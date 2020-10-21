Госсоветская власть
14 октября президент РФ внёс на рассмотрение Госдумы законопроект "О Государственном Совете Российской Федерации". Для чего понадобился нашей стране новый орган власти, уже утверждённый поправками к Конституции, а теперь «обретающий плоть» политической реальности?
Госсовет в его новом виде задуман как полностью управляемый президентом России, он же — председатель Госсовета, специальный инструмент управления, при помощи которого может быть (и, видимо, должна быть) быстро изменена вся нынешняя государственно-политическая структура Российской Федерации.
Ранее совещательный орган, который был создан и действовал на основе президентского указа от 1 сентября 2000 года № 1602 "О Государственном совете Российской Федерации" и его последующих редакций, теперь «перепрыгнет» с самой низшей, «подзаконной» статусной ступеньки на самую высшую, «конституционную».
Изменились, по сравнению с действующим форматом Госсовета, и порядок его формирования, и порядок принятия им решений. Конечно, автоматическое, «по должности», включение в состав этого органа власти руководителя президентской администрации, с одновременным исключением оттуда лидеров парламентских партийных фракций, — шаг весьма знаковый.
Но куда важнее то, что президент России, он же председатель Госсовета, получит право включать в состав его членов фактически кого угодно и когда угодно. За исключением тех, — это важно! — кто имеет гражданство (подданство), вид на жительство или другой документ, дающий право на постоянное проживание на территории зарубежных стран, а также счета и иные активы в иностранных банках за пределами России.
Т. е. в лице Госсовета, для деятельности которого не установлено практически никаких формальных ограничений, глава российского государства получит возможность оперативного решения любых вопросов даже конституционного уровня. Что это могут быть за вопросы?
Главной функцией Госсовета в законопроекте прописано «обеспечение согласованного функционирования и взаимодействия всех органов, входящих в единую систему публичной власти Российской Федерации».
Причём это касается органов власти всех «ветвей»: законодательной, исполнительной и судебной, — а также всех уровней: федерального, регионального и местного. Из чего можно сделать вывод о том, что нынешние механизмы подобного согласования либо уже оказались недостаточными, либо станут таковыми в ближайшем будущем.
Если с этой точки зрения посмотреть на российское настоящее и недавнее прошлое, то нетрудно заметить, во-первых, нарастающий вал «посадок» чиновников разного уровня по всей стране и связанных с этим различных последствий, вплоть до «дела Фургала» и протестов в Хабаровске; а во-вторых, нарастающий разнобой в отношении разных регионов и органов федеральной власти к противодействию коронавирусной инфекции.
То же самое можно сказать о попытках наших западных «партнёров» разжечь на российских границах «дугу нестабильности»: от Белоруссии через Украину и Молдавию — далее в Закавказье, с выходом на Среднюю Азию (очередная попытка «цветной революции» в Киргизии). Где-то на пересечении этих внутренних и внешних проблем находится история с «отравлением» Навального и его вывозом в Германию.
Но ни один из этих факторов сам по себе, ни даже все они вместе явно «не тянут» в качестве основной причины намеченной трансформации Госсовета. Огромную и, скорее всего, определяющую роль здесь играет «фактор будущего».
В этой связи обращает на себя внимание весьма плотная привязка планируемых функций Госсовета к созданию «федеральных территорий». Понятное дело, что эти территории не возникнут из воздуха. Поэтому способов их создания, по большому счёту, всего два.
Во-первых, это присоединение к Российской Федерации каких-то анклавов или эксклавов без предоставления им прав субъекта Федерации (Крыму и Севастополю такое право в 2014 году было предоставлено, поскольку иные варианты отсутствовали).
А во-вторых, это специальное «вырезание» федеральных территорий из состава уже существующих субъектов Российской Федерации по причинам политического, социально-экономического или любого иного характера. Целью может быть создание зон ускоренного развития, ослабление потенциала сепаратистских настроений, защита национальных интересов, включая национальную безопасность, — да всё что угодно.
Но в любом случае это вызовет определённую реакцию и в федеральном Центре, и «на местах». Тем более, что до сих пор наша страна состояла исключительно из субъектов Федерации, любая точка на карте РФ обязательно находилась на территории одного из таких субъектов.
