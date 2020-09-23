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Протесты в Минске против инаугурации Лукашенко

20:08. 23 сентября 2020 64 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Белорусский ОМОН решительно разогнал митинг протестующих против инаугурации Лукашенко.
Всех протестующих набралось на пару тысяч и ОМОН серьезных проблем с выполнением поставленных задач не имел, отогнав их от Стелы. Оставшиеся, пошли бродить по Минску с криками "Уходи".
Ранее, Минюст Белоруссии признал полностью законной инаугурацию Лукашенко.
К концу дня его признали нелегитимным 7 стран – Литва, Латвия, Словакия, Чехия, Дания, Германия и Польша.



























Основные протесты против инаугурации Лукашенко пройдут как обычно на выходных и как обычно ни на что уже не повлияют.

PS. Запись выступления Лукашенко на инаугурации.



Трансляция из Минска.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6191411.html

Метки: белоруссия, Видео, лукашенко, Минск, омон, протесты, фотографии

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