Главная » История, Творчество

Москва и москвичи на фотографиях Михаила Ароновича Дашевского

15:10. 15 октября 2020 140 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


1963. За квасом. Таганская улица
1963. За квасом. Таганская улица

1960-е. Арбатский переулок
1960-е. Арбатский переулок

1960-е. Читающий народ (в метро)
1960-е. Читающий народ (в метро)

1962. Три товарища
1962. Три товарища

1964. Двор на Трубной площади
1964. Двор на Трубной площади

1965. Л.И.Брежнев на трибуне. 07.11.
1965. Л.И.Брежнев на трибуне. 07.11.

1968. На пригородной платформе
1968. На пригородной платформе

1970-е. В метро
1970-е. В метро

1970-е. Колбасный магазин
1970-е. Колбасный магазин

1970-е. Коренные москвичи
1970-е. Коренные москвичи

1970-е. Таня Гусева на кухне в коммуналке
1970-е. Таня Гусева на кухне в коммуналке

1970-е. У «Наташи». Площадь Пушкина
1970-е. У «Наташи». Площадь Пушкина

1972. 30 лет спустя. 22 июня
1972. 30 лет спустя. 22 июня

1972. Ателье на Кузнецком
1972. Ателье на Кузнецком

1972. Ботиночки Ильича
1972. Ботиночки Ильича

1972. Новобранцы
1972. Новобранцы

1980-е. Поцелуй у Белорусского
1980-е. Поцелуй у Белорусского

1980-е. Свидание у Гоголя
1980-е. Свидание у Гоголя

1980-е. Уголок на Солянке
1980-е. Уголок на Солянке

1980-е. Универсам на Фестивальной
1980-е. Универсам на Фестивальной

1982. Жизнь солянская
1982. Жизнь солянская
Метки: история, Москва, Россия, фото

Источник: https://humus.livejournal.com/7431151.html

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Лица Советской эпохи. Часть 389. Обыденная жизнь советских людей в фотографиях Михаила Дашевского
...фотографиях Михаила Дашевского. Часть 11970. Дочь рыбака. Кенозеро, Карельская АССР1970-е. Баскетбол. Москва... Глава семьи1970-е. Коренные москвичи. Москва, «Это Балчуг, где ...Чебоксары1972. Ателье на Кузнецком. Москва, «Фотографии помогает все – даже ремонт...
Москва и москвичи на фотографиях Михаила Ароновича Дашевского
1963. За квасом. Таганская улица1960-е. Арбатский переулок1960-е. Читающий народ (в метро)1962. Три товарища1964. Двор на Трубной площади1965. Л.И.Брежнев на трибуне. 07.11.1968. На пригородной платформе1970-е. В метро1970-е. Колбасный магазин1970-е. ...
Лица Советской эпохи. Часть 389. Обыденная жизнь советских людей в фотографиях Михаила Дашевского
... 80-е в объективе Михаила Блонштейна-145. 80-е... в объективе Михаила Блонштейна-245. 80-е...Михаила Блонштейна-346. Дети Байкала. 1960-70-е47. Групповые фотографии... Москва присевшая на фотографиях Юрия Сюганова267. 1988. Москвичи со спины на фотографиях ...
Таинственные похищения девушек в Москве
...: робкая, застенчивая... Половина фотографий - с мужем Романом. В Москве курсировала по маршруту... дальнего зарубежья). На столе у Михаила Викторовича - благодарственное письмо от начальника... работы и достатка, ну, и москвичей не любит. Но у него...
Советская эпоха в фотографиях.
....Москва, РСФСР, СССР. 1925 год. Командиры РККА комкор и военный атташе Михаил... на колесах. На этой фотографии два автомобиля "Москвич-408" советской команды "Автоэкспорт... Янковский в Москве, 1987 год Реклама электробритвы. Автор Трахман Михаил, 1960-е...
Мигрантские гетто в Москве продолжают разрастаться
.... Все мы видели, фотографии или наблюдали воочию, как... критические отметки. Правительства Москвы и Московской области решили... история – прямым восстанием москвичей. Но выводы властей из...единую сеть мигрантских трущоб. Михаил БеляевИсточник http://via-midgard...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)