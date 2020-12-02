Наверное, у иностранных читателей возникнут сложности с переводом заголовка на их родной язык. Немного помогу им в этом. Чтобы понять смысл этого слова, надо представить жаргонно употребляемое в России название лекарства-плацебо, лечебные качества которого неочевидны для покупателя и очень сомнительны для продавца. Собственно, на то оно и плацебо. И тема эта достаточно серьёзная, в связи с чем эпиграфов в виде анекдотов сегодня применяться не будет. Хотя, очень хотелось процитировать известный анекдот, когда фармацевт-практикант продал дедушке под видом средства от кашля фенолфталеин (пурген), и тот стоял за углом и боялся кашлянуть. Как там, грешно смеяться… Во многих странах мира, даже развивающихся, подделка лекарственных средств преследуется по закону и наказывается очень сурово и неотвратимо. А как обстоят с этим дела в России? Впрочем, мы сегодня совсем не об этом.

Вспомнились далёкие годы Перестройки, когда советские порядки медленно и верно демонтировались, и им на смену шли новые (они же хорошо забытые в то время старые) веяния. Печатные средства массовой информации, как будто сорвавшиеся с цепи после исчезновения цензуры, наперебой начали публиковать всё запрещённое ранее, местами не брезгуя ненормативной лексикой (не так чтобы очень часто, но факты были). Не отставал и кинематограф, снимая в фильмах ровно то, что ранее даже близко не позволялось видеть советскому зрителю. Шла дикая вакханалия, которая всегда сопутствует эпохе перемен. И в один прекрасный момент в журнале «Огонёк» на правах рекламы была опубликована информация, что вскоре на советские экраны выйдет фильм под интригующим названием «Бля» (пардон).

И сразу же пошли интервью с различными экспертами, взахлёб убеждающими, что данное слово не имеет к русскому мату ровно никакого отношения, что его использовали в общении исключительно для связки слов, что это русский национальный неопределённый артикль, и т.д., и т.п. И тем не менее, почти перед самым выходом в прокат, в телепрограмме «До и после полуночи» ведущий Владимир Молчанов совершенно без эмоций на лице сообщил, что фильм выйдет под названием «Сэнит зон» (санитарная зона). Очевидно, даже для того времени первое название фильма было слишком вызывающе. А может, это был всего лишь маркетинговый ход, и изначально все создатели фильма знали, под каким названием он выйдет на экраны. Но не суть важно, посмотреть этот фильм так и не пришлось, тогда не было возможности, а сейчас нет абсолютно никакого желания. В голове тогда только лишь мелькнула мысль – какую логическую связь по сюжету имело то неприличное слово и санитарная зона? Что их связывает? Случайность это или всё же был некий намёк на 101 километр, куда из Москвы в то время ссылали весь асоциальный элемент? Но поскольку фильм не видел, утверждать не могу. И тем не менее…

В работе над очень многими статьями по технологиям прошлого приходилось замечать одну интересную деталь, которую мастера часто допускали в российской архитектуре 19 века.

Красноярск, начало 20 века

Те самые святые места, которые, как известно, пустыми не бывали, и на которых ставили специальные часовни, имели одно загадочное свойство – они явно не были рассчитаны на долгое нахождение в них людей. Или, если выразиться более понятно, они предназначались только для прохода – с одной лестницы зашёл, с другой (как правило на противоположной стороне) – вышел, и с незначительной задержкой в лучшем случае. Косвенным подтверждением этого является соотношение линейных размеров сооружения и линейных размеров очереди людей, стремящихся наполнить это самое не бывающее пустым место.

Барнаул, конец 19 века

Очень часто, особенно в провинции, исполнение таких часовен было деревянным, что лишний раз говорило о временности подобных сооружений и отсутствии их ценности. Подобные вещи, в подавляющем большинстве, делали из средств казны, из самых доступных материалов. Неужели здесь проектной задачей были всего лишь культовые потребности? Но кроме этого, есть ещё одна занятная деталь.

Станция Магдагачи Дальневосточной жд, начало 20 века

В отдельных случаях, как например на обведённых местах фото, попасть в дом можно только через подобную часовню, в противном случае это не даст сделать забор. Чего совершенно не сказать о большом сооружении на заднем плане, которое стоит в центре дороги и ничем не ограждёно. Можно пройти сквозь него, а можно просто обойти его стороной. Как будто это сделали для публики, половина которой верующие, а другая половина – атеисты. Но давайте сейчас полностью абстрагируемся от культового назначения этих сооружений и взглянем на них несколько под другим углом.

Почему пройти в дом можно было только через часовню, и забор это чётко «администрировал», но вдоль дороги мимо большого здания на заднем плане можно было идти произвольно? Почему-то снова вспомнился советский период (кстати, сегодня мы его будем часто вспоминать). В каком-то году, задолго до Перестройки, некий юморист (кажется, Михаил Державин), отпускал с экрана свои скромные безобидные шутки. В одной из них он истолковал происхождение названия сантехника от латинского san, т.е. святой. Такой вот был незатейливый юмор. Тёщи и сантехники были самыми распространёнными героями монологов со сцены. Другие темы для шуток могли принести артистам большие неприятности. Время было такое. Интересно, почему же вдруг в индо-романском языке название святости в разных частях Европы разделилось?

