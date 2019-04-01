Главная » История, Творчество

Лица Советской эпохи. Часть 389. Обыденная жизнь советских людей в фотографиях Михаила Дашевского

08:17. 1 апреля 2019 Просмотров - 40 Нет комментариев Опубликовал:

389. Обыденная жизнь советских людей в фотографиях Михаила Дашевского. Часть 1


1970. Дочь рыбака. Кенозеро, Карельская АССР


1970-е. Баскетбол. Москва. Двор на Пятницкой улице. Это они стул-корзину прилаживают к стене. Во всех дворах так играли


1970-е. Глава семьи


1970-е. Коренные москвичи. Москва, «Это Балчуг, где стояла старая дешевая гостиница. Снесли, теперь там 5 звезд»


1970-е. Кухонная дискуссия. Валера Баумштейн, Боря Гусев, Эдя Аргал, «При бутылках было четверо, я отошел – снимать. Все выпито и съедено, пора и о главном поговорить. Московская кухня в действии. В рюмках и тарелках прекрасно ощущается меню»


1970-е. Ленинградская Венера. Ленинград, «Яша Цукерман, потом легендарный издатель первой еврейской газеты “Народ мой”, завел автора в какой-то двор и сказал: “Смотри!”, а сам уселся на ящик отдохнуть. Чего еще желать!»


1970-е. Переход у «Наташи». Площадь Пушкина, Москва, «А магазин теперь называется «Бенеттон». Да и лица изменились, не говоря уже об одежде»


1970-е. Механик Юлий Иванов. Москва


1970-е. Мостик. Московская область. «Идешь на воскресную прогулку по лесам, а тебе – бац! Туман, фигуры, изгиб дороги… А потом всю жизнь и живешь с этой картинкой»


1970-е. На бульваре у Гоголя. Москва


1970-е. Наука на базе, Москва


1970-е. Прогулка по Пятницкой, Москва. Дети коммунальных квартир в старых дворах. Теперь все снесено, жителей переселили в другие районы, построили новые дома для «новых русских». Снимать там теперь неинтересно – провинциальный Запад


1970-е. Таня на кухне. Большой Головин переулок, Москва. На такой кухне не больно-то поговоришь о светлом будущем, тут присесть бы где… «До без царя» здесь были «номера с девочками», потом – социализм в коммуналке. Зато – какая фактура!


1971. Сапожница. Кременчуг. «Мастерская у вокзала, где было гетто. Фотографа застукали: “Это шпион!” Разобрались. “Нет, у шпионов не бывает часов “Победа” – это возразил тот, кто в носках. Умный человек, сразу видно. Отпустили»


1972. Валенки. Чебоксары


1972. Вход на Ташкентский базар


1972. Женские судьбы. Чебоксары


1972. Ателье на Кузнецком. Москва, «Фотографии помогает все – даже ремонт с голыми манекенами, обернутыми в бумагу – показывать голых тогда было неприлично»


1972. Кузнецкий мост. Москва. «Муравейник летнего города»


1972. Новобранцы. Московская область. На перроне у аэропорта Домодедово


1972. Чайхана. Ташкент


1976. Железные товары. Ейск, «Фланцы, весы, куски велосипедов, водопроводные трубы – вот «рынок» тех лет. Продавцы себя уважают. Частники»


1977. Богомольцы в Печерах. Псковская область, «Печерский монастырь. Один из центров русской святости. Казалось бы, просят подаяние – а какое у него светлое лицо!»


1977. Капитан в Новгороде


1977. Ромашки. Московская область

Источник: https://humus.livejournal.com/6544593.html

Метки: история, Россия, фото

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Лица Советской эпохи. Часть 389. Обыденная жизнь советских людей в фотографиях Михаила Дашевского
... окрестностей173. Последний отдых советской эпохи. Турбаза «Политехник». Иссык-Куль174. СГИ. Жизнь общажная. 1959...-1939308. Тара и окрестности в лицах. Часть 2. 1942-1959309. Летчики довоенной...
Образ учителя в советском и современном российском кинематографе
... ей прямо в лицо: «Вот горе ... самые простые, обыденные виды профессий и... и духовной жизни молодой советской страны (в... повествующих о послереволюционной эпохе российской истории, например...5]              В обществе часто бывает необходима реабилитация ...
Бэкграунд, выпуск-268 за 4 августа 2012
... которые особенно в части освещения международных событий...для такого круга лиц возможность самой ...стали в США обыденным делом. Тот же...оптимизму той революционной эпохи. Они фактически ... Костин, почитатель советской фантастики.Жизнь была так построена...
Сталинизм по-японски. История Южного Сахалина
... нас и вполне обыденный для той эпохи. «С десяти ...войны именно он руководил жизнью советской половины острова. Только осенью...все льготы, предусмотренные для лиц, работающих в районах ...и был официально объявлен частью Советского Союза, но статус местных...
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛОВО О РУССКОЙ СТАРИНЕ
...применением исторического опыта в обыденной жизни сел и городов. ... на протяжении большей части ее исторического пути ...не подменялись, и в советскую эпоху подобное положение восстановилось в...уголовные расследования в отношении лиц, ответственных за финансовый ...
Бэкграунд, выпуск-275 за 22 сентября 2012
... - в Грузии дело обыденное и Саакашвили опять таки не...председателям и другим должностным лицам теризбиркомов, давая им в...показухи и фальши в жизнь советских людей, наряду с ...ничтожная часть негатива в океане великих событий, преобразований Советской эпохи… И...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>