерт: «Документ вызывает оторопь… Революция в Беларуси и неудачное покушение на Алексея Навального добавили рвения российским силовикам, которые теперь с удвоенной силой бросятся искать крамолу в системе высшего образования«.

Доцент кафедры теории и практики медиакоммуникаций Школы медиакоммуникаций Института общественных наук РАНХиГС, мундеп Тимирязевского района от «Яблока», член руководства незарегистрированной ультралиберальной Партии 5 декабря, соучредитель финансируемой извне «Школы местного самоуправления» Юлия Галямина: «РАНХиГС в последние годы стал более прогрессивным и свободным, чем многие вузы, например ВШЭ. Пытаются давить на руководство. Надеюсь, РАНХиГС отбоярится и не будет никого проверять, требования [прокуратуры] незаконные, мягко говоря«.

Старший научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований ИОН РАНХиГС Александра Архипова: «Чтобы облегчить вам работу, я хочу сделать само-донос. Итак, по каким критериям меня можно зачислить в стан врагов народа, сидящих в вузах. Я хочу заявить, что я везде продвигаю демократические ценности и буду это делать. Виновна ли я в «разрушении традиционных духовно-нравственных ценностей»? Тут от прокураторы требуется определение, что такое эти ценности. Но если эти ценности — Домострой и Трулльский собор, то я их разрушала и собираюсь это делать. Вы интересуетесь «мероприятиями по подбору талантливой молодёжи с целью приглашения на учёбу в зарубежные вузы». Дорогая прокуратура, я работаю в трёх вузах и именно так мы и делаем. У меня есть научное звание Humboldt Fellow, то есть я была стипендиатом немецкого научного фонда Александра Гумбольдта. И я получала иностранное финансирование! А ещё я с «Мемориалом» сотрудничала и буду!«.

Доцент кафедры государственного управления и публичной политики ИОН РАНХиГС, ведущая авторской программы на «Эхе Москвы», видеоблогер, экс-член СПЧ Екатерина Шульман пояснила Би-би-си, что о проверке узнала из СМИ и «сказать ей нечего«.

Пока неизвестно, поступил ли аналогичный запрос прокуратуры в другие вузы.

Источник: https://nstarikov.ru/siloviki-vzjalis-za-ranhigs-odnu-iz-glavnyh-kuznic-liberalnyh-kadrov-120445