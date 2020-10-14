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Но крепче ли мы стали, накачанные с младенчества различными вакцинами? Увы, здоровье у человека после открытия Пастера не прибывает, а стремительно, из поколения в поколение, ухудшается. При сохранении этой тенденции свидетелями "конца света" станут наши ближайшие потомки.

И действительно, за сто с лишним лет последователи великого микробиолога спасли миллионы жизней. Земля полностью освобождена от оспы, во многих странах не регистрируются случаи полиомиелита, не выкашивает городами род людской чума, в любой момент инфекционисты готовы локализовать вспышку холеры (но какое отношение к чуме и холере имеют прививки? — А. К.). А ученые изобретают все новые и новые вакцины, против каждой болезни своя панацея: укололся — и будь здоров!

Изобретение Луи Пастером вакцины вызвало в медицине долговременное состояние эйфории: наконец-то у эскулапов появилась возможность избавить человечество от множества инфекционных заболеваний путем иммунизации населения вакцинами содержащими ослабленные вирусы и бактерии.

Пятое поколение вакцинированных кроликов в экспериментах профессора Р . С. Аманджоловой не дожило до репродуктивного возраста. Людей в СНГ прививают уже во втором и в третьем поколении.



Род людской уже подошел к крайней черте. В казахстанских школах восемьдесят процентов старшеклассников хронически больны, почти половина юношей призывного возраста непригодна для прохождения службы в армии, идет омоложение так называемых болезней XX века.

На фоне тяжелых осложнений при родах ве чаще появляются на свет дети с нервно-психическими расстройствами, с уродствами и олигофренией. Во всем этом принято винить экологию: мы дышим отравленным воздухом, питаемся отравленной пищей, пьем отравленную воду.

Но есть и еще одна причина захирения рода человеческого, возможно, самая тяжкая — обязательная всеобщая вакцинация населения уже во втором-третьем поколении.



Так считает доктор медицинских наук, в прошлом главный акушер-гинеколог Казахстана, заведующая кафедрой Алматинского медицинского университета, автор закона эволюции антигенов у плода и новорожденного, отмеченная за исследовательскую работу званием "Международный человек пятилетия 1991—1995" Раиса Садыковна АМАНДЖОЛОВА.

Об этом ее беседа с нашим корреспондентом.

Раиса Садыковна, высказывания о вреде прививок я слышал не раз, в основном от экстрасенсов, которые пришли к этому выводу на интуитивном уровне и от рядовых врачей, обнаруживших связь между вакцинацией и различной патологией. Вы, знаю, исследовали эту проблему в течение почти сорока лет и готовы защищать свою позицию не посредством интуиции и случайных фактов, а на основе фактических данных…

Несомненно. Иначе я бы не осмелилась негативно обсуждать, казалось бы, такое святое дело. Пойти против официальной точки зрения эпидемиологов. Это допустимо, только имея железные доказательства. Хотя… их умудряются передергивать в министерских кабинетах.

А почему вы взялись за столь опасную для карьеры тему? Ваши коллеги утверждают, что вы авторитетный в Казахстане акушер-гинеколог. Если бы вы не будоражили специалистов против массовой вакцинации, давно бы почивали на лаврах академика.

Мной руководили не карьеристские соображения, а боль за здоровье будущих супругов, их детей и судьбу человечества. Так получилось, что с самого начала врачебной практики мне много пришлось работать с женщинами, склонными к патологической беременности и родам.

И каждый раз, чтобы правильно лечить, надо было устанавливать причину заболевания. Если человек из неблагоприятной экологической зоны, ее можно было связывать с высокой радиацией, мутацией клеток, т. е. изменением ДНК в клетках. Но через мои руки проходило немало пациенток, не подвергшихся ее воздействию.

Накопленный фактический материал давал мне основание заподозрить в негативных последствиях "спасительницу"-вакцину и начать для их выяснения "следственный эксперимент". Для этого кроликам мы делали прививки БЦЖ, АКДС, АДС, АС, то есть теми вакцинами, которые входят в календарь обязательных прививок.

