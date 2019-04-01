Лица Советской эпохи. Часть 389. Обыденная жизнь советских людей в фотографиях Михаила Дашевского

1970. Дочь рыбака. Кенозеро, Карельская АССР1970-е. Баскетбол. Москва. Двор на Пятницкой улице. Это они стул-корзину прилаживают к стене. Во всех дворах так играли1970-е. Глава семьи1970-е. Коренные москвичи. Москва, «Это Балчуг, где стояла старая дешевая гостиница. Снесли, теперь там 5 звезд»1970-е. Кухонная дискуссия. Валера Баумштейн, Боря Гусев, Эдя Аргал, «При бутылках было четверо, я отошел – снимать. Все выпито и съедено, пора и о главном поговорить. Московская кухня в действии. В рюмках и тарелках прекрасно ощущается меню»1970-е. Ленинградская Венера. Ленинград, «Яша Цукерман, потом легендарный издатель первой еврейской газеты “Народ мой”, завел автора в какой-то двор и сказал: “Смотри!”, а сам уселся на ящик отдохнуть. Чего еще желать!»1970-е. Переход у «Наташи». Площадь Пушкина, Москва, «А магазин теперь называется «Бенеттон». Да и лица изменились, не говоря уже об одежде»1970-е. Механик Юлий Иванов. Москва1970-е. Мостик. Московская область. «Идешь на воскресную прогулку по лесам, а тебе – бац! Туман, фигуры, изгиб дороги… А потом всю жизнь и живешь с этой картинкой»1970-е. На бульваре у Гоголя. Москва1970-е. Наука на базе, Москва1970-е. Прогулка по Пятницкой, Москва. Дети коммунальных квартир в старых дворах. Теперь все снесено, жителей переселили в другие районы, построили новые дома для «новых русских». Снимать там теперь неинтересно – провинциальный Запад1970-е. Таня на кухне. Большой Головин переулок, Москва. На такой кухне не больно-то поговоришь о светлом будущем, тут присесть бы где… «До без царя» здесь были «номера с девочками», потом – социализм в коммуналке. Зато – какая фактура!1971. Сапожница. Кременчуг. «Мастерская у вокзала, где было гетто. Фотографа застукали: “Это шпион!” Разобрались. “Нет, у шпионов не бывает часов “Победа” – это возразил тот, кто в носках. Умный человек, сразу видно. Отпустили»1972. Валенки. Чебоксары1972. Вход на Ташкентский базар1972. Женские судьбы. Чебоксары1972. Ателье на Кузнецком. Москва, «Фотографии помогает все – даже ремонт с голыми манекенами, обернутыми в бумагу – показывать голых тогда было неприлично»1972. Кузнецкий мост. Москва. «Муравейник летнего города»1972. Новобранцы. Московская область. На перроне у аэропорта Домодедово1972. Чайхана. Ташкент1976. Железные товары. Ейск, «Фланцы, весы, куски велосипедов, водопроводные трубы – вот «рынок» тех лет. Продавцы себя уважают. Частники»1977. Богомольцы в Печерах. Псковская область, «Печерский монастырь. Один из центров русской святости. Казалось бы, просят подаяние – а какое у него светлое лицо!»1977. Капитан в Новгороде1977. Ромашки. Московская область

Источник: https://humus.livejournal.com/6544593.html