Батька снова всех переиграл

В Белоруссии опять жарко. Уличные протестуты пошли во все тяжкие. А все потому, что Александр Григорьевич Лукашенко в кувырсот швырнадцатый раз обыграл своих противников.

10 октября президент Белоруссии несколько часов беседовал в следственном изоляторе Комитета государственной безопасности с одиннадцатью членами объединенного штаба и координационного совета оппозиции, задержанными за соучастие в организации массовых беспорядков с целью силового захвата власти. На следующий день двое участников разговора — координатор штаба кандидата Виктора Дмитриевича Бабарико, задержанного по финансовым обвинениям, Юрий Валерьевич Вознесенский и директор фирмы информационных технологий PandaDoc Рабцевич (его, кстати, уже нет на сайте компании) — переведены под домашний арест.

Обитающие за границей вожаки предыдущих попыток протеста против волеизъявления большинства граждан Белоруссии тут же открытым текстом одностайно закричали: Акела промахнулся! Мол, раз Лукашенко беседует со своими политическими противниками — значит, чувствует свою слабость и готов если не сдаться на милость победителей, то по меньшей мере договориться с ними о порядке своего ухода (а то и бегства) из власти.

Открытым текстом спрашиваю: неужто человек, руководящий страной уже больше четверти века, не предвидит такую реакцию своих шумных оппонентов? Он что, похож на самоубийцу?

Открытым текстом объясняю: оппозиция — прежде всего позиция, пусть и отличающаяся от позиции власти. Вот президент и дал противникам возможность показать: оппозиционеры они либо простые претенденты на пост царя горы? И они показали очень разное.

По рассказу Вознесенского, Бабарико предложил президенту множество радикальных поправок в конституцию, включая введение суда присяжных и передачу парламенту значительной части президентских полномочий, а Сергей Леонидович Тихановский — муж кандидата в президенты Светланы Георгиевны Полищук — только требовал освободить его.

Открытым текстом предсказываю: Бабарико ещё имеет шансы поучаствовать в серьёзной политике. Тихановский — разве что в разных безобразиях.

Мы не нужны Евросоюзу? ЕС нам — тоже!

Одна из распространённейших ошибок во взаимоотношениях — уверенность, что партнёр никуда не денется. Иной раз она оправдывается. Например, Михаил Сергеевич Горбачёв так хотел нравиться за рубежом, что раз за разом сдавал позиции родной страны. Но как часто перегибающий палку оказывается ушиблен, когда она ломается!

В ходе презентации доклада “Утопия многообразного мира: как продолжается история” международного дискуссионного клуба “Валдай” министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров сказал — цитирую: “Те люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора, — наверное, мы должны просто на какое-то время перестать с ними общаться. Тем более что Урсула фон дер Ляйен заявляет, что с нынешней российской властью геополитического партнёрства не получается. Так тому и быть, если они этого хотят”.

Открытым текстом объясняю: диалог требует участия самостоятельных сторон. Если одна из них действует по американской поговорке “если я говорю “прыгай”, ты можешь спросить только “как высоко”, это уже монолог, и слушать его необязательно. Особенно когда токующий как глухарь нарушает даже правила, им самим рекламируемые.

Депутат Европейского парламента от фракции “Идентичность и демократия” Мариани сказал — цитирую: “Нет каких-либо доказательств вины российских властей, ЕС принимает санкции, и создаётся новое понятие в международном праве: презумпция виновности. Это противоречит международному праву. Мы видим, что это чисто политическое решение”.

Открытым текстом уверяю: в обозримом будущем Российская Федерация нужна Европейскому союзу куда больше, чем он — ей. Дело не только в дешёвой энергии для германской промышленности. Куда важнее, что Соединённые Государства Америки подминают под себя и политику, и экономику ЕС, и точкой опоры против такого давления может стать только РФ.

Если нынешнее поколение руководителей ключевых стран ЕС не видит для себя такого выхода — мы можем себе позволить подождать следующего поколения. И давно пора перестать уговаривать тех, для кого солнце всходит на западе. Кстати, это и к нашим либероидам относится.

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-16-10-2020/