Но сами проходные часовни можно было встретить по всей Евразии, от Атлантики до Тихого океана.

Их даже очень упрощённо выполняли в виде полубутафорских триумфальных арок. Фотографий подобных конструкций от 19 века сохранилось достаточно много. И не только фотографий.

Г.Мясоедов. Пристань в Ялте. конец 19 века

На полотне изображена пристань, которая ранее была в Ялте. Не исключено, что на её месте сейчас стоит та самая красивая каменная церковь на набережной. Вопрос в другом. Мы явно имеем типовое деревянное сооружение, через которое прибывшие люди должны были пройти. И не обязательно они должны были там встать и постоять. Чем была вызвана подобная необходимость?

Всё бы ничего, но подобные сооружения в России делали не только посреди дорог или на берегах. И не только из дерева.

Подобные детали храмов просто и по русски назывались «сени». Опять же, храмы – это всего лишь частные случаи, ко всем богатым домам сени также пристраивались.

Се́ни (сенцы) — входная часть (прихожая) традиционного русского дома; неотапливаемое и нежилое помещение, несущее несколько функций: -разделительный барьер между основным, жилым помещением и улицей, выполняющий роль теплового (ветрозащитного) тамбура. -летняя, весенне-осенняя прихожая, где обычно снимают верхнюю одежду и обувь. -холодная кладовая для продуктов питания в демисезонный период. Обычно в сенях для этого оборудуются полки. -гостевая комната, где в теплый период гости или родственники могут переночевать. -склад (кладовая) для разного инвентаря, не поместившегося в дом.

Похоже, огораживать сени в отдельное помещение стали уже в 20 веке. До этого времени они конструктивно выглядели как обычный навес на подпорках. Где-то он был роскошным, где-то по эконом-варианту, но был он везде, и обязательно с куполом. И на куполе находилось нечто.

Сколько было входов в здание, столько было и сеней. Попасть в здание, минуя сени, было невозможно. И вот в здании как раз люди могли задерживаться и накапливаться, а не проходить транзитом. Как так? Может, толковые словари старорусского языка дадут ответ?

В предвкушении, что сейчас найду некий тайный смысл слова «сени» и раздую аналитическую кадилу на двух листах, открываю два первых попавшихся старорусских толковых словаря разных авторов, и… облом. На буквы «сен-» есть только слово «сенат». Все прочие слова, включая сено, таинственным образом исчезли. Что это, мнительность автора этих строк или налицо очередное проявление теории заговора?

Давайте проверим по самому главному источнику – Российской государственной библиотеке (далее по тексту РГБ). Забиваем соответствующий тэг, и о чудо… Слово «сени» как деталь архитектуры впервые появляется в неком кондуите 18 века от Петра, где сосредоточены все его указы, без определённого года издания. Согласно этого документа, Пётр издал указ о запрете топить печи в сенях. Данный сборник указов наводит на очень сильные сомнения, в первую очередь по датировке издания. Тем не менее, в 18 веке никакого упоминания сеней не встречается вообще. Но очень часто слово «сень» употребляется как защита от чего-либо. Не важно какая, хоть даже мистическая. Под сенью чего-то там спала царевна, сражались рыцари и т.п. Классифицировать наши сени с вышеприведённых фотографий средствами защиты можно с очень большой натяжкой. Разве как средствами защиты от солнечного ультрафиолета. Тут явно имеется в виду что-то другое. А что? Смотрим дальше. На удивление, в 19 веке впервые слово «сени» как элемент здания встречается в издании от 1854 года знаменитого литературного труда от Н.В.Гоголя «Мёртвые души».

Оказывается, сени в русских домах иногда делали вверху. Предположив, что тут опечатка, проверил по архитектурным справочникам. И действительно, неоднократно упоминалось, что те помещения, которые мы называем мансардными, ранее в старину назывались также сенями, как и на входе. Они также не отапливались, и не служили для постоянного проживания людей. Как правило, в таких помещениях делали большие окна для хорошего солнечного освещения. Зачем? Тем более что в этом случае транзитного прохода людей через такие сени совсем не предусматривалось.

Но что ещё интереснее, далее во всех имеющихся в архиве РГБ оцифрованных печатных изданиях, вплоть до самого конца 19 века, сени как конструкция здания упоминалась только в контексте народной песенки «сени новые, кленовые, решётчатые», которая разошлась цитатами по многим литературным произведениям. Естественно, по прежнему очень часто упоминалась сень как та же защита, а также использовалось слово «осенить», подразумевавшее некий резкий всплеск умственных способностей у человека. Но уже с 1890 года и далее сени начали освещаться очень подробно, вплоть до архитектурно-строительных чертежей. Как же так?

Давайте посмотрим в главный источник – толковый словарь В.И. Даля. Уж если и там ничего нет, то нет смысла искать сакральный смысл слова «сени» в прочих российских архивах. На нет, как известно, и суда нет.

Увы, наблюдаем то же самое. Сеней нет, но есть сенат. Почему никто не пел тогда в 19 веке «Сенат новый, хреновый, etc»? По смыслу, наверное, было бы очень актуально. Но… про сенат совсем не упоминали, даже в матерных частушках.