Эти субъекты могли разделяться, могли сливаться, могли изменяться границы между ними, но исключений из этого правила не было. С созданием федеральных территорий ситуация принципиально изменяется — поскольку такие территории, вместе с проживающим на них населением, не будут, как видится сегодня, иметь права субъектов Федерации, и там будет вводиться некая особая система управления. С одной стороны, это несомненное усиление централизации страны.
С другой стороны, это ослабление регионов, а также, парадоксальным образом, местных органов власти, которые в ситуации «один на один» с региональными властями куда больше значили и могли, чем в ситуации «один на один» с властью федеральной.
Всё это неизбежно вызовет соответствующие «конфликты интересов», регулировать и разрешать которые и призван Госсовет как своего рода «арбитражная комиссия». С правом применения как «пряников» (например, в виде федеральных грантов), так, в случае необходимости, и «кнутов» тоже.
Причём это касается уровня не только местных и региональных властей, но и уровня властей федеральных, поскольку, скажем, интересы тех же нефтяников, железнодорожников, военных и т.д. в связи с созданием таких территорий тоже нужно будет учитывать и согласовывать.
То есть Госсовет — это даже не «чрезвычайка» времен Гражданской войны, а куда более масштабный и значимый властный институт.
Нагляднее всего сравнить его… да, с опричниной Ивана Грозного 1565-1572 гг., целью которой, как утверждает большинство историков, было разрушение традиционного боярского землевладения и создание централизованного Московского государства, ставшего тогда из великого княжества царством. Как известно, все аналогии, исторические особенно, адекватно «работают» лишь в очень ограниченных пределах, но в данном случае количество системных совпадений достаточно велико.
Газета «Завтра» постоянно поднимала проблему необходимости опережающей мобилизации и развития нашего государства, провести которую в нынешней ситуации считала невозможной без обращения к опыту таких великих государственных деятелей нашего прошлого, как Иван Грозный, Пётр I и И.В. Сталин.
При этом прекрасно понимая все опасности и сложности, связанные с опытом такого рода (Ливонская война и последующее Смутное время в первом случае, Северная война во втором, «1937 год» и Великая Отечественная война в третьем). Видимо, наконец-то, «время пришло».
Не удивительно и не случайно, что внесение данного законопроекта фактически совпало по времени с жёстким заявлением министра иностранных дел РФ о возможности прекращения диалога нашей страны со странами «коллективного Западом» в режиме as usual («как обычно») и в политике, и в экономике.
А также с одновременным выходом России из совместной консультативной группы с Австралией и Нидерландами по катастрофе рейса МН-17 17 июля 2014 года, с «заморозкой» российско-американского плутониевого соглашения, а также с требованием продления на год действия договора СНВ-2 «без дополнительных условий».
Здесь необходимо ещё раз обратиться к истории. После поражения Российской империи в Крымской войне назначенный на пост министра иностранных дел Александр Михайлович Горчаков в циркулярной депеше посольствам Российской империи (конец августа 1856 года) написал хрестоматийные в истории мировой дипломатии слова: «Россия не сердится. Россия сосредотачивается».
В начале октября 2020 года, выслушав очередные обвинения в адрес России со стороны своего датского коллеги, министр иностранных дел РФ Сергей Викторович Лавров произнёс похожие по смыслу слова: «Всё понятно. Мы пошли обедать». И тогда, и сейчас на Западе вздрогнули. Причём вздрогнули достаточно сильно. Потому что поняли: на этот раз уже всё, шутки кончились.
Во всяком случае, привычного повсеместного воя о «Путине, который, утрачивая легитимность, цепляется за власть», в связи с законопроектом о Госсовете, почему-то не последовало. Даже наоборот.
Хотя, казалось бы, полный пакет обвинений в адрес президента России представителями прозападной оппозиции был сформулирован и выдвинут сразу же после того, как текст законопроекта о Госсовете появился на сайте Госдумы. Там было и «попрание принципа федерализма», и «попрание принципа разделения властей», и даже «попытка государственного переворота». Но, хотя поддержки со стороны западных «партнёров» этот пакет не получил, пренебрегать изучением его содержимого не стоит.
Обвинения в «попытке госпереворота» вообще не имеют под собой каких-либо обоснований: последним по времени государственным переворотом в нашей стране был «чёрный октябрь» 1993 года, в ходе которого Ельцин из танков расстрелял высший законодательный орган Российской Федерации — Верховный Совет.
