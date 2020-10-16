Москва и москвичи на фотографиях Михаила Ароновича Дашевского. Часть 2
17:00. 16 октября 2020 79 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Москва и москвичи на фотографиях Михаила Ароновича Дашевского. Часть 1
1963. Семечки. Рынок на площади Павелецкого вокзала
1963. Старик с портфелем. Павелецкий вокзал
1960-е. «Бдящее око», Наблюдает и все про всех знает. Комната была устроена из подворотни дома № 1.2. «Всюду жизнь»!
1962. Ночное кафе
1963. Двор на Пятницкой
1963. У Московской синагоги
1964. Перемена экспозиции. Хрущева убрали
1970-е. Прогулка по Пятницкой
1972. Кузнецкий мост
1973. В дождь на Курском вокзале
1980. Арбатские бабушки
1980-е. Дождь на Кузнецком
1980-е. На снос!
1980-е. Продавщица на Пятницкой
1980-е. Пушкин в зеркалах
1980-е. С добычей. У Детского Мира
1980-е. Со смены
1988. Рокеры