В пятом поколении ни одно подопытное животное не дотянуло до репродуктивного возраста. В остальных четыре погибало 75% приплода, или в семь раз больше, чем в контрольной группе.

У выживших нарушились поведенческие реакции: молодые самцы травмировали друг друга, раньше на один-полтора месяца подключались к брачным играм, но будучи взрослыми, теряли способность покрывать крольчих, а почти у половины покрытых беременность не наступала. Из-за отсутствия молока у самок на сосках появлялись трещины, развивались маститы. Все эти симптомы сейчас проявляются и у людей.

В ходе экспериментов над животными и длительных наблюдений за больными вам удалось вскрыть механизм развития симптомов общей патологии. Их развитие вы связываете с подкожным введением вакцин, т. е. их введением, минуя естественные барьеры. Я читал об этом в ваших статьях. К сожалению, из-за перегруженности медицинской терминологией понять их неспециалисту весьма трудно. Расскажите, пожалуйста, о том, каким образом прививки вызывают патологию, в более доходчивой форме.

Хорошо. Но прежде должна оговориться, что, упрощая, можно показать только приблизительную суть явления.

На человеческий организм с рождения воздействует огромное количество чужеродных веществ, обладающих антигенными свойствами. И это совершенно нормально. Только организм является крепостью, укрепленной несколькими барьерами, в которую инородцу трудно попасть.

Большая часть пришельцев гибнет (их структуры повреждаются антителами и расщепляются ферментами) при попытке преодолеть наружные барьеры, а таковыми являются кожа, желудочно-кишечный тракт, дыхательные пути; пройдя внешнюю крепостную стену (их эпителиальный покров), поредевшие вражеские войска (антигены — АГ) несут потери при прохождении внутренних барьеров: сначала печени и лимфатических узлов зобной железы, потом повреждаются и расщепляются на уровне костного мозга и селезенки.

До стенок сосудов, которые являются последним препятствием на пути АГ к забарьерным органам, в том числе к половым клеткам, добираются лишь крохи незваных гостей. При преодолении ими, в частности вирусами, этих препятствий, человек заболевает — гриппом ли, корью, гепатитом, СПИДом и др. Сквозь все барьеры проходят, главным образом, те вирусы и бактерии, в которых защитники нашего организма не распознают врагов.

Мобилизуются они на работу с ними только тогда, когда пришельцы начнут интенсивно размножаться в клетках, отравляя хозяина продуктами распада. В ходе этих процессов организм приобретает к их продуктам — к АГ иммунитет, то есть способность быстро распознавать врага и разрушать его антителами (AT). На этом основан эффект прививок. Считается, что при иммунитете организм не допустит размножения врага в организме.

К сожалению, это не совсем так. В ряде случаев они размножаются внутри иммунной клетки.

При каждой прививке — введении АГ, минуя наружные барьеры, — мы забрасываем в цитадель нашего организма троянского коня, многочисленные вражеские войска. Человек с рождения не менее двадцати раз подвергается такому коварному нападению.

При этом он переболевает, хотя и в ослабленной форме, заболеваниями, вызываемыми введенными вирусами и бактериями, большинством из которых в естественных условиях он никогда бы и не заразился.

При столь изнурительной борьбе гибнут и собственные клетки крови. Организм быстро изнашивается, развивается дефицит ферментов и иммунитет к собственным АГ. Вот почему ряд симптомов, свойственных старческому возрасту, к примеру, склерозирование тканей, онкологические заболевания развиваются рано.

Они являются следствием дефицита антител и ферментов, характерного для пожилых людей. Подвергаемые постоянным нападкам изнутри клетки иммунной системы сами становятся агрессорами. Они начинают уничтожать клетки собственного организма и даже ведут к развитию иммунодефицита — СПИДа.

