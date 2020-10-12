От COVID-диссидентов до ковидиотов

Ещё на заре коронавирусной эпидемии хватало уверяющих, что вирус то ли вовсе не опасен, то ли вообще выдуман фармацевтическими компаниями ради сбыта новых сомнительных снадобий, но в любом случае никакие меры самозащиты не нужны. Их тогда прозвали уважительно — COVID-диссиденты.

Но те, кто уже после катастрофических последствий болезни во множестве стран и тяжёлых во всём остальном мире продолжают пренебрегать элементарной заботой о себе и окружающих, заслуживают названия покрепче — ковидиоты.

На следующий день после дебатов с основным соперником на предстоящих выборах демократом Байденом президент Трамп сообщил, что у него выявлено заражение коронавирусом — скорее всего, от одной из ближайших помощниц. Последующая проверка выявила уже более десятка заражённых среди тех, кто работал или встречался с президентом. Он сам провёл шесть дней в президентском люксе военного госпиталя и вернулся в Белый дом.

Врачи открытым текстом сообщили, что применили для лечения президента несколько сильнодействующих, а потому изобилующих побочными эффектами, лекарств и экспериментальный препарат на основе сыворотки крови переболевших, вроде бы работающий эффективнее прямого переливания плазмы.

Как вы знаете, я считаю экономический курс, выбранный Трампом, полезным и для Соединённых Государств Америки, и для всего мира. Поэтому в моём пожелании скорейшего выздоровления Трампу, его жене, всем его сотрудникам нет ни малейшей двусмыслицы.

Но вот то, как он заразился сам и, возможно, заразил других, — натуральный ковидиотизм. Открытым текстом сообщаю: несмотря на то, что у меня выявили иммунитет к коронавирусу, в среду пополнил запас масок и перчаток: сколько иммунитет держится — пока неведомо, а защитить других от неожиданностей необходимо.

Видно это не только на примере Трампа. В Российской Федерации ежедневное число выявляемых случаев заражения — и что несравненно страшнее, госпитализаций — за считаные дни выросло вдвое, а сейчас уже почти то же, что было на пике эпидемии.

Пока не восстановим ту же жёсткую дисциплину, что помогла нам тогда, масочный режим и прочие меры, предписанные эпидемиологами, — так и останемся ковидиотами.

Операция по окружению РФ в разгаре

Несколько месяцев назад агентства Соединённых Государств Америки по защите демократии выделили наблюдателям на киргизских выборах полтора миллиона долларов. Чтобы те наблюдали “как надо”.

Всё вроде надёжно. Избирателей допускали на участки только по отпечаткам пальцев, тут же автоматически регистрируя, чтобы невозможно было проголосовать в двух местах. Наблюдатели — в том числе из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе — отследили весь ход предвыборной кампании, побывали на каждом двадцатом участке и нигде не нашли поводов для подозрений.

Открытым текстом спрашиваю: думаете, получившие американские гранты “защитники демократии” удовлетворены? И сказали, что всё в порядке? Щаззз!

Четвёртого октября выборы прошли почти без замечаний. Пятого по призыву партий, не прошедших семипроцентный барьер, начались массовые беспорядки с захватом государственных зданий, включая парламент и администрацию президента, и грабежами. На следующий день Центральная избирательная комиссия признала выборы недействительными.

Открытым текстом полагаю: если ОБСЕ признала выборы безупречно демократичными, то либо все соучастники протеста с европейской точки зрения преступники, либо сама ОБСЕ уже никто и звать никак, а на её решения можно вовсе не обращать внимания.

Правда, в Киргизии все цветные бунты опираются на противостояние регионов. Сейчас в парламент прошли только партии, представляющие южные кланы, а руководство страны и её силовых структур — северные и не сопротивлялись бунту северных партий.

Но спрошу открытым текстом: транш СГА на развитие малых партий и плата СГА “правильным” наблюдателям, готовым поджечь и без того разделённую страну, — случайность? А закрытая военная база СГА в Киргизии ни при чём? И то, что переворот случился аккурат по ходу минских протестов и перед ожидаемым вполне цветным бунтом, но уже в Молдавии — тоже ерунда?

И всё это на фоне войны у нашего союзника по ОДКБ? Открытым текстом уверяю: операция по окружению РФ в разгаре! И нам в данном случае надо реагировать предельно жёстко. Не оглядываясь на ОБСЕ, ЕС, СГА… Потому что когда зачищают союзников, надо понимать: следующим будешь ты сам.

