Главная » Мировоззрение, Творчество

Главный Храм ВС РФ. Вся правда!

16:10. 23 сентября 2020 185 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Неожиданно от Исторического Вольнодумца: справедливое и гневное возмущение отсутствием в череде изображений Маршалов Победы… Верховного Главнокомандующего! Главнокомандующего… Победы!

Зато приятно удивил тот факт, что построили не просто храм, а храм-музей, посвящённый победе советского народа над европейским фашизмом.




***


Источник: https://ss69100.livejournal.com/5227612.html

Метки: война, войска, вольнодумец, история, победа, религия, славяне, сталин, церковь

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
ВСЯ ПРАВДА О "РУССКОМ БАЛЕТЕ" или как уничтожают личность, семью и Державу.
... революции, во времена когда уничтожались храмы, запрещались любые проявления руской Ведической.... А вот в отношении самого главного в жизни это в отношении...
Глава 10. Определенное время, которого нет! (То, что умышленно скрывалось от людей...)
... массовость –действующими серверами под храмами (историческими храмами, а не «новоделами» ...пустили в своё время главного железнодорожника Страны. Правда, до 2015 года ...привязку. В таблице приведена вся последовательность совершенного с некоторыми допустимыми...
Теория "эволюции" — развод для лохов! "Homo sapiens" не развиваются, а деградируют!
... теперь, что всё сказанное — правда, и что это же напрямую...объясняет, что со временем вся планета Земля должна быть населена...если в России почти вся или вообще вся элита "имеет еврейские...историки, в 1121 году. Это главный храм Халебиду (штат Карнатака). Все ...
Сталинизм по-японски. История Южного Сахалина
...сентября 1945 года на страницах «Правды», главной газеты СССР, появилось «Обращение...советскому начальству тем, что вся земля в городах частная ...новой власти. «Зашли в главный храм в Тойохаре, что рядом с... приглашал Ивана в гости, вся семья к нему привязалась,...
С Новолетием Звёздной Красной Девы!
.... Чаще всего, это три главные сущности: Сварог, Перун и ... и Нави, что является главным законом Прави. Потому окончательная ...Сотворения Мира в Звёздном Храме, и исчезла вся Правда Русская до этого. ... к Ладе. Здесь стояло главное святилище богородицы Лады. Из ...
Новости Украины и Новороссии 01 декабря 2015
...акт вандализма совершен в отношении храма Украинской православной церкви Московского ...средства. «Ситуация достаточно непонятная. А главное, она делает неопределённой ситуацию на...оглавлению | Источник: dnr-news.com Вся правда о ситуации в Крыму. Без...

Один комментарий » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)