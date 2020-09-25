Инаугурация Лукашенко, Стрельба по полиции, Тиньков продается // Галопом по Европам #301
00:12. 25 сентября 2020 54 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В этом выпуске:
- Новые беспорядки в США закончились ранением двух полицейских;
- В России десятый день подряд рост числа заболевших;
- Лукашенко провел инаугурацию для избранных;
- Власти Британии отменяют мораторий на выселения должников;
- Западные газеты смакуют приговор китайскому олигарху, оскорбившему лидера страны;
- Время виртуальных дебютов на 75й Генассамблее ОНН;
- Власти Украины продолжают борьбу с русскими онлайн-магазинами;
- ЦРУ создает свою Кремниевую Долину;
- Мировая торговля в во втором квартале рухнула на 21 процент;
- Болгария выслала российских дипломатов по подозрению в военном шпионаже и отказалась утвердить военного атташе;
- Главные частные работодатели в России — торговые сети и нефтяные компании;
- Производитель Суперджетов сократила персонал;
- Украинский суд легализовал нацистскую символику;
- Вместо Сбербанка теперь Сбер;
- Сбериндекс посчитал — зарплаты в стране снижаются.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
- Новые беспорядки в США закончились ранением двух полицейских;
- В России десятый день подряд рост числа заболевших;
- Лукашенко провел инаугурацию для избранных;
- Власти Британии отменяют мораторий на выселения должников;
- Западные газеты смакуют приговор китайскому олигарху, оскорбившему лидера страны;
- Время виртуальных дебютов на 75й Генассамблее ОНН;
- Власти Украины продолжают борьбу с русскими онлайн-магазинами;
- ЦРУ создает свою Кремниевую Долину;
- Мировая торговля в во втором квартале рухнула на 21 процент;
- Болгария выслала российских дипломатов по подозрению в военном шпионаже и отказалась утвердить военного атташе;
- Главные частные работодатели в России — торговые сети и нефтяные компании;
- Производитель Суперджетов сократила персонал;
- Украинский суд легализовал нацистскую символику;
- Вместо Сбербанка теперь Сбер;
- Сбериндекс посчитал — зарплаты в стране снижаются.
_______________________________________________
Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/agitdonate/
_______________________________________________
Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По
возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам