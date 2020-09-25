В этом выпуске:- Новые беспорядки в США закончились ранением двух полицейских;- В России десятый день подряд рост числа заболевших;- Лукашенко провел инаугурацию для избранных;- Власти Британии отменяют мораторий на выселения должников;- Западные газеты смакуют приговор китайскому олигарху, оскорбившему лидера страны;- Время виртуальных дебютов на 75й Генассамблее ОНН;- Власти Украины продолжают борьбу с русскими онлайн-магазинами;- ЦРУ создает свою Кремниевую Долину;- Мировая торговля в во втором квартале рухнула на 21 процент;- Болгария выслала российских дипломатов по подозрению в военном шпионаже и отказалась утвердить военного атташе;- Главные частные работодатели в России — торговые сети и нефтяные компании;- Производитель Суперджетов сократила персонал;- Украинский суд легализовал нацистскую символику;- Вместо Сбербанка теперь Сбер;- Сбериндекс посчитал — зарплаты в стране снижаются._______________________________________________Поддержать создание передач на канале:https://agitblog.ru/agitdonate/_______________________________________________Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. Повозможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.galop.feedback@gmail.comСайт Константина Семина: https://agitblog.ruКонстантин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Семин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=zW8FKTk2jfo