Польша вновь суётся в русскую трубу

Польша несколько веков пыталась стать главной силой в славянском мире. Из-за собственных ошибок проиграла нам в борьбе, нами почти не замеченной. Но поляки всё ещё надеются переиграть и победить.

Польские оппозиционные политики оживлённо обсуждают, откуда взять деньги на содержание переводимых из Германии военных баз Соединённых Государств Америки. Предложившая перевод правящая партия «Право и справедливость» в столь низменные материи не вдаётся.

Открытым текстом сообщаю: когда вооружённые формирования, подчинённые СГА, оказываются у нас под боком — вероятность случайной вспышки растёт. Польша может стать мишенью ответного удара Российской Федерации. То есть делает всё, чтобы однажды превратиться в жидкую радиоактивную грязь. Но для властей Польши это вопрос десятый: куда важнее сегодня напакостить РФ изо всех сил и на всех направлениях. В том числе газовом.

Антимонопольный орган Польши накладывает штрафы на все компании, причастные к строительству второй очереди газопровода «Северный поток», поскольку там не предусмотрено резервирование половины мощностей для независимых поставщиков. Штраф составит примерно двенадцать миллиардов долларов, в том числе почти восемь на долю «Газпрома».

Открытым текстом напоминаю: независимым поставщикам для «Северного потока» взяться просто неоткуда — «Газпром» разрабатывает все месторождения, откуда хотя бы теоретически можно подать газ на Балтику по трубам. И газ из этих труб — дешёвый. Что хорошо для всей европейской экономики. Промышленность на дешёвой энергии развивается: рабочие места, налоги, соцвыплаты.

Но Польша требует от ЕС только компенсаций и подачек. А вот политику ведёт совсем не европейскую. Добивается, чтобы ЕС покупал дорогой сжиженный газ из СГА. Что сделает европейские товары неконкурентоспособными.

Ну а то, что львиная доля денег для Польши из бюджета ЕС заработана как раз Германией и польские помехи русскому газу разорят саму же Польшу — для СГА не имеет значения. Похоже, для нынешнего польского руководства судьба родной страны тоже мелочь.

Очередной кадр путинского мультика

Пару лет назад в очередном послании Федеральному собранию президент Российской Федерации показал шесть анимационных сюжетов, описывающих новые виды вооружений. Тогда либероиды ехидно прозвали их путинскими мультиками: мол, никаких разработок на самом деле нет, а есть лишь неуклюжая попытка запугать свой же народ — остальные всё равно не поверят.

7 октября ракета “Циркон”, запущенная в Белом море с фрегата “Адмирал флота Советского Союза Сергей Георгиевич Горшков”, поразила мишень в Баренцевом море. Расстояние полёта — около тысячи километров. Средняя скорость — около шести Махов, то есть вшестеро больше скорости звука, а на большей части пути — более восьми Махов.

Открытым текстом объясняю: артиллерийские снаряды летают со скоростью два-три маха, причём по предсказуемой траектории — но пока ни на одном флоте нет способов противодействия им, да и на суше такие способы ещё в мечтах разработчиков.

Шесть-восемь Махов, да ещё и с возможностью маневрирования, гарантированно достаточны для прорыва любых систем защиты. А дальность в тысячу километров — далеко за пределами досягаемости средств обороны авианосных ударных групп (АУГ). То есть Соединённые Государства Америки, тратящие только на содержание своих АУГ десятки миллиардов долларов ежегодно, могут забыть об их приближении к зонам наших интересов.

Причём “Циркон” можно запускать из тех же установок, откуда уже много лет успешно вылетают противокорабельные “Ониксы” и многоцелевые “Калибры”, — то есть новой ракетой можно вооружить чуть ли не любой наш корабль, от катера до крейсера или подводной лодки. Пусть за океаном гадают, откуда к ним прилетит ответка.

А ведь ещё не все разработки из “путинского мультика” прошли государственные испытания. И не всё создаваемое нашими учёными и инженерами попало в то президентское послание. Так что уверяю открытым текстом: в будущем, как и при СССР, нашим геополитическим конкурентам нужно будет уяснять простую и очень понятную мысль: кто к нам с мечом придёт — тот по оралу и получит.

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-09-10-2020/