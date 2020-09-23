Белорусский ОМОН решительно разогнал митинг протестующих против инаугурации Лукашенко.Всех протестующих набралось на пару тысяч и ОМОН серьезных проблем с выполнением поставленных задач не имел, отогнав их от Стелы. Оставшиеся, пошли бродить по Минску с криками "Уходи".Ранее, Минюст Белоруссии признал полностью законной инаугурацию Лукашенко.К концу дня его признали нелегитимным 7 стран – Литва, Латвия, Словакия, Чехия, Дания, Германия и Польша.Основные протесты против инаугурации Лукашенко пройдут как обычно на выходных и как обычно ни на что уже не повлияют.PS. Запись выступления Лукашенко на инаугурации.Трансляция из Минска.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6191411.html