И этот переворот был поддержан и одобрен всеми государствами «коллективного Запада», прежде всего — США. Точно так же, как был поддержан и одобрен ими предыдущий государственный переворот, организованный под завесой «путча ГКЧП» в августе 1991 года.
Насчёт федерализма уже было сказано выше: в связи с трансформацией Госсовета в России станет как раз больше централизованности и федерализма, зато меньше конфедерализма и местничества, переходящего в сепаратизм.
Что же касается «разделения властей», то поклонникам Локка и Монтескьё стоит напомнить, что повсеместное распространение и признание этого принципа неразрывно связано с либерально-протестантской «матрицей» развития человечества, исходящей из приоритета прав и свобод человека, которые служат прогрессу всего человечества.
Вместе с этой «матрицей» принцип разделения властей пережил развитие и расцвет, вместе с ней переживает сейчас и упадок. Не помните, кто говорил о том, что либерализм мёртв, а границы России нигде не заканчиваются?
Но заявленное в тексте законопроекта о Госсовете понятие «единой системы публичной власти», автором которого называют директора федерального государственного научно-исследовательского учреждения "Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации" Талию Хабриеву, вовсе не тождественно советскому понятию «единой системы государственной власти» и не является «плохо замаскированным возвратом к нему».
В двоичном коде прозападных либералов, формулирующих жёсткую дилемму: или «разделение властей», или «тоталитаризм 1937 года», — просто не предусмотрена возможность «властного триединства», которая, в конечном счёте, опирается на «матрицу» православной Троицы как основы русской цивилизации.
Сама мысль о том, что эта «матрица» способна «прорасти» в созданном по либеральным лекалам правовом поле Российской Федерации и трансформировать его, кажется либо соблазном, либо безумием. Но, тем не менее, если отвлечься от сухих юридических формулировок законопроекта о Госсовете, именно это, по сути, и произошло. И произошло, возможно, в самый нужный момент в самом нужном месте.
Ведь нынешняя система государственного и общественного устройства России, сформированная в 1991-1993 гг., была «заточена» на вхождение всех «постсоветских» государств в «мировую цивилизацию», под которой понимался «глобальный рынок», правила которого устанавливались «империей доллара». Но по этим правилам новый мировой порядок строился, в том числе, «против России, за счёт России и на обломках России».
С тех времён в нашей стране и в мире очень многое изменилось. «Глобальный рынок» распадается на наших глазах, а вместе с ним — и вся «империя доллара». В этой ситуации сохранять прежнюю политическую систему РФ, как и продолжать прежнюю внешнюю политику, становится уже абсолютно нецелесообразным и даже самоубийственным.
Поэтому действия, исходящие от президента Путина и направленные на трансформацию государства Российского, в том числе — через создание Госсовета, можно считать проявлением «игры вдолгую», в которой у нашей страны действительно есть все шансы выиграть. Или, вернее, исправляя имена, — «войны вдолгую», в которой у нашей страны действительно есть все шансы победить.
Источник.
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Именно управление решением совета, а не идолом для преклонения.
Вождь нужен только стае.
Совет – это была цель всех действий до этого.
Великолепные, почти безошибочные, слаженные действия привели к итогу.
Чтобы хоть как то уберечь доллар, США сейчас имеет только один выход.
Набиулина сказала:
“Если сказала о золотом цифровом рубле-стало быть, эту тему ей поручили озвучить в Базеле.
Почему начали с России? А потому, что она вполне может защитить себя от демократических ангелов с алюминиевыми крыльями.
Потом за ней, присмотревшись, и другие подтянутся.
Судя по косвенным признакам и уже объявленным планам, международные расчеты перейдут в цифру, привязанную к золоту и заменят доллар, как мировую валюту.
Штаты утратят свое главное преимущесто-покупать за доллары все, что можно купить за деньги.
Вряд-ли Гегемон сможет пережить такое новое свое положение.
Остальным также не поздоровится, поскольку золото-удавка для кредита и поэтому-ограничитель роста экономики.
Ну да. Рост экономики упёрся в возможности биосферы. Надо как то ограничивать. И регулировать. А вы думаете зачем выпустили бесноватую Грету?
В более выигрышном положении окажутся страны обеспеченные ресурсами и золотом.
