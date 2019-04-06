Лица Советской эпохи. Часть 389. Обыденная жизнь советских людей в фотографиях Михаила Дашевского

1977–1980. В метро. Москва, «Где хорошо думать о своем – так это в метро. Шум, никому ты не нужен, все заняты собой»1978. «Дядя Коля на завалинке». Калининская область1978. Мастер шляп. Душанбе1978. Мастер. Есть еще и литература, дело это серьезное, а при непомерной близорукости – отчасти и героическое. Но это – на наш взгляд. Для него – это просто жизнь1978. На пригородной. Москва1978. После демонстрации. Площадь Ногина, Москва, 1 мая.1978. После демонстрации. Площадь Ногина, Москва, 1 мая.1979. Двор в Вильнюсе. «Тихая жизнь»1979. У моря. Ялта, Набережная. Безмятежность ранней весны1980. «Последний житель». Горьковская область1980-е. «Надо выпить!»1980-е. Белорусский вокзал. Москва1980-е. У подворотни. Москва1980-е. Хозяйки туалета. Москва1981. Собака в Ялте1981. Философия жизни. Ялта1982. Жизнь солянская. Москва1985. «Мужик с петухом». Москва1990. Ельцин, начало1991. Новая Россия1992. Пиво со снегом1994. Обустроить Россию

Источник: https://humus.livejournal.com/6554477.html