Зачем же люди проходили транзитом через сени в отдельных случаях, и не проходили в других? Вопрос, достойный минуты обсуждения знатоков. Попробуем разгадать сами.

Вспоминается далёкое советское детство, и первые хулиганские опыты с техникой. По чьёму-то совету попробовал сам очистить от записей магнитофонную кассету, но не совсем обычным способом. Её пришлось просунуть на палочке в работающий тороидальный трансформатор средних размеров, утащенный соседом с военного завода и приспособленный под компактный сварочный аппарат. Тороидальные трансформаторы, кстати, в то время на гражданке были редкостью и смотрелись очень необычно. Эффект был непревзойдённым. Почему-то пронеслась в голове мысль о несовершенстве мира. Пусть на кассете была записана очень качественная мелодия, пусть была записана мелодия с дефектами, один проход ленты в сильном магнитном поле – и всё. Имевшаяся информация разлетается вдребезги. Получаем чистейший носитель, и вместе с ним новые возможности для записи.

Не догадались ещё, какой функционал имели наши сени, и почему они исчезли даже из толковых словарей 19 века?

Оказывается, наши далёкие предки всё хорошо знали. Их сенитайзеры, они же сени, были намного совершеннее современных. Под сенью этих сенитайзеров они защищались от эпидемий. Но случилось нечто, и сенитайзеры вдруг решили перепрофилировать. На западе Европы к сеням в составе зданий начали давать звучные никнэймы с префиксом san-, а в России они так и остались сенями, но любое их упоминание в контексте санитарных целей было вычищено из истории. А так действительно. Идёшь в частный дом – будь добр, пройди через сени, уважай интересы других людей. Идёшь в общественное здание – аналогично. Идёшь в общественном месте – можешь пройти через сенитайзер, если следишь за собой, и можешь пройти мимо, если тебе всё равно. Конструктивно это было как на фото того самого здания на заднем плане станции Магдагачи. Именно так же сейчас проходят мимо санитайзеров в метро. Прибыл из другой страны – обязательно пройди через сени, как в Ялте. И сразу лезет идиотский вопрос, почему сейчас во всём мире «изобретают велосипед», причём очень коряво и неэффективно? Ответ, как обычно, прост – всему виной его величество Фуфломицин.

Мысли о том, что с современной вирусологией что-то происходит не так, начали посещать уже давно, опять же в советском детстве. Впервые, наверное, после прочтения литературного произведения Н.С. Лескова «Левша». Образ того легендарного русского мастера заставил задуматься. Допустим, Левша смог под своим «мелкоскопом» или даже без него подковать механическую блоху, созданную англичанами. Но нам даже из литературных трудов не известно никаких работ по созданию чего-либо подвижного в более мелком масштабе. В СССР максимум, на что были способны умельцы, это делать рисунки на человеческом волосе (если не прав, поправьте). Каким образом человечество создавало то самое биологическое оружие, которым пугали советских граждан и за уничтожение которого боролись всей страной? Если бактерии создавали, то какой Левша сподобился это сделать? Может, все бактерии, созданные человеком, не более чем миф?

Эта мысль укрепилась окончательно в начале нулевых, после появления первых мобильных телефонов с функцией Bluetooth. Кто помнит, телефоны тогда были примитивнейшие, защиты они практически не имели. Один раз, стоя в автобусе и держа в кармане телефон с включенным Блютусом, нежданно-негаданно поймал вирус, блокировавший нормальную работу аппарата практически полностью. Избавиться от вируса пришлось за сумму, соизмеримую со стоимостью телефона (дело было новое, специалистов было мало). Но мысль осталась – а что если действительно человек имеет материальное и духовное тела, как нам вещают различного рода Махабхараты? И при сближении духовных тел человека, одно из которых больное, может передаваться информация, в т.ч. которая повреждает здоровое духовное тело? Всё очень похоже на реалии.

Не уверяю, что я прав в своих рассуждениях и несу истину в последней инстанции, но в случае соответствия многое встаёт на свои места, а глаза открываются очень широко. Если наше бренное тело есть проекция от духовного, только в наш безумный-безумный мир, то воздействовать на человеческое здоровье можно тремя способами. Первый способ, простейший и мелкоуголовный – взять огнестрельное или холодное оружие и нанести удар (или скальп хирурга, что в общем одно и то же, но с обратным знаком). Второй, который рангом повыше, хотя и выглядит не менее примитивно – это воздействовать на духовное тело через материальное, путём усвоения им посторонних веществ – ядов или лекарств. Яды растворяются в крови, которая, по всей видимости, и воздействует на ту самую ауру, или духовное тело. Легенд и не только легенд о сакральных свойствах человеческой крови можно найти очень много. И третий способ, он же из области высшей математики, это воздействие на духовное тело человека через аналогичное духовное тело или вообще создание небиологических источников духовной энергии, что нам не ведомо.

