Инаугурация Лукашенко
11:48. 23 сентября 2020 47 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Лукашенко не стал тянуть и сегодня проводит свою инаугурацию как избранный президент Белоруссии.
Ускорение процесса и его внезапность очевидно вызваны желанием не дать оппозиции повода консолидировать протесты к назначенной заранее дате инаугурации. Так что с сего дня начался новый срок Лукашенко.
В одной стране 8 лет назад.
Хочется передать привет всем тем, кто 9-12 августа уверенно сообщал, что режим Лукашенко падет в ближайшие дни.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6189841.html
Тихо по ВОРОВСКОМУ ))
Всенародноизбранный президент ОМОНа.Остальные ликуют по домам.