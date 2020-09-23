Главный Храм ВС РФ. Вся правда!
16:10. 23 сентября 2020 185 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Неожиданно от Исторического Вольнодумца: справедливое и гневное возмущение отсутствием в череде изображений Маршалов Победы… Верховного Главнокомандующего! Главнокомандующего… Победы!
Зато приятно удивил тот факт, что построили не просто храм, а храм-музей, посвящённый победе советского народа над европейским фашизмом.
Зато приятно удивил тот факт, что построили не просто храм, а храм-музей, посвящённый победе советского народа над европейским фашизмом.
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И опять……
Им показали немного больше чем другим но рассказывать это нельзя.
Не успели построить уже тайны и ОБМАН.