А если представить вирусы, как то же воздействия больного духовного тела на здоровое, при сокращении безопасного (хотел написать «социального») расстояния между двумя людьми? Человеческий Bluetooth, который никогда не отключается, примет нужную (точнее, как раз ненужную) информацию, и случится порча духовного тела. Эта порча проявится на материальном теле в виде хорошо всем известных симптомов. Болезнь духовного тела передастся следующему духовному телу по тому же принципу, с теми же проявлениями. Завершится это тогда, когда закончатся здоровые духовные тела, или наступит пресловутый «коллективный иммунитет». А маски и перчатки здесь не более чем самоуспокоение, приносящее кому-то немалый доход. Или тот самый фуфломицин.

Если эта гипотеза заслуживает право на существование (полагаю, заслуживает), то некоторые вещи предстают перед нами совершенно в другом свете. Все наши употребления лекарств можно классифицировать как второй способ воздействия на здоровье заболевшего, более примитивный по отношению к способу заражения. Чтобы вылечиться, надо ещё знать, какое именно лекарство принимать. Все болезни духовного тела имеют различия и одинаковым лекарством не лечатся. Какие-то прогрессируют без передачи другим духовным телам, как например рак. Какие-то, наоборот, прогрессируют с передачей, как грипп, кишечные болезни и прочее. Лекарства могут помочь в лечении, а могут просто приниматься на фоне самоизлечения организмом, как например плацебо. И всё равно это более низкий по сравнению со способом заражения способ. Другое дело – сени. При прохождении человека через сильное внешнее поле его духовное тело очищается полностью, примерно как магнитофонная кассета в описанном выше случае. Все ненужные «программы» на духовное тело, полученные извне или даже врождённые, исчезают. Вот оно, то самое «духовное очищение», или «чем заболел, тем и лечись». Создастся новое, совершенно чистое обновлённое духовное тело, которое приводит в порядок материальное, и которое мы можем видеть и трогать. Всё давно уже известно. Но увы… куда же деть фуфломицин?

Давайте для успокоения сделаем ещё одну проверку, всё в той же РГБ. Проведём очень простой тест, а именно по тэгам выясним, в каких годах начинают упоминаться известные нам болезни.

Итого мы получаем: рак впервые упоминается в 1864 году; грипп (в т.ч. по его старому названию инфлюэнца) – в 1872 году; «испанка» (очень интересная болезнь кстати) – в 1913 году; сибирская язва – в 1867 году; холера – в 1876 году; чума – в 1773 году. Интересный результат. Очевидно, под «испанкой» мы имеем такую же разновидность гриппа, примерно как сейчас ковид. А вот чума как то выделяется из общего ряда. Не исключено, что мы имеем банальный вброс исторического фальсификата. Но даже если это не вброс, почему все остальные болезни дружно начали упоминаться только во второй половине 19 века? Или, может, в то время стали сносить или разукомплектовывать сени, и болезни стали дружно себя проявлять? Если в отношении прочих болезней ещё можно поспорить, то рак является абсолютной новинкой именно второй половины 19 века, этому, полагаю, не станет возражать ни один историк.

Интересная получается ситуация. Человек во второй половине 19 века собственноручно создал антисанитарию, чтобы развить кучу болезней и тем самым сократить население. Неужели фармация как наука зародилась совсем недавно, примерно одновременно с нефтехимией? Глупо было бы не воспользоваться такой возможностью обогащения. Куда же делась народная память? Риторический вопрос.

В 2017 году была предпринята первая попытка подвинуть биг-фарму на поприще продаж фуфломицина. Сейчас, за давностью лет, можно приоткрыть некоторые детали. Но сначала небольшое вступление.

Полагаю, никому из читателей не открою Америку, когда сообщу, что на северных землях все растения растут как-то не так по отношению к южным землям. Приведу один простой пример.

Это обычная ель, растущая за полярным кругом. Характерной её особенностью является то, что её боковые ветки изначально растут направленными вниз под неким углом, как усы у отлюбившего гусара. Такого угла никогда не будет наблюдаться у аналогичных растений в средней полосе, и это не отдельная порода елей. Мы имеем некую силу, которая в зависимости от географической широты деформирует отдельные части растений. Сюда можно добавить другой случай, хорошо знакомый жителям сельской местности. Если к забору поставить доски стоймя, и предоставить условия для роста растений, то крапива между досками и забором быстро обгонит сверстников в развитии и может вырасти в рост человека. Здесь мы наблюдаем, как аналогичная сила странным образом усиливается. К чему это всё?

Рост растений, как бы мы не считали его изученным вдоль и поперёк, далеко не совсем простая вещь. Растут растения не сами по себе, потому что так заложено природой или кому-то так надо. Их двигает некая сила, гоня сок и направляя рост клеток в сторону своего направления, в подавляющих случаях это направление вверх перпендикулярно земле. При определённых условиях эту силу можно увеличить, как например в случае с досками и забором. При других условиях эта сила может периодически менять направление на противоположное, что начинает нам указывать заполярная ель. Но одна вещь всё таки неизменима вне зависимости от любых факторов – с направлением от экватора к полюсам эта сила плавно уменьшает своё абсолютное значение, и как следствие уменьшаются растения, которые эта сила заставляет вырастать. За полярным кругом деревья практически не вырастают выше 3-4 м, а ближе к полюсу пропадают совсем. Большинство известных растений в тех краях не растёт вообще. И даже если поставить теплицу за тем же полярным кругом, и создать там все условия для роста – наличие воды, удобренный грунт, свет и тепло, экваториальные растения там всё равно расти не будут. Той силы, которая на экваторе имеет максимальное значение и движет ростом растений, на севере даже близко нет.

