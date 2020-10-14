Хасиды или хасидские евреи - это одно из направлений иудаизма, о котором стали много говорить после выхода сериала Unorthodox (Неортодоксальная). В Нью-Йорке на самом деле живет очень много хасидский общин, которые объединяет то, что они эмигрировали в Америку из Восточной Европы и исповедуют очень строгую версию иудаизма. Это не совсем те евреи, которых мы себе представляем. Живя в Нью-Йорке - самом современном и прогрессивном городе мире - а чаще всего в Бруклине, хасиды смогли сохранить уникальный уклад жизни и традиции. Очень строгие правила и сильная изоляция от внешнего мира сделали хасидских евреев одним из самых закрытых и необычных сообществ в современном мире. О них мало что известно, кроме легенд и баек. И в этом видео мы раскроем многие секреты хасидов: о том, по каким правилам они живут, как воспитывают детей, как и чему учатся, строят семьи, как живут без интернета и технологий и почему не знают ничего о современной культуре. Это эксклюзивный материал - хасиды почти не общаются с внешним миром, а в этом видео дают интервью о том, как устроена их жизнь. Вы познакомитесь с двумя хасидскими общинами из Бруклина - Сатмар и Хабад Любавич (Вильямсбург). И узнаете как сообществу, живущему изолированной жизнью удалось фактически владеть большой частью Нью-Йорка - большая часть недвижимости в Бруклине принадлежит именно хасидам.

Эпизоды:

00:00 Интро

00:52 Кто такие хасиды

03:48 Почему хасиды не говорят по-английски, живя в Америке

06:44 Что происходит внутри синагоги

09:10 Зачем детей учат религии с 2-ух лет

12:50 Почему хасиды не читают книги

17:00 Как евреи купили весь Бруклин

19:55 Почему у хасидов запрещено кино и видео

22:16 Что такое кошерный смартфон

26:00 Как они живут без интернета

33:43 Как стать евреем

39:10 Почему они не слушают современную музыку

40:46 Еврейский рэп

44:00 Зачем им по 20 детей в семье

49:16 Как выйти замуж за незнакомого человека

51:53 Зачем хасидские женщины носят парики

59:44 Про кошерную еду

01:07:43 Как выйти из общины хасидов

01:12:52 Суть религии хасидов за 2 минуты

Источник: https://youtu.be/dHVYqQSR4u0