Извините, ход моей мысли зациклила ваша оговорка по поводу того, что введение ослабленных вирусов и бактерий усугубляет состояние организма при последующей встрече с ними. Я давно понял, что в медицине действует принцип: одно лечим, другое калечим. Вы же утверждаете, что прививками мы калечим, но ничего не лечим, хотя и предупреждаем развитие инфекционных болезней. Или я вас неправильно понял?

Правильно. Известно, что животные и птицы, питаясь падалью, нередко являются носителями каких-либо бактерий, в том числе вируса иммунодефицита, но не болеют до тех пор, пока не будут иммунизированы их антигенами. Надо заметить, что для организма опасны не вирусы сами по себе, а продукты ими разрушенных клеток — цитолизаты и скорость разрушения ими клеток-мишеней при повторном контакте.

Мы, подражая их поступлению и их действию в организме, вводили цитолизаты непривитым и иммунизированным животным: у первых только их максимальные дозы вызвали шок, вторые от них гибли даже при введении малых доз. При их повторном введении равивались симптомы местного воспаления в отдельных органах, чаще в легких.

Между тем, для выработки устойчивого иммунитета одни и те же вакцины вводятся детям по нескольку раз. С этим мы связываем высокую заболеваемость легких у детей.

А вам удалось вскрыть причинно-следственные связи между вакцинацией и ростом в XX веке болезней, их омоложением? Почему какой-то укольчик может спровоцировать возникновение и рака, и инфаркта, и инсульта, и склероза, и всяческих других напастей?

В основе развития патологических процессов лежит единый фактор — цитолиз, то есть разрушение клеток, вне зависимости от того, чем он вызван — травмами, высокой радиацией, вибрацией, химизацией или вакцинацией. Процесс довольно сложный. О нем просто не расскажешь.

Замечу только, что при любом цитолизе активируется кровяной, затем тканевой тромбопластин, снижающий деятельность ферментов, из-за чего в сосудах различных органов и на их стенках образуются тромбы, вызывающие в местах их локализации развитие симптомов общей патологии, отеки, кровоизлияния, гибель клеток и тканей, лейкоцитоз, воспалительные процессы.

Последние заканчиваются либо склерозированием тканей, либо образованием в них язв, опухолей. Тромб в сердце — инфаркт, в мозге — инсульт, в капиллярах стенок сосудов, в фолликулах лимфатических узлов — склероз. Нет ферментов — не усваивается железо, гибнут эритроциты, возникает анемия. По нашим наблюдениям, прививка впоследствии нередко становится причиной заболевания, против которого вроде бы должна быть направлена.

Пример из 60–х годов. Тогда было принято вводить вакцину БЦЖ с ослабленными туберкулезными палочками через пищеварительный тракт. В то время участился туберкулез брюшины, половых органов. А трехкратная иммунизация беременных против стафилококков, наоборот, привела к учащению гноеродных заболеваний и стафилококконосительству.

Нами вскрыто, что повышенная чувствительность к АГ передается потомству эмбриональными клетками. Прививки — это мины замедленного действия: они могут взорваться мгновенно (развивается поствакцинальный шок), а могут грохнуть и в последующих поколениях. О том, как это происходит, изложено в моей книге "Причины роста осложнений беременности и заболеваемости населения планеты. Принципы и меры профилактики и терапии".

Если бы у вас было право отменить вакцинацию населения, вы на это пошли бы?

Я постаралась бы свести ее на нет. Прививку можно оправдать только как исключительную меру, проводимую с учетом чувствительности организма и его аллергизации.

Я бы рекомендовала не допускать нарушения холодового режима хранения (+4° С) вакцин. Ведь теперь на селе и даже в некоторых городах отключают электроэнергию; если содержащиеся в вакцинах ослабленные микроорганизмы находятся в тепле, они приобретают активность. Прививка ими вызывает настоящие заболевания.

Не исключено, что в Казахстане это одна из главных причин вспышки туберкулеза и бруцеллеза и учащения энцефалита. Рекомендовала бы сворачивать вакцинацию в районах, где давно не отмечались инфекционные заболевания.