Москва, усадьба Кусково, конец 19 века

Но так ли это? Известны случаи, когда на широте Санкт-Петербурга выращивали в теплицах и продавали диковинные южные фрукты – авокадо, манго, киви и прочие. Даже есть рекламные объявления в газетах. И подобных тепличных хозяйств было по всей России построено очень много. Не верите? Последний известный в истории случай был зафиксирован в Красноярском крае, в посёлке Курейка, за полярным кругом, во второй половине 20 века. Там в таких же теплицах выращивали ананасы и к удивлению публики, заезжавшей туда посетить музей Сталина, угощали ими бесплатно прямо там, демонстрируя победу советского человека над природой. Правда, все эти теплицы в Курейке были внезапно уничтожены после 1953 года. Очевидно, вначале советский человек победил природу, а затем некие силы победили самого советского человека, что не смог в своё время сделать Гитлер. Но не суть важно.

Секретом этих теплиц была искусственно создаваемая та самая сила, обеспечивающая рост растений. Она представляет из себя повышенное эфирное давление, которое сходно с атмосферным, но на северных территориях теряет свою величину (это если упрощённо). Данные теплицы и рассмотренные выше сени суть одно и то же. И если внутри теплицы инженерным способом изменить эфирное давление, то в ней начнут несмотря ни на что расти очень южные растения, а некоторые северные растения начинают себя вести не совсем ординарно. Эфирные теплицы на старинных фото всегда выдают те самые вазочки, стоявшие вверху, как например на приведённом выше фото из Кусково. Ну а теперь к сути.

Многие слышали про восточные грибы шиитаке, наверное даже пробовали их в заведениях общепита.

И есть у этих грибов одно необычное свойство, упомянутое в Википедии – при определённых условиях они могут вырабатывать в своём теле специальный фермент – лентинан. Из него в настоящее время делают единственное признанное в мире лекарство от рака (могу ошибаться, поправьте), и он очень сильно востребован. В Японии этим занимается целый институт. Проблема только в том, что выработка нужного фермента просто так не происходит. Наиболее активно фермент вырабатывается в грибах, растущих на тектонических разломах. Очевидно, там как раз и есть выбросы эфира, изменяющего его давление. Но таких мест мало, в связи с чем возникла идея снова воссоздать эфирную теплицу (как на фото), чтобы возвести выращивание грибов с лентинаном в промышленный масштаб. Кое-где в Европе был даже осмотрен земельный участок, но… не судьба. Проблема возникла совсем не из-за ошибочности главной физической концепции проекта.

Конечно, вряд ли в этом случае пришлось наступать на пятки биг-фарме, но сама по себе идея была очень смелой. И не факт, что данная идея понравилась бы сильным мира сего. Деньги, как известно, любят тишину и покой, а большие деньги тем более. В том мире всё распланировано. Если болезнь признана неизлечимой в мировом масштабе – это вырублено топором. Сотрясать такие скрепы и ставить под угрозу существование фуфломицина вряд ли позволят. Ну или по крайней мере грозным молчанием точно не обойдут. Так что всё к лучшему… Хотя, даже если бы получилось, это всё равно был бы химический препарат. Эффекта вылечивания за счёт нахождения в сенях тут бы не было совсем. Так что нет предела совершенству.

Допускаю мысль, что кто-то из тех самых сильных мира сего читает эти строки и что-то там думает. У них подход очень простой. Если вдруг где-то возникли из ниоткуда те самые сени или теплицы, то некоторые датчики некой аппаратуры давно бы зарегистрировали ионизацию воздуха в определённой локальной области земной поверхности, а раз этого нет, то всё вышеперечисленное относится скорее к палате №6. Спешу обрадовать, на территории России эту ионизацию не найдут, по крайней мере проектно она не предполагается. Считайте той самой палатой-)). Продолжим.

Всё это конечно хорошо, но как же быть с сенями, которые у Гоголя в «Мёртвых душах» стояли в самом верху здания? А может, если копнуть эту самую «сенитарную зону», найдём и неприличное слово «б..я», как в том кино?

Советский Союз для своего времени был уникальным государством. Его гражданам, пусть и декларативно, гарантировалось то, о чём прочие люди могли только мечтать. В том числе гарантировалась бесплатная медицина и здравоохранение. Власти были заинтересованы в повышении здоровья населения и его воспроизводстве. Каждый человек был нужен обществу. Вновь появившийся человек – это дополнительный ВВП для государства через 20 лет. Кто помнит, работать тогда заставляли всех и с тунеядством боролись. Для желающих учиться и повышать свой уровень были открыты все двери, что породило огромное количество специалистов различного профиля. Когда СССР ушёл в небытие, новоиспечённым капиталистам упал в руки божий дар – огромное количество квалифицированной и почти дармовой рабсилы. Рабочим платили сущие копейки с рассрочкой в несколько месяцев. Ходили шутки, что на некоторых заводах скоро сделают платный вход. Но не будем о грустном.

