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Прививки. Суть, назначение и компенсация последствий. Захар Белинский (Арирадъ). Часть 2

18:34. 11 марта 2019 Просмотров - 113 Нет комментариев Опубликовал:

Прививки надо делать или нет.

Автор-сказитель – Захар Белинский
Часть 1 – https://youtu.be/SfdnJv6al_A

Здравия, люди добрые!

Сегодняшний эфир посвящён прививкам. В ходе эфира разберем суть процесса постановки прививок. Выводы могут удивить. Вместо предисловия приведу слова высокопоставленного учёного от официальной медицины. Пишет доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник лаборатории биотехнологии в Институте иммунологии ГНЦ МЗ РФ. Игнатьева Г.А.:
«Вакцинация — теоретически самый лучший метод иммунотерапии и иммунопрофилактики. Но есть проблемы, наиболее трудные из которых мы обозначим. Самая крупная из трудных проблем — биологическая опасность самих вакцинирующих препаратов вне зависимости от целевого антигена. Дело в том, что все современные вакцинирующие препараты получают методами биотехнологии с использованием сывороток и клеток животных. У животных, как становится известно нам, чем дальше, тем больше, есть чрезвычайно опасные для человека инфекции типа прионных и ретровирусных. Очистить вакцину от примесей, потенциально содержащих эти инфекции, принципиально невозможно (без потери собственно вакцинирующего антигена). Такое серьезное сопутствующее явление заставляет признать, что, вакцинируя население, медицина несознательно нарушает основной принцип — «не навреди».

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PGAcuQMPXiY

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