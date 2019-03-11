Прививки. Суть, назначение и компенсация последствий. Захар Белинский (Арирадъ). Часть 1
Прививки надо делать или нет.
Автор-сказитель – Захар Белинский
Часть 2 – https://youtu.be/PGAcuQMPXiY
Здравия, люди добрые!
Сегодняшний эфир посвящён прививкам. В ходе эфира разберем суть процесса постановки прививок. Выводы могут удивить. Вместо предисловия приведу слова высокопоставленного учёного от официальной медицины. Пишет доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник лаборатории биотехнологии в Институте иммунологии ГНЦ МЗ РФ. Игнатьева Г.А.:
«Вакцинация — теоретически самый лучший метод иммунотерапии и иммунопрофилактики. Но есть проблемы, наиболее трудные из которых мы обозначим. Самая крупная из трудных проблем — биологическая опасность самих вакцинирующих препаратов вне зависимости от целевого антигена. Дело в том, что все современные вакцинирующие препараты получают методами биотехнологии с использованием сывороток и клеток животных. У животных, как становится известно нам, чем дальше, тем больше, есть чрезвычайно опасные для человека инфекции типа прионных и ретровирусных. Очистить вакцину от примесей, потенциально содержащих эти инфекции, принципиально невозможно (без потери собственно вакцинирующего антигена). Такое серьезное сопутствующее явление заставляет признать, что, вакцинируя население, медицина несознательно нарушает основной принцип — «не навреди».
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ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html
Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.
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В царской России до 5 лет не доживало от трети до более половины детей (по данным разных лет и разных губерний, цифр в интернете полно). Наша страна уверенно лидировала по этому скорбному показателю. Основной причиной смерти были инфекционные заболевания, которые потенцировались голодом и плохими условиями жизни народа.
Советское здравоохранение существенно уменьшило смертность детей за счёт (в том числе и) введения плана профилактических прививок.
Если сейчас отказаться от прививок, то “спасённые от губительного воздействия прививочных агентов” здоровые и счастливые детишки будут массово гибнуть и становиться инвалидами в результате неминуемых эпидемий.
Обратная точка зрения неграмотна и преступна. Альтернативы нет, микроб не дремлет и всегда заполняет ту нишу, которую ему даст заполнить отступившая медицина. Прививки – не сахар, но помирать страшнее.
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причина одна – власть Гольтштейнов (по легенде – “Романовых”).