В СССР ещё в детском возрасте людям делали прививки, благодаря которым у них снижали риск заболеваний. Всё было научно обосновано. Поскольку в СССР были заинтересованы в здоровье населения, а в компетентности советских учёных-вирусологов не сомневались, прививки не вызывали опасения. А сейчас, в наш век всеобщей оптимизации? Взгляните на мир без розовых очков хотя бы с точки зрения подобной аргументации. Как вы думаете, к чему могут привести такие прививки? Неужели к социалистическим целям и задачам? Будет очень плохо, если привитые дети вдруг внезапно по вырастанию не проявят репродуктивную функцию, или что-то в этом роде. Сейчас ведь техника на грани фантастики. С кого спрашивать спустя годы? Но об этом чуть позже, а сейчас вернёмся.

А как же защищались от болезней, когда у людей существовали настоящие сени? Неужели делали прививки?

Для начала давайте представим один неологизм от нашего времени. Все помнят апрель этого года с его карантинными мероприятиями. При поездках в другой регион лиц, не имеющих справок, на две недели принудительно отправляли в обсерватор (это и есть наш неологизм). Хотя, где-то раньше это слово уже встречалось.

Эта обсерватория находилась в Страсбурге уже в начале 20 века. Ничего необычного. Из той обсерватории наблюдали за астрономическими телами, а в обсерваторе наблюдают за пациентами. Общим здесь является всего лишь факт наблюдения. Если бы не одна интересная деталь. Кто не в курсе, в 1870 году Страсбург весь лежал в руинах (можете погуглить). Там не было ни одного целого здания. В то же время, вместо устранения гуманитарной катастрофы, там строят обсерваторию. Кто-то, видимо, из сильных мира того не мог жить без созерцания звёзд, когда кругом разруха. Как так? Впрочем, один случай это всего лишь случай.

Строение слова «обсерватория» само по себе интересно. После префикса «об» стоит слово, в переводе значащееся как «слуга». Что за сакральный смысл имеет префикс «об»? Наверное, мантра какая-то из санскрита. Река Обь именно так и названа. Похожее европейское слово «obsession» означает навязчивую идею. Что-то тут не так. Наверное, в 19 веке была навязчивая идея смотреть на звёзды.

Снова вспоминается советское детство. Как-то раз в приложении к журналу «Юный техник» (далее по тексту ЮТ) опубликовали чертежи телескопов, которые можно было собрать из линз и клеёной бумаги. Появился неподдельный интерес. С трудом удалось достать нужные линзы, и затем делать из папье-маше тубусы, что оказалось совсем не так просто. Но в итоге постигло разочарование. Созвездия, рассматриваемые в телескоп, не приблизились ничуть, только выглядели уже вверх ногами. Луна приблизилась очень незначительно, никаких новых подробностей разглядеть не удалось. После таких опытов запал к астрономии прошёл навсегда. И была в том приложении к ЮТ маленькая приписка к чертежам телескопов, которая почему-то запомнилась сквозь годы – «советские учёные в настоящее время изобрели более совершенные миниатюрные радиотелескопы, чертежи есть в редакции». К этим телескопам тоже пропал всякий интерес. Даже не знаю, правда ли их изобрели или это выдумка главреда ЮТ.

Согласно известному правилу, на солнце в телескоп можно посмотреть всего лишь два раза – один раз правым глазом и один раз левым. Неужели ради этого городили подобные телескопы, чтобы посмотреть два раза и забыть про них? Или был неподдельный интерес разглядывать созвездия вверх ногами, которые можно было разглядеть не хуже и без телескопа? Однозначно что-то тут не так.

На данном фото мы наблюдаем несколько обсерваторий. На дворе конец 19 века, ещё видны следы от недавнего катаклизма в виде отсутствия растительности, но тем не менее обсерватории стоят в исправном состоянии. Очевидно, жителей того города и времени прямо хлебом не корми, но дай посмотреть на звёзды. И таких случаев зафиксировано очень много. Где здесь может быть подвох?

Прямо целые города были из звездочётов. Может, более старые исторические источники нам прольют свет на данную странность?

Когда впервые увидел эту картинку, грешным делом подумал, что на ней изображён древний метеоролог, неким образом наблюдающий погоду. Но оказалось, что это многооптрийный телескоп, выполненный без линз (по крайней мере в открытой части). Для чего он был нужен в таком исполнении и таком месте? Как вариант, можно предположить, что таким образом строители ориентировали будущие здания по сторонам света на стройплощадке. Но это можно сделать гораздо проще. Зачем были нужны такие телескопы? И, надо отметить, на крышах зданий они также были совсем не редкостью.

Показалось, или всё же наблюдатели смотрят в телескоп средь бела дня? Судя по теням от предметов, именно так и есть. Куда же они смотрят? Ну точно не на солнце, а скорее всего просто на небо. А что они там могут увидеть днём? Впрочем, это всего лишь рисунки. Хотя…

Рисунок из той же серии. Что тут может быть необычного? Разве что функционал телескопа слегка изменён. Магистры принимают солнечный свет в тёмной комнате извне, направляют его на некое блюдо. Соблюдая определённые правила, они наблюдают нечто. Стоп-стоп-стоп.