К примеру, зачем иммунизировать детей от кори где-нибудь в казахстанской пустыне или в сибирской тайге, если там уже давно забыли о ней? Или кормить их вирусами полиомиелита в областях, в которых не регистрируются переносчики этого заболевания (клещи)?

Кстати, агрохимики при принятии решения о проведении защитных мероприятий оперируют таким понятием, как порог вредоносности. Меры начинают проводить при его превышении, то есть когда какого-нибудь жучка-паучка на квадратном метре плантации становится больше нормы.

Законодатели массовой вакцинации руководствуются другим принципом. Погоду в иммуннопрофилактике регулируют эпидемиологи, у которых основная цель — любой ценой предупредить возникновение инфекционных заболеваний и сбить распространение инфекции.

Известно, что изначально массированной иммунопрофилактике подверглись африканцы в колониях Франции, где были развернуты филиалы Пастеровского института. Прививались вирусами оспы, бешенства и др.

Теперь их выкашивает не чума и холера, а СПИД, которому они оказались подвержены больше, чем менее привитые европейцы. Лучше вообще не проводить иммунопрофилактику, не ускорять у людей развитие иммунитета к собственным АГ, не омолаживать у них болезни века и развитие склероза органов, которые нуждаются теперь в замене донорскими.

Но это вызовет вспышку инфекционных заболеваний. Эпидемиологи в Министерстве здравоохранения республики задали мне встречный вопрос: "Стоит ли сенсационная теория и концепция Аманджоловой жизни хоть одного ребенка?" Как вы ответите на это?

Отвечу. А стоит ли жизнь одного ребенка тысяч и тысяч покалеченных детей, иммунопатологии органов людей, в том числе у 70% беременных, здоровья всего человечества?

Да, при отказе от прививок роста некоторых инфекционных заболеваний, наверное, не избежать. Но мы спасем геном современного и будущего поколения и человечество от вырождения, предупредим дальнейшее ухудшение демографических показателей в стране.

Однако, несмотря на отрицательное отношение к прививкам, я не стала бы отменять их в приказном порядке. Но последнее слово должно оставаться не за напуганным увольнением при невыполнении планов персоналом в белом халате, а за родителями.

Они должны знать и выбирать: либо они обрекают ребенка на гипотетическое (предполагаемое) заболевание корью, дифтерией, свинкой, столбняком, полиомиелитом; либо (гарантированно) прокладывают стежку к возможным заболеваниям, составляющим болезни XX века, и риску вырождения своего рода, и пусть решают сами. Никакого принуждения и нарушения прав человека не должно быть.

Ведь прививки не панацея от всех бед. В арсенале официальной и народной медицины, вероятно, есть и другие средства предупреждения инфекционных заболеваний и их осложнений.

Совершенно верно. Но при современной вакциномании эти средства остаются недостаточно востребованными. Те люди, у кого хорошо циркулирует кроволимфоток, без сбоев проходят окислительно-восстановительные процессы в тканях и органах, инфекциям менее подвержены.

А добиться этого можно с помощью методов — ледяных и горячих водных и солнечных ванн, массажа, физических упражнений, фитотерапии, рационального питания и многих других процессов. Надо соблюдать элементарные правила гигиены.

Даже если кому-то не удастся избежать заболевания, то организм, не имеющий поливалентной чувствительности к АГ микроорганизмов, справится с ним без серьезных последствий.

При правильном лечении и знании механизма развития симптомов общей патологии, в том числе при кори, дифтерии, гриппе и даже полиомелите, нетрудно предупредить их осложнения.



Аманджолова Раиса Садыковна (1918 – 2011) —

профессор, доктор медицинских наук,

многолетняя заведующая кафедрой акушерства

Алма-Атинского медицинского института,

автор более 150 публикаций.

Из журнала "Здоровье" (Казахстан), 2000 г.



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