Коммерческие банки исчезнут вместе с банковским мультипликатором, а гражданам и организациям откроют цифровые счета напрямую в ЦБ.
Ибо нехрен плодить посредников.
Поэтому Сбербанк стал просто Сбером и начал торговать недвижимостью, а скоро начнет печь пирожки.
Понятно, что многим странам, гражданам и предприятиям такие действия Демиургов по разным причинам не понравятся.
К счастью, случилась Великая Пандемия коронавируса.
Которая позволяет всех недовольных загнать в стойло под благовидным предлогом их-же собственной безопасности.
Совпало так случайно..”
П.С. а Совет всегда лучше,это точно.
Билят, если человек идиот то это неизлечимо!
Случайно так совпало.
Ну вот и дождались все о чем говорил Эль-Мюрид свершилось, мир городских агломераций под управлением компьютера и “федеральные территории” сельская заброшка и пустошь, плюс скорее всего сельские концлагеря концерна “Монсанта”.
Кто ещё желает рассказивки про ХПП выслушивать?
Власть которая врёт 20 лет по определению не может говорить правду.
У Вас богатая фантазия и немало желания эту фантазию выдать за истину.
Но кто Вам поверит, с учётом того, что в сути Ваших слов даже Вы путаетесь и диалог сводите к эмоциям и прикидываетесь непонимающим дурачком?
Драный, правда не для продажных котов ,хоть белых хоть чёрных.Помойные коты не делают выводов из реальных фактов,они дерутся за место на помойке и лижут задницу начальству на помойке.
Вот ты и ещё одного “эмоционального” нашёл… Ты – психиатр?
Кто бы сомневался,что это всё против злодеев проклятых,которые внутри страны и за её пределами,спят и видят как отобрать власть у людей с красивыми лицами.))
И если о злодеях из вне-не поспоришь,они на виду.
То вот со злодеями внутри страны,другой сказ.Внутри страны,главный враг для них это народ.
Вам из Польши явно виднее.
Хорошо,что не виновата.)
А в этом мы ещё успеем разобраться. Куда так торопитесь, КТ?
“Мы” – это кто? Что бы “ВЫ” ни делали за спиной у людей, помните, что вы делаете это на глазах у Наших Богов…
Хоть госсовет, хоть политсовет, хоть политпросвет, хоть совсемпросвет, – какая разница? Кругом будут всё те же особи – с теми же инстинктами, с теми же повадками…
Будут.Но они для этого и сбиваются в стаю,что бы защитить себя.
Госсовет гарантирует то, что некоторые депутаты и партии не смогут провернуть то, что планируется.
Флажок к ПК, не забывайте.
И много ты приведёшь примеров того, что они нагарантировали, наобещали и выполнили? Одного их манифеста достаточно…
Из последнего-”норникель”заплатит по полной!Заплатил,500 тысяч рублей.Почему так мало? Так вот почему,глава Росприроднадзора Светлана Радионова-” Поэтому до разорения любого из акционеров этой компании, к чему мы никогда не стремимся… Наша задача – богатая и сильная промышленность в России с учетом интересов граждан”.Она уточнила, что это штрафы, а не компенсация ущерба, и призвала не путать разные выплаты.((
Драный ты то свой наверняка обоссал?
Не бери.
И что не так?Они готовятся защищаться от посягательства на власть-на себя.
Наверно есть депутаты и партии,но с ними справляются.С народ в одиночку не выйдет.
П.С.Уверен их это не спасёт.
А прикол будет в том , что туда должны притащить Кадырова. Поглядим.
Да нет Возможно это будет вместо Думы. Так как дума исчерпала себя
Дума изначально была задумана как истинный рычаг власти и управления страной.
ВВП ограничил вседозволенность ЕдРом, сейчас же следующий шаг.
Рычаг – да… Но управлять у них не получается… Достойных там НИ ОДНОГО НЕТ… И прутся туда бездари и лихоимцы…
Именно поэтому и передают все функции управления компу, ну не хватает у них мозгов, что делать? За собой оставят только право на утверждение решений железяки под названием ИИ.
Открою страшную тайну – Ваш мозг так же работает под управлением ИИ, только уровень иной.
Данный ИИ был заложен давно в генетический итог эксперимента по скрещиванию человекоподобной обезьяны и генетического кода извне.
