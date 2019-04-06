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Лица Советской эпохи. Часть 389. Обыденная жизнь советских людей в фотографиях Михаила Дашевского

13:50. 6 апреля 2019 Просмотров - 225 Нет комментариев Опубликовал:


Лица Советской эпохи. Часть 389. Обыденная жизнь советских людей в фотографиях Михаила Дашевского. Часть 1
Лица Советской эпохи. Часть 389. Обыденная жизнь советских людей в фотографиях Михаила Дашевского. Часть 2


1977–1980. В метро. Москва, «Где хорошо думать о своем – так это в метро. Шум, никому ты не нужен, все заняты собой»


1978. «Дядя Коля на завалинке». Калининская область


1978. Мастер шляп. Душанбе


1978. Мастер. Есть еще и литература, дело это серьезное, а при непомерной близорукости – отчасти и героическое. Но это – на наш взгляд. Для него – это просто жизнь


1978. На пригородной. Москва


1978. После демонстрации. Площадь Ногина, Москва, 1 мая.


1978. После демонстрации. Площадь Ногина, Москва, 1 мая.


1979. Двор в Вильнюсе. «Тихая жизнь»


1979. У моря. Ялта, Набережная. Безмятежность ранней весны


1980. «Последний житель». Горьковская область


1980-е. «Надо выпить!»


1980-е. Белорусский вокзал. Москва


1980-е. У подворотни. Москва


1980-е. Хозяйки туалета. Москва


1981. Собака в Ялте


1981. Философия жизни. Ялта


1982. Жизнь солянская. Москва


1985. «Мужик с петухом». Москва


1990. Ельцин, начало


1991. Новая Россия


1992. Пиво со снегом


1994. Обустроить Россию

Источник: https://humus.livejournal.com/6554477.html

Метки: история, Россия, фото

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