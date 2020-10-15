Москва и москвичи на фотографиях Михаила Ароновича Дашевского
15:10. 15 октября 2020 140 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1963. За квасом. Таганская улица
1960-е. Арбатский переулок
1960-е. Читающий народ (в метро)
1962. Три товарища
1964. Двор на Трубной площади
1965. Л.И.Брежнев на трибуне. 07.11.
1968. На пригородной платформе
1970-е. В метро
1970-е. Колбасный магазин
1970-е. Коренные москвичи
1970-е. Таня Гусева на кухне в коммуналке
1970-е. У «Наташи». Площадь Пушкина
1972. 30 лет спустя. 22 июня
1972. Ателье на Кузнецком
1972. Ботиночки Ильича
1972. Новобранцы
1980-е. Поцелуй у Белорусского
1980-е. Свидание у Гоголя
1980-е. Уголок на Солянке
1980-е. Универсам на Фестивальной
1982. Жизнь солянская