ИИ – это принцип мышления, читаемый, понятный и объективно просчитываемый при понимании принципов его работы.
И все Ваше негодование лишь от того, что отсекается “человеческий фактор”, против которого Вы так усердно ратуете, рассказывая про продажность власти, депутатов, ВВП и т.д.
Мало того, Ваш ИИ и у многих других “сломан”.
И заглушка в виде эмоций, как защитная и вознаграждающая функция.
Сломан на сути понимания собственного Я, и интерпретации его в реальный мир.
Вы всю жизнь Дон Кихот – Вы боретесь с ветряными мельницами Вашего Сознания, фактами несоответствия реальности и Вашей фантазий Вашего Я о себе и окружающем мире, которое в свою очередь, создает эти мельницы в силу потребности отстоять целостность свое Я.
Вы не виноваты – так Вас воспитал социум, по другому Вы не умеете и не хотите.
Это правила “игры” в реальность и жизнь.
И все свое время на ЯП вы тратите лишь на то, чтобы убедить всех читающих Вас в том, что эти “ветряные мельницы” существуют.
Кого то убедить удается, и он погружается в этот мир фантазии, разделяя её с Вами, но лишь до уровня, когда берешь доводы погруженного, и выводишь в первоисточник обоснованности, в этом случае срабатывает защитный рефлекс Я, и человек срывается в эмоции – это защитная реакция на “раздражитель”, на то, что вывело Вас к неудобному итогу и простой истины – Вы занимаетесь самообманом.
И сейчас Вы в ответ напишете некую эмоциональную хрень, потому что прочитаете лишь до половины текст, половину из прочитанного не поймете, но у Вас уже есть “ответ” на любые подобные доводы от меня – эмоциональная реакция, ибо я с доводами для Вас – тот самый “раздражитель”.
А Вы не готовы отказаться от своих фантазий, порожденного ими мирка альтернативной реальности, который живет где то в глубине Вашего Сознания, и Вы и остальные зовут его Я – Ваша суть и Ваша личность.
Вы, и все остальные несчастливы не потому, что мир ужасен и жесток, а лишь потому, что у каждого их Вас он свой, и не один из них не соответствует реальному миру, вызывая у Вас этим фактом негативные эмоции.
откуда их брать ,с Марса что ли или тебя ?опыт управления нужен ,авторитет,умение сделать деньги тоже опыт.Вот смотри ,сегодня Михалкову Д.Р.(75) в последнее время жуткий патриот со своим Бесогоном ,а вот это:Имеет винодельческий бизнес в Италии и там же – виноградники площадью около 100 га. Является членом совета директоров банка «Возрождение». Владеет контрольным пакетом акций ООО «Студия „ТРИТЭ“ Никиты Михалкова» и 8 % бумаг ООО «Брэдбери Лаб» (программное обеспечение), а так же является совладельцем ИД «Сибирский цирюльник». Михалкову принадлежит лесное хозяйство ООО «Тёмино-Лесное» в Нижегородской (30 тысяч га лесного массива, переработка лесоматериалов, производством мебели и комплектующих для её производства). У него же доля в крупнейшем алмазообрабатывающем заводе России.”
П.С. Однажды Путин пригласит его в Совет и он будет защищать суверенитет РФ ,потому ,что ему есть ,что защищать,в отличии от тебя.Хотя я не уверена что з/п на его ДОЗ выше ,чем по стране ,звучало бы.
То, что у меня есть, ему и иже с ним, НИКОГДА не отнять, а у него – как два пальца об асфальт… И ты, как дешёвка, всё измеряешь только гектарами да баксами…
Мари, Вячеслав и без Вашей помощи найдет что написать и чем апеллировать к остальным не согласным с ним.
Не принижайте его способности к адекватности в глазах читателей ЯП.
Он и сам это умеет делать и демонстрирует в диалогах, когда дело касается сути, а не пространных фраз с эмоциями наперевес.
Эра позднего Совка. Гонки на лафетах, раздутые бюджеты на войну и силовиков в ущерб социалке, медицине и образованию. Этакий накопитель бывших царей, бояр и феодалов – на пенсию отправлять нельзя, неприкосновенности лишать нельзя.
Стенания «бомонда» налицо.
Лишь бы тебе, страдальцу, на хвост не наступили…