Протесты в Минске против инаугурации Лукашенко
20:08. 23 сентября 2020 64 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Белорусский ОМОН решительно разогнал митинг протестующих против инаугурации Лукашенко.
Всех протестующих набралось на пару тысяч и ОМОН серьезных проблем с выполнением поставленных задач не имел, отогнав их от Стелы. Оставшиеся, пошли бродить по Минску с криками "Уходи".
Ранее, Минюст Белоруссии признал полностью законной инаугурацию Лукашенко.
К концу дня его признали нелегитимным 7 стран – Литва, Латвия, Словакия, Чехия, Дания, Германия и Польша.
Основные протесты против инаугурации Лукашенко пройдут как обычно на выходных и как обычно ни на что уже не повлияют.
PS. Запись выступления Лукашенко на инаугурации.
Трансляция из Минска.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6191411.html