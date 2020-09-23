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Инаугурация Лукашенко

11:48. 23 сентября 2020 47 просмотров 2 коммент. Опубликовал:


Лукашенко не стал тянуть и сегодня проводит свою инаугурацию как избранный президент Белоруссии.
Ускорение процесса и его внезапность очевидно вызваны желанием не дать оппозиции повода консолидировать протесты к назначенной заранее дате инаугурации. Так что с сего дня начался новый срок Лукашенко.



В одной стране 8 лет назад.



Хочется передать привет всем тем, кто 9-12 августа уверенно сообщал, что режим Лукашенко падет в ближайшие дни.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6189841.html

Метки: белоруссии, лукашенко

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