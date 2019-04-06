Лица Советской эпохи. Часть 389. Обыденная жизнь советских людей в фотографиях Михаила Дашевского
13:50. 6 апреля 2019 Просмотров - 225 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Лица Советской эпохи. Часть 389. Обыденная жизнь советских людей в фотографиях Михаила Дашевского. Часть 1
Лица Советской эпохи. Часть 389. Обыденная жизнь советских людей в фотографиях Михаила Дашевского. Часть 2
1977–1980. В метро. Москва, «Где хорошо думать о своем – так это в метро. Шум, никому ты не нужен, все заняты собой»
1978. «Дядя Коля на завалинке». Калининская область
1978. Мастер шляп. Душанбе
1978. Мастер. Есть еще и литература, дело это серьезное, а при непомерной близорукости – отчасти и героическое. Но это – на наш взгляд. Для него – это просто жизнь
1978. На пригородной. Москва
1978. После демонстрации. Площадь Ногина, Москва, 1 мая.
1978. После демонстрации. Площадь Ногина, Москва, 1 мая.
1979. Двор в Вильнюсе. «Тихая жизнь»
1979. У моря. Ялта, Набережная. Безмятежность ранней весны
1980. «Последний житель». Горьковская область
1980-е. «Надо выпить!»
1980-е. Белорусский вокзал. Москва
1980-е. У подворотни. Москва
1980-е. Хозяйки туалета. Москва
1981. Собака в Ялте
1981. Философия жизни. Ялта
1982. Жизнь солянская. Москва
1985. «Мужик с петухом». Москва
1990. Ельцин, начало
1991. Новая Россия
1992. Пиво со снегом
1994. Обустроить Россию