Долго ранее думал, для чего был предназначен этот яйцеобразный пепелац. Похоже, он нашёлся. Что у нас там в переводе от слова blood? Слово то знакомое какое. Похоже, нашёлся также и кинофильм «Сэнет зон». Заходим в РГБ и снова ищем по тэгам.

Русская летопись по Никонову списку, 17 век

Оказывается, слова «блуд» и «прелюбодеяние» у нас ещё совсем недавно были разными по смыслу словами. Почему же сейчас в английском языке blood означает кровь? Тут явно логическая цепь не направляет к женщинам лёгкого поведения. Может, тут всего лишь опечатка в литературном произведении?

С.П.Крашенинников, Сказы о Камчатке, 18 век

Совсем нет. Под блудом подразумевается нечто, что связано с половой распущенностью очень отдалённо. В фене до сих пор можно встретить выражение «влезть в блудняк», что означает попасть в неприятную или тяжёлую ситуацию. Чем же является наш блуд на самом деле? Ищем дальше.

Военной уставъ с артикуломъ военнымъ, 18 век

Оказалось, всё просто. Блуд в старорусском языке обозначал не что иное, как кровосмешение между близкими родственниками. В армии он карался смертной казнью. Действительно, общественная опасность блуда была достаточно высокой, это прямо отражалось на здоровье детей. А то самое неприличное слово, обозначавшее половую распущенность, скорее всего в то время матерным не являлось и было общеупотребительным. Но к слову «блуд» оно не относилось никак. Просто было похоже по произношению.

Продолжим нашу логику и отследим переход в английский язык русского слова «блюдо». Получаем распространённое там слово plate. Оно имеет множество значений. Но слово то снова до боли знакомое. Вспоминается некая «братина» из былин, которую никто никогда не видел, или как «платили кровью». Паззлы снова стремительно встают на свои места, обгоняя друг друга. Материалом того самого блюда, где «наблюдали» кровь, была платина. При переходе слов из одного языка в другой произошла их лёгкая трансформация, что ранее наблюдали уже не раз. И кстати, по тэгу «платина» появление этого слова в произведениях… опять датировано не ранее второй половины 19 века и только как химического элемента. Ранее не то что химического элемента, даже слова такого как будто не бывало.

Что же там в реалии происходило в обсерваториях?

Франция, обсерватория Meulon, 19 век

Возьмём в качестве типового примера французскую обсерваторию Meulon, с неопределённым годом постройки, но, судя по фото, сохранявшейся в неизменном виде как минимум до середины 20 века. Здание обсерватории вполне характерно для других подобных случаев. Помимо раздвижного купола, как и положено в обсерватории, почему-то в здании имеется очень много помещений. Может, там действительно был обсерватор в том смысле, в котором мы его называем сейчас? Что там было в тех помещениях?

Но самое интересное там было как раз в том месте, куда упирался тот конец телескопа, который не смотрел на небо.

Пучок поляризованного солнечного света падал на некое устройство в большом помещении, которое называлось лабораторией и занимало очень большую площадь. Более того, в этом помещении существовала система зеркал, которая распределяла пучок света из телескопа по другим помещениям, очевидно, для распараллеливания процесса обработки вещества солнечным светом. Всё зависело от мощности телескопа. По планировке в лаборатории такие помещения занимали весь нижний этаж. Что там делали в промышленном масштабе?

Там же лучи солнечного света выводили на улицу, где направляли на такое же устройство. И если взглянуть на него в профиль, то:

Прекрасно видно, как лучами «платили» или «наблюдали» (не суть важно) некое вещество в тарелке. Слово «платить», видимо, пошло с тех времён, когда человека заставляли отвечать за свои действия кровью. Кровь забирали как ценнейшее сырьё, примерно так, как сейчас её собирают гурманы при забивании домашних животных. Не факт, что при заборе крови в древние времена человека обязательно убивали. Там тоже существовало такое понятие, как донорство.

Массовый отбор крови и массовое её «наблюдение» проводилось в укромных местах старинных обсерваторий. Кровь заливали в платиновое блюдо и ставили в то самое загадочное устройство на фото выше, похожее на большое яйцо в подставке. И далее всё это ставили в специальную каморку, где и проходил процесс «наблюдения». Полагаю, теперь всем понятно, для каких целей делали сени в верхней части здания.

Всем известен школьный опыт, когда легковоспламеняемый материал зажигали при помощи линзы и солнечного света. Если представить солнечный свет в виде частиц, концентрация которых в веществе определяет то самое тепло, то этот опыт легко объясним. Линза при фокусировке всего лишь концентрирует эти частицы из широкого светового потока на очень маленькую площадь вещества, вызывая его нагревание до температуры возгорания. А что, если в солнечном свете помимо частиц, вызывающих тепло, есть другие частицы? И при взаимодействии с человеческой кровью эти частицы очищают/обогащают кровь до такого состояния, что человек становится суперздоровым?

По имеющимся оперативным данным, так оно и было. Подобные опыты тайно производились в СССР (частными лицами). Сыворотку человеческой крови ставили в специальное устройство, и направляли в неё солнечный свет из телескопа. Полученную сыворотку вводили обратно в тело. Как минимум, получался сильнейший допинг, и человек не спал двое суток, не теряя сил (не при WADA будь сказано). Ставилась цель увеличить срок человеческой жизни, получилось или нет – история умалчивает. Но организм оздоравливался практически полностью. Устройство было совсем не хитрым, даже чертежи его есть (но не в московской редакции и не «Юного Техника»).

