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Москва и москвичи на фотографиях Михаила Ароновича Дашевского. Часть 2

17:00. 16 октября 2020 79 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Москва и москвичи на фотографиях Михаила Ароновича Дашевского. Часть 1

1963. Семечки, Москва. Рынок на площади Павелецкого вокзала
1963. Семечки. Рынок на площади Павелецкого вокзала

1963. Старик с портфелем. Павелецкий вокзал
1963. Старик с портфелем. Павелецкий вокзал

1960-е. «Бдящее око», Наблюдает и все про всех знает. Комната была устроена из подворотни дома № 1.2. «Всюду жизнь»!
1960-е. «Бдящее око», Наблюдает и все про всех знает. Комната была устроена из подворотни дома № 1.2. «Всюду жизнь»!

1962. Ночное кафе
1962. Ночное кафе

1963. Двор на Пятницкой
1963. Двор на Пятницкой

1963. У Московской синагоги
1963. У Московской синагоги

1964. Перемена экспозиции. Хрущева убрали
1964. Перемена экспозиции. Хрущева убрали

1970-е. Прогулка по Пятницкой
1970-е. Прогулка по Пятницкой

1972. Кузнецкий мост
1972. Кузнецкий мост

1973. В дождь на Курском вокзале
1973. В дождь на Курском вокзале

1980. Арбатские бабушки
1980. Арбатские бабушки

1980-е. Дождь на Кузнецком
1980-е. Дождь на Кузнецком

1980-е. На снос!
1980-е. На снос!

1980-е. Продавщица на Пятницкой
1980-е. Продавщица на Пятницкой

1980-е. Пушкин в зеркалах
1980-е. Пушкин в зеркалах

1980-е. С добычей. У Детского Мира
1980-е. С добычей. У Детского Мира

1980-е. Со смены
1980-е. Со смены

1988. Рокеры
1988. Рокеры
Метки: история, Москва, Россия, фото

Источник: https://humus.livejournal.com/7432596.html

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