Как вы думаете, где наши прививки, и где подобный способ? У нас сейчас развитие на уровне фуфломицина, а тот способ ещё существовал сто лет назад. Обсерватории зафиксированы на фотографиях ещё во времена Первой мировой. Именно этим можно объяснить их огромное количество на старых фотографиях. По сути, это были военные госпиталя или обычные гражданские больницы. Куда они исчезли? Ещё один риторический вопрос. Очевидно, в своё время их перепрофилировали на просмотр созвездий вверх ногами, как и сени перепрофилировали для хранения банок с засолкой.

Полагаю, всем сейчас стало всё понятно. Ковид, который у нас свирепствует сейчас, и его происхождение описать сложно (я не доктор). Но одно можно утверждать смело – это очень хороший инструмент в руках тех, кто гонит человеческое стадо в шестой технологический уклад (более подробно про шестой уклад описано здесь). На него возложены определённые надежды. В Китае, как ни странно, сейчас регистрируют единичные случаи болезни, и это похоже на правду, что не сравнить с началом этого года. Здесь нет никакого волшебства. Просто китайцам уже установили в смартфоны нужный софт, и болезни стали неактуальны. Если кому интересны подробности, вы найдёте их без особого труда.

Ходят конспирологические слухи, что если в Европе болезни не оправдают свои ожидания, далее будет внедрён управляемый блэкаут. Под видом цепной аварии будет погашено всё (вспомните Венесуэлу). Если вдруг такое произойдёт, откройте эту статью и прочитайте ещё раз, если будет на чём читать. Очень сильно надеюсь на то, что этого не произойдёт. А то придётся делать статью на тему «Вспомнить Берию», которую всё обещаю и обещаю выдать. Как известно, Лаврентий Павлович (и не только) после Второй мировой ожидал войну с США, у которой были ядерные бомбы. Учитывая прошлые ошибки, он внедрил по всей территории СССР дома с автономным энергоснабжением, способные питать целые городские районы. Но это уже другая история.

Рано или поздно на территории 1/6 части останется группа людей патриотической ориентации, которая не захочет оцифровываться и утилизирует современную реальность. Это закон природы, который можно не замечать, но победить ещё не удавалось никому. Допустим, эту группу людей не уничтожат войска НАТО, которые, очевидно, с этой целью уже стоят в 700 км от Москвы. Но двумя вещами этих патриотичных людей можно победить совершенно легко, и дистанционно, даже не нападая. Первая вещь – это существующая финансовая система, а вторая – это биг-фарма со своим фуфломицином. Обоих их надо будет немедленно демонтировать и заменить. Задача не из лёгких, но без её решения не получится ничего. Те, кто питает иллюзии по поводу сегодняшней ситуации, не принимайте это близко к сердцу (и не испражняйтесь в комментариях пож.).

Но помните, что при переходе на 4 технологический уклад было уничтожено 2/3 лучшего населения планеты и все технические достижения прошлого. И рука поднялась у кого-то, и сердце не дрогнуло. Последними жертвами этого перехода были погибшие в Гражданскую войну (если её можно так вообще называть). Наше время по сравнению с тем – детские шалости, хотя не исключено, что это только начало.

Если кто-нибудь построит обсерваторию по старому образцу, примерно как эта,

и начнёт с оздоровления детей после всех прошлых экспериментов, биг-фарма развалится сама. И вместе с ней пропадут все те болезни, которые наводят ужас на народ, и фуфломицин.

А что? Массово начнут чистить кровь, и глядишь, за несколько лет произойдёт чудо. Что-то опять вспомнился Михаил Державин с его шутками на тему знаменитого советского хита про миллион алых роз (могу запамятовать, возможно, что шутил не он). Как он там говорил, эта песня про бедного грузинского художника, который для покупки миллиона алых роз продал всё, даже кров (в контексте – кровь). Действительно, а почему кровельные материалы у нас так назвали? Когда были настоящие сени, теплицы и обсерватории, на их верху стояли те самые вазочки в кованых кружевах. Внутри вазочек было вещество красного цвета, по виду напоминавшее кровь. Так вся железная амуниция на крыше, купле или кладке стала называться кровельными материалами, а затем после перепрофилирования зданий так стали называть толь, шифер и прочее подобное. Паззлы снова побежали на свои места, но наверное, их сегодня и так было слишком много.

P.S. Выражаю огромную благодарность всем, кто предоставлял информацию и материалы для данной статьи. Отдельное спасибо Н.Г. за бесценную сакральную информацию. Как там, не пропадёт наш скорбный труд…

Р.P.S. С большой долей вероятности, это крайняя статья в этом году. Сейчас заниматься писаниной становится некогда, хотя ничего не исключаю. Как всегда, на почте по прежнему активен, пишите, не стесняйтесь. До встречи в 2021. Спасибо за внимание в этом сложном 2020.

Источник: https://www.tart-aria.info/fuflomicin/